Federico Chini, tecnico Casperia

Emanuele Renzi, tecnico Torri in Sabina

RIETI - Nella decima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria derby di continue emozioni tra Casperia e Torri in Sabina con grande partecipazione dei sostenitori di ambedue le squadre, coreografie e fumogeni multicolori.Al termine dei novanta minuti di gioco sono gli ospiti ad imporsi per 1-0 espugnando così il campo della capolista e risalendo verso le zone di alta classifica. Al 7' c'è una deviazione di testa di Stroia parata da Di Loreto mentre al 15' una punizione di Di Rocco s'infrange sulla barriera. Al 20' si presenta al Casperia l'occasione più ghiotta per portarsi in vantaggio quando Simone Colletti viene agganciato in area e l'arbitro assegna il rigore: s'incarica del tiro dal dischetto Sagoleo ma Di Loreto si supera respingendo il pallone con grande intuito. I padroni di casa insistono e due punizioni di Flamini al 30' e 34' vengono respinte dalla retroguardia avversaria; dall'altra parte un'incursione di Latini offre a Donati un buon pallone ma c'è la deviazione in angolo. Al 42' è bravo Mazzoli a bloccare una rovesciata a centro area di Donati.La ripresa comincia con una nuova emozione: al 9' Gioia tocca in area il pallone con la mano ed è rigore per il Torri. Sul dischetto si presenta Di Rocco ma il tiro viene respinto da Mazzoli e si pareggia così anche il conto dei rigori sbagliati. Al 16' arriva il gol che decide l'incontro: Felice Polletti vince un contrasto al limite dell'area del Casperia e serve Donati che s'invola verso la porta avversaria e batte Mazzoli in uscita. Il Casperia non ci sta a perdere e si procura diverse occasioni con Filippi e Flamini ma ha la meglio la difesa avversaria. Al 28' il Torri rimane in dieci per l'espulsione di Di Rocco per seconda ammonizione ma riesce a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio di Turchetti.Grande festa finale per i tifosi ospiti che a lungo applaudono un Torri decisamente in crescita mentre per il Casperia è uno stop che non pregiudica il proprio cammino in testa alla classifica.«E' stata una bella gara decisa solo da un episodio. Le due squadre hanno dato battaglia e si è capito subito che chi riusciva a segnare avrebbe vinto la partita, anche se alla fine un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Cercheremo di dare ai nostri tifosi migliori soddisfazioni nelle prossime gare, ringraziandoli sempre per il grande supporto che ci offrono sia in casa che fuori».«Una vittoria bellissima e importantissima che ci permette di incrementare il vantaggio sulle formazioni che ci seguono in classifica. Ci sono state oggi tante emozioni, sia con i due rigori non realizzati che per il gioco tenuto su ritmi elevati per tutto l'incontro».: Mazzoli, Buzarin, S.Colletti (16' st Cocchi), Flamini, F.Colletti (24' st Forcellini), Gioia, Stroia (16' st Fiori), Maierini, Filippi, Sagoleo (42' st Sapora), Cianciarulo. A disp. Sciarra, Filipponi, Colangeli, Pietrantoni, Guarini. All. Federico Chini: Di Loreto, Urbani, D.Polletti, Ricottini (22' st Borgucci), Giorgini, F.Polletti, Latini (40' st Adami), Donati, Di Rocco, Villanucci, Di Giuliani. A disp. Broggi, Colangeli, Ceccani, Tocci, Valenti, Capati, Bussotti. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi: Turchetti di Rieti: 16' st Donati: espulso 28' st Di Rocco per doppia ammonizione ed al 37' st il tecnico ospite Tiburzi; ammoniti Gioia, Maierini, Di Rocco, Urbani, Giorgini; angoli: 3-2