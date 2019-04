RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI

Alto Lazio – Poggio Bustone 2-1

Amadio, Magnifico (AL) Darboe (PB)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Reate United – Fiamignano 4-1

Manjang (RU), Fabrizi, Ottaviani, De Sanctis, Paladini (F)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Fabio Di Cesare (Cap. Fiamignano)

Real Vazia – Gens Cantalupo 2-2

Morelli, Fabiani (RV) R.Di Curzio, A. Boccolucci (GC)

Luca Pompili (Dirigente Gens Cantalupo)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Micioccoli – Poggio Moiano 1-1

Massimi G. (PM), Ometto (M)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Giancarlo Tosoni (DS Poggio Moiano)

Torri In Sabina – Rocca Valle Turano 6-0

Donati, Cavallucci, Borgucci, Capati, 2 Latini

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Posta Calcio – Sporting Corvaro 1-1

Faustini (PC), Frezzini (SC)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Fabio Miani (All. Posta)

Real Monteleone – Casperia 0-1

Cianciarulo

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

RIETI - Si chiude un altro weekend di calcio per le 16 squadre di Terza Categoria. La classifica resta sostanzialmente invariata al termine della IX di ritorno: il Casperia è ancora primo davanti a Micioccoli e Fiamignano, queste ultime divise da un solo punto.Seconda vittoria consecutiva per L’Alto Lazio, che in casa batte il Poggio Bustone portandosi sopra al Real Vazia, reduce da un pareggio nella trasferta contro il Cantalupo. Al Macelletto è il Fiamignano a trionfare: poker ai danni del Reate United per gli uomini di Lucentini, che con un match da recuperare, puntano al secondo posto, al momento occupato dal Micioccoli che non va oltre il pareggio contro il Poggio Moiano. Tre punti facili per la Torpedo, con lo Stimigliano che non si presenta al Gudini; mentre a Torri i padroni di casa asfaltano il Rocca per 6-0, blindando il quarto posto. Pareggio con una rete a testa anche tra Posta e Corvaro, mentre a Monteleone la capolista Casperia batte il Real, allungando la propria striscia positiva.: «Bella gara, tra due ottime squadre molto corrette in campo. Primo tempo giocato prevalentemente a centrocampo, senza troppe occasioni; siamo andati in vantaggio al 35’ con un bel gol di Amadio. Nella ripresa il gioco è stato più vivace e gli ospiti hanno pareggiato al 15’, ma 10 minuti dopo siamo tornati in vantaggio con una bella conclusione di Magnifico. La gara è continuata con gli ospiti sempre alla ricerca del pareggio e noi a giocare di rimessa; ottimo il nostro giovane portiere che è riuscito a salvare il risultato, prima con un’uscita, poi con un intervento in tuffo. Buono l’arbitraggio».: «Partita giocata in un campo pesante a causa del vento, abbiamo fallito diverse occasioni create, ma non meritavamo di perdere. Mi rincresce dover sottolineare il deludente comportamento antisportivo della panchina dell'Alto Lazio: è comprensibile guadagnare tempo con sostituzioni, rimesse laterali o cose simili quando si è in vantaggio, ma altra cosa è nascondere i palloni impedendo lo svolgimento del gioco. È un atteggiamento inammissibile e ridicolo da parte della squadra avversaria. Al di là di questo, la direzione di gara è stata impeccabile, faccio i complimenti all'arbitro».: «Purtroppo con l’infermeria al completo ho dovuto adattare i calciatori a ruoli che non erano i loro. Sono stati bravi per quello che hanno potuto. Faccio i complimenti anche ai ragazzi di Lucentini, bravi e molto corretti in campo, con cui abbiamo fatto un bel terzo tempo. Con un arbitraggio totalmente nullo e inutile sarebbe successo un putiferio in altri tempi. Ormai ci siamo abituati e continuiamo a giocare con la massima correttezza, da veri amanti del calcio. L'arbitro ha completamente sbagliato ogni decisione, da ambedue le parti, completamente ignaro della situazione di gioco e del regolamento. Ma che ci possiamo fare, purtroppo questo è il materiale umano che la sezione Aia ci mette a disposizione»: «Era importante tornare alla vittoria, dopo un periodaccio, con 3 partite difficili in 6 giorni, contro Casperia, Micioccoli e Corvaro. Continuiamo a crederci, il gruppo c’è».: «Un pareggio che ci va decisamente stretto, scaturito da un rigore inesistente concesso agli avversari quando poco prima c'era stato un fallo