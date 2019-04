I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Luca Basilici (All. Torpedo)

IL TABELLINO

Real Vazia

Torpedo

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Il Real Vazia batte 1-0 la Torpedo in un derby equilibrato e combattuto, al termine del quale gli uomini di Troiani possono gioire per 3 punti importanti, che consentono di allungare le distanze sulla stessa Torpedo. Bene così per il Vazia, che raggiunge i 35 punti in classifica, con un match ancora da recuperare; mentre la Torpedo si ferma a quota 31: entrambe sono in lotta per un posto nella Coppa Provincia, manifestazione che si svolgerà al termien del campionato e coinvolgerà le squadre giunte dal secondo al nono posto.Primo tempo abbastanza statico per le due formazioni, che giocano soprattutto a centrocampo, senza impegnare molto i due portieri. Non mancano gli interventi duri, nonostante il clima sereno e leale, frutto anche dell’arbitraggio di Sandrelli, che non ricorre ai cartellini almeno per la prima frazione di gioco. Fiato sospeso intorno al 30’, quando da dietro centrocampo Nucci serve Fabiani in area, ma la palla finisce fuori.Al rientro dagli spogliatoi la situazione è ancora di parità e regna l’equilibrio in campo; fino al 20’ quando il Vazia sfiora nuovamente la rete con un tiro da distanza ravvicinata: Palma ci mette una pezza e salva il risultato con un ottimo intervento in tuffo. La festa è però rinviata solo di una manciata di minuti per i padroni di casa. Al 25’ Fabiani fa valere la sua esperienza e sfrutta un errore difensivo: non basta la buona parata di Palma ad evitare il gol, che arriva grazie alla ribattuta spinta in reta da Dessi. Sull’1-0 la Torpedo continua a lottare, senza risparmiarsi, ma la rete non arriva nonostante le buone occasioni create: manca la lucidità sotto porta, per gli uomini di mister Basilici, che escono comunque a testa alta da una gara corretta e divertente, tanto per i giocatori quanto per gli spettatori.: «Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Primo tempo equilibrato, giocato prevalentemente a centrocampo senza particolari occasioni da gol: abbiamo sprecato troppi palloni con i lanci lunghi. Nella ripresa abbiamo aggiustato qualcosa e attaccato in modo ordinato, con palla a terra come piace a me, e senza rischiare nulla. Con tre passaggi siamo arrivati al gol di Dessi. Faccio i complimenti agli avversari».: «Abbiamo affrontato un’ottima squadra, ben messa in campo e con delle ottime individualità. I miei ragazzi hanno fatto una prestazione intensa, con la giusta intesa, ma abbiamo pagata cara una nostra disattenzione. Sono comunque soddisfatto di avere a disposizione 20 giocatori presenti alla partita: purtroppo non tutti sono potuti scendere in campo».: Gianni, Morelli (Figorilli 13’st), Formichetti, Cavalli (Cavolata 30’st), Micheli, Tolli, Volpi, Fabiani, Dessi, Petroni (Carmesini 40’st), Nucci. A disp: Claudi, Casciani.: Palma, Marrocchi, Fiori (Silvestri 19’st), Grillo, Cordeschi, Pezzotti, Muggia (Jamal 27’st), Fasciolo, Francia, Festuccia, Simeoni. A disp. Gunnella, Galeone, Maioli, Cavallini, Rinaldi, Colasanti, Nobili.Rete: Dessi 25’st: Sandrelli di Rieti: 25' st Dessi: ammoniti Cavalli, Volpi, Carmesini; Simeoni, Pezzotti.