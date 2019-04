I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Giancarlo Gabrieli: (Dir. Alto Lazio)

IL TABELLINO

Real Vazia

Alto Lazio

Reti

Arbitro

Note

RIETI - Termina con 8 gol complessivi il match di Terza categoria tra Vazia e Alto Lazio, con la vittoria del Real sugli ospiti e una conseguente situazione di parità in classifica tra le due formazioni.Una gara entusiasmante, che comincia con un ritmo infernale per i padroni di casa: l’1-0 arriva dopo solo tre minuti, grazie a Morelli che serve Cavalli dalla sinistra. Passa meno di un quarto d'ora e arriva il raddoppio con Nucci che subisce fallo in area avversaria e trasforma il rigore. Sul 2-0 salgono in cattedra gli ospiti, esprimendo un gioco più concreto e pressante, con un rigore guadagnato da Amadio e trasformato da Durante, intorno al 30’. Una buona iniezione di fiducia per la formazione ospite, che realizza un’altra buona azione: è ancora Durante a deviare la palla in rete con un pregevole colpo di testa, ma per l’arbitro è fuorigioco. Il 2-2 viene però posticipato solo di una manciata di minuti ed è sempre Durante a realizzarlo, ribattendo la palla in rete dopo aver centrato il palo.Al rientro dagli spogliatoi è la squadra di casa a prendere in mano la situazione, e il vantaggio arriva al 20’, con Morelli che supera il portiere avversario dopo aver ricevuto in bel passaggio da centrocampo. Dopo il 3-2 il Vazia ci prende gusto e segna la quarta rete: una bella punizione di Carmesini spiana la strada al gol di Figorilli, che sfrutta la ribattuta del portiere avversario. Il match prosegue con un buon ritmo fino al 32’, quando l’estremo difensore dell’Alto Lazio commette fallo in area: questa volta è Carmesini a trovare la rete dal dischetto, portando la sua squadra sul 5-2. A 10 minuti dalla fine arriva il colpo di grazia, con la doppietta di Nucci, sicuramente uno dei migliori in campo, che trasforma una buona palla ricevuta in area dalla destra.Tre punti importanti per il Real Vazia che, come l’Alto Lazio, si pone a quota 39 in classifica; dopo una partita combattuta e bella da vedere per gli spettatori presenti al campo.: «Nel primo tempo non abbiamo giocato come abbiamo fatto contro il Micioccoli nello scorso turno. I ragazzi pensavano solo a loro stessi e non al bene della squadra. Tra primo e secondo tempo ci siamo detti due parole da uomini veri e nella ripresa hanno fatto una gran partita, come è successo sempre, ma spesso senza finalizzare molto. Stavolta è andata bene».: «Faccio i complimenti al Vazia per la vittoria meritata, anche se l’arbitraggio non è stato proprio brillante».: Gianni, Figorilli, Tolli, Carmesini, Micheli, Zangrilli (Cavolata 9’pt), Morelli, Cavolata N, Dessi, Cavalli. A disp. Casciani, Tizi.: Aramini, Angelini, Seghetti, Coltellese, Laureti, Zejnati, Piroli, Tartaglia (Busacchi 25’st), Durante, Amadio, Perluigi.: Cavalli V, 2 Nucci, Figorilli, Morelli, Carmesini (RV), 2 Durante (AL).: Bejan di Rieti: espulsi Dessi e Piroli; ammoniti: Nucci e Laureti