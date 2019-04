RIETI - In Terza categoria multa al Torri in Sabina dopo la vittoria esterna sul campo della capolista Casperia. Definito anche il programma delle gare di recupero. Il 20 aprile alle 16 infatti si giocheranno: Alto Lazio-Real Vazia, Sporting Corvaro-Torri in Sabina, Fiamignano-Poggio Moiano e Rocca Valle de Turano-Gens Cantalupo.



TERZA CATEGORIA

Multa di 50 euro a Torri in Sabina “perchè propri sostenitori, a fine gara, per festeggiare la vittoria, si arrampicavano in massa sulla rete di recinzione, danneggiandola. Si fa carico alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati”, una giornata a Alessandro Tiburzi (allenatore Torri in Sabina) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, un turno a Adriano Faustini (Posta), Stefano Di Rocco (Torri in Sabina), Marco Bastioni (Micioccoli), Matteo de Laurentis (Stimigliano). © RIPRODUZIONE RISERVATA