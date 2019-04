RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI XII DI RITORNO

Real Vazia – Alto Lazio 6-2

Cavalli V, 2 Nucci, Figorilli, Morelli, Carmesini (RV), 2 Durante (AL)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Giancarlo Gabrieli: (Dir. Alto Lazio)

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 3-1

Ferraresi, Scancella, Frezzini (SC), Corinaldesi Fra (GC)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Casperia – Torpedo 1-1

Gioia (C), Rinaldi (T)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Posta Calcio – Real Monteleone 1-4

Aureli (PC), Sanesi L, Ussarini, Angeloni, autorete (RM)

Fabio Miani (All. Posta)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Stimigliano – Poggio Bustone 0-0

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Fiamignano – Torri In Sabina 3-0

De Sanctis, Di Cesare, Ottaviani

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Poggio Moiano – Reate United 8-1

Pinelli (RU)

Giancarlo Tosoni (Dir. Poggio Moiano)

Il Reate non ha rilasciato commenti

Rocca Valle Turano – Micioccoli 1-8

2 Ranalli, 2 Liberali, Nunziati A, 2 Ometto, Eleuteri (M)

Il Rocca Valle Turano non ha rilasciato commenti.

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

RISULTATI

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche la XII giornata di ritorno è un capitolo chiuso per la Terza Categoria. Altre 8 gare si sono svolte in questo weekend nei campi della provincia e la classifica continua a cambiare, anche se il Casperia resta in vetta, davanti ad un Micioccoli sempre più pericoloso: scende a 4 punti il divario fra le due formazioni.Giornata divertente a Vazia, dove il Real batte l’Alto Lazio dopo una gara intensa; vittoria casalinga anche per il Corvaro con un 3-1 ai danni del Gens, che resta a quota 44. La capolista non va oltre il pareggio in casa contro una Torpedo convincente, ed il Micioccoli ringrazia e si porta a 4 punti di distanza dal Casperia, dopo l’8-1 riportato sul campo del Rocca Valle Turano. Finisce a reti inviolate la sfida tra Stimigliano e Poggio Bustone, il che è un bene per il Real Monteleone che blinda la sesta posizione dopo la vittoria a Posta, con un 4-1 ai danni degli uomini di mister Miani. Tre punti importanti per il Fiamignano che vince a Torri, allungando in classifica sulla squadra di casa; non delude neanche il Poggio Moiano che, al Macelletto, non lascia scampo al Reate e vola a 47 punti.: «Nel primo tempo non abbiamo giocato come abbiamo fatto contro il Micioccoli nello scorso turno. I ragazzi pensavano solo a loro stessi e non al bene della squadra. Tra primo e secondo tempo ci siamo detti due parole da uomini veri e nella ripresa hanno fatto una gran partita, come è successo sempre, ma spesso senza finalizzare molto. Stavolta è andata bene».: «Faccio i complimenti al Vazia per la vittoria meritata, anche se l’arbitraggio non è stato proprio brillante».: «Partita difficile contro una buona squadra. Siamo stati meno brillanti del solito, ma abbiamo comunque segnato subito, per poi portarci, nel secondo tempo, sul 3 a 0 . A 10 minuti dalla fine loro hanno segnato fissando il risultato sul 3 a 1. Faccio i complimenti agli avversari per la correttezza dimostrata, bravo anche l’arbitro».: «Loro sono partiti meglio, andando in vantaggio, ma poi per il resto del primo tempo abbiamo preso noi in mano la situazione, prendendo un palo con Coltella e agguantando il pareggio. Nel secondo tempo hanno subìto un infortunio sia il nostro portiere che il nostro difensore centrale e abbiamo pagato queste perdite, subendo gli altri due gol nel giro di 5 minuti. Ringrazio i ragazzi per la buona partita svolta, nonostante le numerose assenze, e faccio i complimenti agli avversari per l’accoglienza e la correttezza».: «C’è rammarico, perché siamo stati bravi a passare in vantaggio, ma non a chiuderla. L’obiettivo è ancora da raggiungere e la classifica è sempre a nostro favore. Giornata particolare, venivamo da due sconfitte e volevamo fare bene, ma ancora una volta abbiamo sbagliato un rigore, con molte altre occasioni fallite e due pali nella stessa azione. Non molliamo e sabato andiamo a giocarci la partita a Micioccoli. Continuiamo a ringraziare i nostri ragazzi per l’ottimo campionato che stanno facendo».: «Bellissima partita, il risultato poteva essere a favore di una squadra o dell'altra. Noi siamo stati fortunati in qualche episodio, dove gli avversari hanno preso due pali di cui