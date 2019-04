PROGRAMMA GARE, X RITORNO

RIETI - Si apre il sipario sulla X giornata di ritorno, per le 16 squadre di Terza Categoria. Si procede con un campionato in cui la situazione sul podio continua ad essere incerta per quanto riguarda Micioccoli e Fiamignano, mentre il Casperia campeggia ancora al primo posto, con ben 10 punti di distacco.Match importante a Vazia, dove i padroni di casa del Real dovranno difendere la loro posizione contro la Torpedo, distante appena un punto; mentre il Fiamignano cercherà la seconda vittoria consecutiva contro il Posta. Giornata importante anche per Sporting Corvaro e Monteleone, rispettivamente a 38 e 39 punti in classifica.Domenica il Casperia ospiterà nel derby il Torri, reduce da una convincente vittoria contro il Rocca Valle Turano, impegnato contro il Cantalupo, per questa giornata. Trasferta lunga per il Micioccoli, atteso in casa dallo Stimigliano; mentre il Reate United sarà ospite a Poggio Bustone. Chiusura con Poggio Moiano - Alto Lazio, in campo domenica alle 16.Intanto il Casperia torna sulla gara di domenica scorsa sul campo del Real Monteleone e il dg Massimo Petrocchi dichiara: «Come società siamo amareggiati dalle parole del mister per due motivi. Il primo è che ci ha definito "buffoni" e secondo perché nessuno del Casperia ha chiedo scusa, poiché non c'è nulla di cui scusarsi. Restiamo negativamente colpiti dal fatto che il mister non abbia speso una parola per la ragazza del Casperia, a cui è stata scagliata una panchina contro».Fiamignano - Posta Calcio (Aguzzi di Rieti)Real Vazia - Torpedo (Sandrelli di Rieti)Sporting Corvaro - Real Monteleone (D'Orazi di Rieti)Casperia - Torri In Sabina (Turchetti di Rieti)Stimigliano - Micioccoli (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Poggio Bustone - Reate United (A. Bertini di Rieti)Poggio Moiano - Alto Lazio (Stefano Petrillo di Rieti)Rocca Valle Turano - Gens Cantalupo (Sandrelli di Rieti)Casperia 58Micioccoli 48Fiamignano*47Torri In Sabina* 43Poggio Moiano* 40Real Monteleone 39Sporting Corvaro, Gens Cantalupo 38Poggio Bustone 34Alto Lazio* 33Real Vazia* 32Torpedo 31Posta 24Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6