nettissimo a nostro favore non rilevato. Devo fare comunque i complimenti alla nostra squadra per l'ottima gara disputata».: «Un risultato giusto e sono veramente orgoglioso di allenare un gruppo di giocatori eccezionali. Sono scesi in campo quattro ragazzi che da mesi hanno potuto allenarsi poco per impegni di lavoro e un elogio particolare a Morelli che oggi è arrivato da Ovindoli pur di essere con noi ed è stato determinante».: «Giochiamo tutte le partite dando il massimo e lottando fino alla fine, siamo andati sotto di un gol e abbiamo recuperato da vera squadra, come un grande gruppo. Sullo 0-0 non è stato fischiato un rigore nettissimo per noi, ammesso anche dai nostri avversari e abbiamo preso una traversa dopo una grande azione. Il Poggio Moiano è una bellissima squadra e loro hanno trovato il vantaggio facendo la stessa nostra azione. Da quel momento in campo c'è stato solo il Micioccoli. Noi tutti stiamo facendo una grandissima stagione e cercheremo di difendere il secondo posto, senza rinunciare al sogno di arrivare primi, per questo si continuerà a lavorare sodo».: «Partita dai due volti, primo tempo di marca nostra con diversi fraseggi e un buon possesso palla. Loro si sono resi pericolosi con il solito Ometto, che non smette mai di stupire, e un buon tiro che ha pizzicato la traversa; anche noi abbiamo sciupato un gol praticamente fatto. Dopo poco è arrivata la nostra prima rete, con Massimi, che sta passando un momento in gran forma: un perfetto tiro al volo che si è infilato sotto la traversa e ci ha permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio. Come sempre nelle ultime partite, nel secondo tempo siamo calati vistosamente di tono, loro hanno alzato il baricentro, giungendo meritatamente al pareggio intorno al 20’ minuto. La stanchezza si è fatta sentire e, mentre loro hanno cercato con insistenza il gol, a noi è stata annullata una rete inspiegabilmente. A mio avviso il pareggio è il risultato più giusto, loro sono un’ottima squadra e meritano il posto che occupano in classifica».: «Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 con i gol di Donati e Cavallucci, nella ripresa sono andati a segno Borgucci e Capati, sul finale c’è stata la doppietta di Latini. Purtroppo dopo pochi minuti c’è stato brutto infortunio per Carnassale del Rocca, costretto a lasciare il campo in ambulanza. Tutta l’ASD Torri in Sabina augura a Stefano una pronta guarigione».: «Partita difficile, arrivata nel momento sbagliato. Siamo arrivati contati e, come se non bastasse, abbiamo dovuto fare un cambio dopo una manciata di minuti. Un grazie va ai giocatori della squadra avversaria che hanno aiutato in ogni modo il nostro infortunato e facciamo un augurio di pronta guarigione a Stefano».: «Partita sottotono da parte dei ragazzi. Dopo essere andati in vantaggio abbiamo subìto il pareggio su un rimpallo. Comunque il risultato è giusto anche per quanto gli avversari hanno mostrato in campo».: «Partita bella e combattuta, giocata bene dai nostri ragazzi. Bravi gli avversari; avanti così».: «La partita meritava lo 0-0, è stata maschia ma con poche emozioni. Al di là dell’aspetto tecnico, ci tenevo a dire che noi all’andata siamo stati trattati malissimo dal Casperia: è troppo facile fare i buffoni in casa e venire a Monteleone a chiedere scusa dopo un girone. Anche in questa occasione, grazie ad alcuni facinorosi tifosi di Casperia, si è sfiorata la rissa sugli spalti. Loro vinceranno anche il campionato ma, tranne qualche giocatore corretto e di categoria superiore, non meritano assolutamente questo risultato».: «Abbiamo giocato da capolista, con la giusta mentalità, e questo è un buon segnale: partita dominata. Al primo minuto abbiamo avuto una buona occasione con Colletti: la palla ha attraversato tutta la linea di porta. Ci sono state altre occasioni, sempre con Simone Colletti, che ha sparato alto sotto porta, oltre a due occasionissime con Filippi. Siamo andati in gol con Cianciarulo al 30’ del secondo tempo, dopo un’azione pregevolissima, di prima, con lancio di Stroia in verticale, che il nostro attaccante ha concluso in rete da 15-18 metri. Devo sottolineare il cattivo comportamento di alcuni loro pseudo tifosi, che hanno tirato una panchina ad una ragazza vicino a noi. È un gesto che condanniamo fermamente, sono cose che non devono succedere, non fanno parte del tifo e del calcio. La strada è ancora lunga, ma noi non molliamo».