uno su rigore; i miei ragazzi sono stati bravi a ribattere colpo su colpo e abbiamo avuto anche qualche buona occasione per vincere. Buono l’arbitraggio, con un bel pubblico numeroso, bravissimi i miei ragazzi e un plauso agli avversari veramente meritevoli della prima posizione in classifica, anche per il comportamento mai sopra le righe sia della squadra che della dirigenza».: «Partita giocata male, troppe assenze per noi e poca determinazione per raggiungere un risultato. Complimenti ai nostri avversari».: «Partita che nascondeva delle insidie, perché qui a Posta hanno perso squadre come Real Vazia e Casperia. Ci siamo presentati in 13, tra squalificati e assenze varie, però i ragazzi hanno approcciato bene la gara. Primo tempo chiuso sul 3-0 senza rischiare nulla, abbiamo dominato dall’inizio alla fine pur subendo il 3-1 su calcio d’angolo. Dopo il nostro quarto gol abbiamo avuto diverse occasioni per segnare ancora, ma sono comunque soddisfatto perché abbiamo dato continuità alla bella vittoria col Fiamignano. Faccio i complimenti al Posta, squadra correttissima dentro e fuori dal campo. Come al solito testa bassa e pedalare: sabato ci aspetta un’altra trasferta al Macelletto contro il Reate, speriamo di recuperare qualche uomo».: «Nel primo tempo abbiamo creato l'occasione più pericolosa della gara ed abbiamo ben giocato alla pari degli avversari. Nella ripresa siamo un po' calati ma abbiamo annullato la pressione degli ospiti. Per noi un buon pareggio che ci dà morale».: «Meritavano di più gli avversari e noi abbiamo disputato la peggior partita del campionato. Sarà difficile in questo modo disputare i playoff per la Coppa della Provincia».: «Primo tempo giocato molto bene dai miei ragazzi, ci è mancato soltanto il gol e ,pur avendo creato più di qualche opportunità, il primo tempo è finto in parità. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e solo dopo 10 min è arrivato il primo gol su rigore ben tirato da De Sanctis; verso il ventesimo una fiammata del capitano Di cesare e 2 a 0; verso il quarantesimo in contropiede Ottaviani, ben servito da Ciogli, ha siglato il terzo gol. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che, pur essendo rimaneggiati hanno dato il massimo, e complimenti al Torri, ottima squadra, ottima tifoseria ed infine complimenti al nostro pubblico, sempre pronto a sostenerci. Ora testa a Cantalupo».: «Nel primo tempo non ci è stato dato un rigore netto per noi, poi un loro giocatore si è buttato nella nostra area e l’arbitro ha assegnato un rigore inesistente, così è arrivato l’1-0. Da lì la partita è stata in discesa, abbiamo subìto il secondo ed il terzo gol. Oltre al nostro rigore negato e a quello concesso loro, è mancata un po’ di grinta da parte nostra, un mea culpa dobbiamo farlo».: «La squadra avversaria si è presentata con un numero di giocatori quasi al limite del regolamento e sono comunque da ringraziare per come hanno onorato fino alla fine la loro società».: «Partita sbloccata al 1’ e mai in discussione. A questo punto del campionato e della classifica voglio però fare dei ringraziamenti per il grande impegno e la dedizione dimostrati. Prima di tutto voglio ringraziare il Mister Attorre, il primo a credere nelle potenzialità di questo gruppo. I ragazzi: Raspa, Mazzarella , Alessio, Bomber Ranalli, Passi, Lollo V, Lollo D, Poli, Giammy, Giulio, l’avvocato, Jesper, Cecco, Bastio, Lucarelli, Nico, Paolino, Mommy, Miccio, Stefanino, Tizio, ovviamente bomber Ometto e tutti quelli che per vari motivi si sono persi per strada. Il presidente Andrea Zamporlini, che non ci ha fatto mancare nulla, Il grande Stefanone sempre presente agli allenamenti e alle partite e uomo fondamentale sia negli spogliatoi che fuori. Tutta la Dirigenza: Stellina e la sua copertina, Pit con i suoi bibitoni, Peschio e Quinzi. Da oggi ci aspettano tre partite durissime, contro le tre formazioni più’ forti, che decideranno l’intero campionato e sono sicuro che tutti daranno il massimo per poter raggiungere il nostro obbiettivo».Real Vazia – Alto Lazio 6-2Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 3-1Casperia – Torpedo 1-1Posta Calcio – Real Monteleone 1-4Stimigliano – Poggio Bustone 0-0Fiamignano – Torri In Sabina 3-0Poggio Moiano – Reate United 8-1Micioccoli – Rocca Valle Turano 8-1Casperia 59Micioccoli 55Fiamignano 54Torri In Sabina 49Poggio Moiano, Sporting Corvaro 47Real Monteleone 45Gens Cantalupo 44Poggio Bustone 40Alto Lazio, Real Vazia 39Real Vazia 36Torpedo 37Posta 27Stimigliano 9Reate United 8Rocca Valle Turano 6