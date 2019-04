PROGRAMMA GARE, XII DI RITORNO

Sabato 27 ore 16.30

Domenica 28 ore 11

Ore 16.30

CLASSIFICA

RIETI - Dopo il turno infrasettimanale tornano in campo le squadre del girone A per la XII giornata di ritorno di Terza Categoria. Altre 8 gare per spostare gli equilibri in classifica, dove le squadre continuano a lottare per l’accesso alla Coppa Provinciale, mentre il Casperia resta saldo in testa con 6 punti di scarto sul Micioccoli.Quattro le squadre in campo nel pomeriggio di sabato: il Real Vazia torna in casa, dopo il pareggio con il Micioccoli, per ospitare l’Alto Lazio; in contemporanea il Corvaro incontrerà il Gens con cui si contende il quinto posto a pari merito. La mattinata di domenica vedrà invece la capolista ospite al Gudini contro la Torpedo, reduce da una vittoria contro il Rocca Valle Turano, che per questo turno affronterà il Micioccoli in casa. In campo anche il Posta, che riceverà un ospite non facile come il Monteleone, mentre il Fiamignano dovrà difendere il terzo posto contro il Torri in Sabina, distante solo 2 punti dal podio. Trasferta lunga per il Poggio Bustone, ansioso di ripetersi contro lo Stimigliano, dopo la vittoria riportata con il Poggio Moiano, che incontrerà il Reate United.Real Vazia – Alto Lazio (Bejan di Rieti)Sporting Corvaro – Gens Cantalupo (Trabelsi di Rieti)Casperia – Torpedo (Khalil di Rieti)Posta Calcio – Real Monteleone (Bertini J. Di Rieti)Stimigliano – Poggio Bustone (Bejan di Rieti)Fiamignano – Torri In Sabina (Matteucci di Rieti)Rocca Valle Turano – Micioccoli (D’Orazi di Rieti)Poggio Moiano – Reate United (Sandrelli di Rieti)Casperia 58Micioccoli 52Fiamignano 51Torri In Sabina 49Poggio Moiano, Sporting Corvaro, Gens Cantalupo 44Real Monteleone 42Poggio Bustone 40Alto Lazio 39Real Vazia 36Torpedo 34Posta 27Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6