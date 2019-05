PROGRAMMA GARE, XIII DI RITORNO

RIETI - Un altro weekend tutto da giocare per le squadre di Terza categoria, che si apprestano a dare inizio alla XIII giornata di ritorno. Otto gare più che mai importanti per la classifica, quando siamo a tre giornate dal termine del campionato, con il Casperia primo, a 4 punti dal Micioccoli e a 5 dal Fiamignano, che non intendono mollare la presa.Il Casperia potrebbe festeggiare la promozione in Seconda con due turni di anticipo se batte il Micioccoli nel big match del Gudini e Fiamignano non vince a Cantalupo. In tutti gli altri risultati la promozione resta ancora aperta.Dopo la sconfitta della scorsa giornata, l’Alto Lazio ospiterà Rocca Valle Turano, per un match da giocare in contemporanea con Reate United – Real Monteleone, in campo al Macelletto. Alle 18 sarà la volta della seconda gara di giornata al Gudini, con la Torpedo padrone di casa, impegnata contro lo Sporting Corvaro. La mattinata di domenica comincerà con una dura trasferta per il Posta, ospite del Torri In Sabina; mentre il Poggio Moiano cercherà la vittoria in casa contro lo Stimigliano. Match interessante anche a Poggio Bustone, dove i ragazzi di mister Rubimarca cercheranno il riscatto dal pareggio dell’ultima giornata, contro un Real Vazia in gran forma.Micioccoli – Casperia (Sandrelli di Rieti)Gens Cantalupo – Fiamignano (A. Bertini di Rieti)Alto Lazio – Rocca Valle Turano (Battilocchi di Rieti)Reate United – Real Monteleone (Khalil di Rieti)Torpedo – Sporting Corvaro (Sofia F. Petrillo)Torri In Sabina – Posta (Bejan di Rieti)Poggio Moiano – Stimigliano (Matteucci di Rieti)Poggio Bustone – Real Vazia (D'Orazi di Rieti)Casperia 59Micioccoli 55Fiamignano 54Torri In Sabina 49Poggio Moiano, Sporting Corvaro 47Real Monteleone 45Gens Cantalupo 44Poggio Bustone 40Alto Lazio, Real Vazia 39Real Vazia 36Torpedo 37Posta 27Stimigliano 9Reate United 8Rocca Valle Turano 6