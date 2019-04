I COMMENTI

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria termina a reti inviolate l'incontro tra Stimigliano e Poggio Bustone. Uno 0-0 in cui la formazione ospite ha mostrato una maggiore propensione offensiva ma i padroni di casa sono stati bravi a ribattere colpo su colpo con il proprio reparto difensivo.La prima azione pericolosa è proprio dello Stimigliano dopo cinque minuti di gioco quando Della Ciana colpisce l'incrocio dei pali con un bel tiro da fuori area. Dall'altra parte ci prova Kennedy al 15' ma respinge Mancini di piede e lo stesso portiere devia in angolo al 27' una conclusione di Joof. Al 40' i padroni di casa reclamano per un tocco di mano in area di un avversario ritenuto involontario dal direttore di gara. Nella ripresa sale ancora sugli scudi il portiere Mancini che al 15' blocca a terra un tiro di Gentileschi ed al 19' precede in uscita Marioni. Al 20' è il Poggio Bustone a protestare per un intervento in area su Diaby ed al 21' e 24' ci riprova Della Ciana ma il pallone è preda del portiere avversario. Nel finale ancora due interventi di Mancini su tiri di Vecchi al 39' e di Marioni al 42'.«Nel primo tempo abbiamo creato l'occasione più pericolosa della gara ed abbiamo ben giocato alla pari degli avversari. Nella ripresa siamo un po' calati ma abbiamo annullato la pressione degli ospiti. Per noi un buon pareggio che ci dà morale».«Meritavano di più gli avversari e noi abbiamo disputato la peggior partita del campionato. Sarà difficile in questo modo disputare i playoff per la Coppa della Provincia».: Mancini, Simei (12' st Ruggeri), Sielli, Lupota, Proietti, Eustachi, Farinelli (32' st Antonelli), Marcellini, Della Ciana (41' st Malpici), Valenti, Solito. All. Proietti: P.Desideri, Piacente (1' st M.Desideri), Ianni, Darboe, Rinaldi, D'Artibale, Kennedy (14' st R.Desideri), Diaby, Marioni, Gentileschi (36' st Vecchi), Joof. A disp. Sawaneh. All. Rubimarca: Bejan di Rieti: ammoniti Della Ciana, Proietti, Valenti, Ruggeri, Marcellini, Diaby; angoli: 1-5