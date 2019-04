COMMENTI RECUPERI

RIETI - Nessuna pausa pasquale per le 8 squadre di Terza Categoria, coinvolte nei match di recupero dello scorso sabato. Quattro gare che portano ordine in classifica, dove a primeggiare è ancora il Casperia, con 7 punti di vantaggio su Fiamignano e Micioccoli.Giornata da ricordare per il Corvaro, che batte per 4-1 il Torri, portandosi a pari merito con il Poggio Moiano, quest'ultimo reduce da un pareggio con un rete per parte contro il Fiamignano. Bene anche l’Alto Lazio, che batte e sorpassa il Real Vazia dopo una partita intensa, terminata sul 3-2. Nel match tra Rocca Valle Turano e Gens Cantalupo il cronometro si ferma ai primi minuti della ripresa, con risultato di 0-4: gli uomini del Rocca restano in 6 dopo diversi infortuni ed è impossibile continuare.: «Grande prestazione dei ragazzi, con un bel gioco e molto carattere di fronte ad una squadra forte ed organizzata. Il primo tempo si è chiuso sull’1-0; mentre nel secondo abbiamo segnato altri tre gol e subìto un rigore. Partita corretta e arbitraggio perfetto. Ora testa a domani: non sarà facile ripetersi contro questa squadra».: «Sapevamo di affrontare una squadra forte e messa molto bene in campo. Veramente complimenti allo Sporting, secondo me una delle migliori squadre del campionato, anzi forse la migliore per il calcio espresso, la serietà e il rispetto dentro e fuori dal campo. Peccato per i nostri 5 cambi, tutti per infortuni; bel terzo tempo per gli auguri di Pasqua a fine gara».: «Partita dominata in largo e in lungo, dal primo all’ultimo minuto. Purtroppo, da un po’ di tempo, siamo sfortunati negli episodi: traverse, pali, subiamo gol ogni volta che l’avversario scende o vengono assegnati dei rigori scandalosi, mentre se noi veniamo abbattuti in area non viene fischiato nulla. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi, 1-0 per loro su rigore inesistente, poi punizione dal limite per noi con un gran gol di Ottaviani. Da lì in poi c’è stato solo pressing da parte nostra, ma la palla non è voluta entrare, nonostante le due traverse colpite e un rigore netto non fischiato».: «Eravamo molto ridimensionati, con diverse assenze importanti. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per aver portato a casa un buon pareggio».: «Bella gara disputata da entrambe le squadre. Primo tempo con supremazia della squadra ospite e vantaggio su calcio di rigore. Nella ripresa, in pochi minuti, abbiamo ribaltato il risultato con i gol di Lopez e Perluigi, poi Piroli ha sorpreso il portiere ospite fuori dai pali, realizzando il terzo gol. Nel recupero il Real ha accorciato le distanze grazie agli sviluppi di una punizione. Quasi sul fischio finale, si è acceso un parapiglia che è stato sedato con l’aiuto di tutti. L'arbitro donna che ha diretto la gara è stata brava nel complesso, anche grazie alla correttezza degli atleti”.: «Rispecchiata l’annata maledetta. Primo tempo giocato alla grande dai ragazzi, chiuso sull’1-0 per noi con gol di Fabiani, ma con tante occasioni sciupate sotto porta. Nel secondo tempo, per colpa dell’allenatore, siamo scesi sia fisicamente che tatticamente e, sulle uniche tre distrazioni, abbiamo preso tre gol. Faccio i complimenti agli avversari».Sporting Corvaro – Torri In Sabina 4-1Fiamignano – Poggio Moiano 1-1Alto Lazio – Real Vazia 3-2Rocca Valle Turano – Gens Cantalupo 0-4Casperia 58Micioccoli, Fiamignano 51Torri In Sabina 46Poggio Moiano, Sporting Corvaro 44Gens Cantalupo 41Real Monteleone 39Poggio Bustone 37Alto Lazio 36Real Vazia 35Torpedo 31Posta 24Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6