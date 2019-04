RISUTLATI, MARCATORI E COMMENTI, X DI RITORNO

Real Vazia – Torpedo 1-0

Dessi

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Fiamignano – Posta Calcio 3-0

De Sanctis, Di Cesare, Rossi

Emiliano Lucentini

Fabio Miani (All.Posta)

Sporting Corvaro – Real Monteleone 2-1

Frezzini, Ferraresi (SC), Sanesi N. (RM)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Marco Russo (All. Monteleone)

Casperia – Torri In Sabina 0-1

Donati

Federico Chini (All. Casperia)

Emanuele Renzi (All. Torri in Sabina)

Stimigliano – Micioccoli 0-5

4 Ometto, autorete

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Poggio Bustone – Reate United 9 - 3

3 Joof, 2 Gentilischi Mario, 2 Rubimarca Domenico, 2 Sekou.

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Il Reate United non ha rilasciato commenti.

Poggio Moiano – Alto Lazio 2-1

Scardocci L, Sciarra M

Samuele Tosoni (Dir. Poggio Moiano)

L’Alto Lazio non ha rilasciato commenti

RIETI - Anche la giornata numero dieci di ritorno va in archivio per le 16 squadre di Terza categoria. Un altro turno ricco di emozioni, con il Fiamignano e il Micioccoli che accorciano le distanze nei confronti del Casperia, a 7 punti di distacco dopo la sconfitta subìta dal Torri In Sabina. Resta ancora tutto invariato sul podio, in attesa dei recuperi che avverranno nel fine settimana, prima della pausa pasquale.Ottima prestazione per il Vazia, che sorpassa la Torpedo dopo averla battuta in casa; mentre il Fiamignano non molla la corsa al secondo posto, dopo la vittoria casalinga riportata contro il Posta. Bene anche il Corvaro, che batte e sorpassa il Monteleone piazzandosi sesto, a due punti dal Poggio Moiano. Grande festa per il Torri in Sabina nel campo del Casperia: ottima prova per i gialloblu che battono la capolista, allungando la propria striscia positiva. Trasferta lunga ma fruttuosa per il Micioccoli, trionfante anche a Stimigliano e ora a 7 punti dalla vetta; ben 12 gol complessivi a Poggio Bustone, dove finisce 9-3 tra i padroni di casa e il Reate United. Vittoria casalinga anche per il Poggio Moiano ai danni dell’Alto Lazio; mentre è rinviata la gara tra Rocca Valle Turano e Gens Cantalupo, a causa del maltempo.: «Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Primo tempo equilibrato, giocato prevalentemente a centrocampo senza particolari occasioni da gol: abbiamo sprecato troppi palloni con i lanci lunghi. Nella ripresa abbiamo aggiustato qualcosa e attaccato in modo ordinato, con palla a terra come piace a me, e senza rischiare nulla. Con tre passaggi siamo arrivati al gol di Dessi. Faccio i complimenti agli avversari».: «Abbiamo affrontato un’ottima squadra, ben messa in campo e con delle ottime individualità. I miei ragazzi hanno fatto una prestazione intensa, con la giusta intesa, ma abbiamo pagata cara una nostra disattenzione. Sono comunque soddisfatto di avere a disposizione 20 giocatori presenti alla partita: purtroppo non tutti sono potuti scendere in campo».: «Partita giocata bene da entrambe le squadre. Eravamo molto rimaneggiati, solo in 12 e senza portiere, colpito da un attacco febbrile. I ragazzi che sono scesi in campo sono stati ottimi; dopo 15 minuti c’è stata la fiammata di Ottaviani, atterrato in area, con rigore realizzato da De Sanctis. Dopo 10 minuti, c’è stata un’altra azione ben sviluppata dai miei e rete di Di Cesare ha trasformato una punizione dal limite. Prima della fine del primo tempo è arrivato il terzo gol di Rossi; mentre nel secondo tempo abbiamo preso una traversa con Ottaviani. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi per l’ottima prestazione».: «Pessima partita per noi: sicuramente non ci aiutiamo, ma in altre situazioni non ci aiutano».: «La squadra ha dato dimostrazione di maturità al cospetto di un avversario all’altezza. Il primo tempo è finito a reti inviolate; all’inizio del secondo tempo abbiamo subìto gol e, dopo il nostro pareggio, abbiamo colpito il palo, per poi siglare la rete del vantaggio. Complimenti al Monteleone per la correttezza, buono l’arbitraggio».: «Sapevamo di affrontare una signora squadra, ma purtroppo ci siamo presentati in 14: per noi il sabato è sempre un problema essere presenti, per motivi lavorativi. Nonostante tutto i ragazzi hanno giocato bene, primo tempo equilibrato e anzi, la miglior occasione per andare in vantaggio ce l’abbiamo avuta noi ma è stato bravo il loro portiere. L’abbiamo sbloccata nel secondo tempo, con un arete del nostro bomber Sanesi; poi purtroppo siamo calati fisicamente anche a causa dei pochi cambi a disposizione, così in 5 minuti abbiamo preso due gol. Partita corretta e ben arbitrata, ora ci godiamo la pausa, dopo ci aspetta il Fiamignano in casa e proveremo a fare risultato, come sempre, faccio gli auguri di buona Pasqua a tutte le società di Terza».: «E' stata una bella gara decisa solo da un episodio. Le due squadre hanno dato battaglia e si è capito subito che chi riusciva a segnare avrebbe vinto la partita, anche se alla fine un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Cercheremo di dare ai nostri tifosi migliori soddisfazioni nelle prossime gare, ringraziandoli sempre per il grande supporto che ci offrono sia in casa che fuori».: «Una vittoria bellissima e importantissima che ci permette di incrementare il vantaggio sulle formazioni che ci seguono in classifica. Ci sono state oggi tante emozioni, sia con i due rigori non realizzati che per il gioco tenuto su ritmi elevati per tutto l'incontro».: «Vittoria meritata del Micioccoli, sicuramente aiutato da 3 nostri autogol. Buona direzione dell’arbitro Sofia Petrillo: molti suoi colleghi dovrebbero imparare da lei».: «Partita delicata, avevo paura che i miei la prendessero sottogamba. Invece faccio loro i complimenti per come sono scesi in campo, concentrati e cinici, con la voglia di portare a casa i 3 punti. Adesso si continua a lavorare per inseguire il nostro sogno».: «Partita tranquilla e corretta, e ben arbitrata senza ammoniti. Nutriamo il massimo rispetto per il Reate United, che anche in questo caso ha dato prova di grande correttezza e tenacia, nonostante il risultato. La partita è stata bella anche perché entrambe le squadre hanno giocato come se il risultato fosse sempre sullo 0-0, senza concedere nulla, ma comunque divertendosi: questo dovrebbe essere l’atteggiamento giusto per tutte le partite di questa categoria».: «È stata una partita tutt’altro che facile e scontata, sebbene gli avversari si siano presentati molto rimaneggiati. Dopo appena 30 secondi, siamo andati in vantaggi con Scardocci, autore di una buonissima prestazione. Dopo il gol ci siamo rilassati troppo, giocando con meno autorevolezza: loro sono giunti al pareggio a causa di un’incomprensione nel nostro reparto difensivo, quasi alla fine del primo tempo. Al rientro abbiamo cambiato mentalità, giocando come si deve e il gol del vantaggio è arrivato a seguito di una punizione dal limite, trasformata da Sciarra. Dopo il vantaggio, abbiamo controllato la partita, sfiorando più volte il 3-1. 