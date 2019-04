I COMMENTI

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United):

«Purtroppo con l’infermeria al completo ho dovuto adattare i calciatori a ruoli che non erano i loro. Sono stati bravi per quello che hanno potuto. Faccio i complimenti anche ai ragazzi di Lucentini, bravi e molto corretti in campo, con cui abbiamo fatto un bel terzo tempo. Con un arbitraggio totalmente nullo e inutile sarebbe successo un putiferio in altri tempi. Ormai ci siamo abituati e continuiamo a giocare con la massima correttezza, da veri amanti del calcio. L'arbitro ha completamente sbagliato ogni decisione, da ambedue le parti, completamente ignaro della situazione di gioco e del regolamento. Ma che ci possiamo fare, purtroppo questo è il materiale umano che la sezione Aia ci mette a disposizione

Fabio Di Cesare (Cap. Fiamignano)

IL TABELLINO

Reate United

Fiamignano

Arbitro

Marcatori

Note

RIETI - Il Fiamignano espugna il Macelletto: battuto il Reate United 4-1 al Macelletto. Gli ospiti colgono tre punti importanti, dopo un periodo non proprio brillante, che li rilanciano, visto che hanno ancora una gara da recuperare.Termina così un match non proprio ricco di occasioni da gol, in cui le due squadre hanno spesso giocato al centrocampo, non riuscendo sempre a sfruttare le buone trame create. Partenza subito alla grande per il Fiamignano, che trova la prima rete con una punizione dalla distanza di Fabrizi, che sorprende Ciccarelli, oggi estremo difensore del Reate. Un duro colpo per la squadra di casa, che subisce il raddoppio al 36’, grazie al gol di De Ottaviani, servito magnificamente in area dalla sinistra. Gioco che prosegue senza grandi emozioni, fino al 42’ quando è De Sanctis a trovare la terza rete, con un tiro dal limite.La ripresa inizia con il pressing degli ospiti, pericoloso in area; ma non mancano anche le occasioni per il Reate, a cui però manca la lucidità sotto porta. Parata da manuale per Ciccarelli, che salva la porta in tuffo, dopo un insidioso colpo di testa nella mischia, intorno al 30’. Passano poco più di 10 minuti ed è Manjang a trovare il gol della bandiera per il Reate, con un gran tiro dalla distanza, che si infila poco sotto la traversa, dove Ferrarese non può arrivare. Sul 3-1 il Fiamignano continua a spingere e il quarto gol arriva con Paladini, che ribatte in rete, dopo una respinta non impeccabile dell’estremo difensore del Reate.Tre punti che riavvicinano il Fiamignano alla seconda posizione, dopo il pareggio del Micioccoli contro il Poggio Moiano.: «Era importante tornare alla vittoria, dopo un periodaccio, con 3 partite difficili in 6 giorni, contro Casperia, Micioccoli e Corvaro. Continuiamo a crederci, il gruppo c’è».: Ciccarelli F, Paolucci, Santoprete, Ciccaglioni, Astarita, Bellucci, Ciccarelli, Manjang, Mezzetti, Pinelli, Forti.: Ferrarese, Bonini, Di Filippo (Lo Prete 30’ pt), Bertoldi, Brandini (Valente 20’st), Ciogli, Ottaviani (Di Sabantonio 10’st), De Sanctis, Di Cesare, Fabrizi (Paladini 27’ st).: Dotti Di Rieti: Fabrizi, Ottaviani, De Sanctis, Paladini.: espulsi Mezzetti e Di Sabantonio; ammonito Fabrizi