I COMMENTI

Luca Pompili, dirigente Gens Cantalupo

Walter Troiani, tecnico Real Vazia

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Real Vazia

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del campionato di Terza categoria al campo Tempesta di Cantalupo si chiude sul pareggio di 2-2 la sfida tra Gens e Real Vazia con disappunto e recriminazione da parte dei padroni di casa che al 40' del secondo tempo subiscono un calcio di rigore molto discutibile.Parte forte la Gens Cantalupo che al 5' centra la traversa con un tiro di Tascioni e nei minuti successivi replicano gli ospiti con i tentativi di Tizzi, Cavalli e Volpi sui quali si fa trovare pronto alla respinta un ottimo Bianchini. Ci riprovano per la Gens il capitano Francesco Corinaldesi, Damiano Bonifazi e Riccardo Di Curzio ma il pallone termina sempre oltre il fondo. Al 12' della ripresa il Real Vazia si porta in vantaggio con un'azione in progressione di Morelli ma dopo otto minuti ci pensa Riccardo Di Curzio a siglare il gol del pareggio con un gran tiro che s'infila sotto l'incrocio dei pali. Altri due minuti di gioco e Andrea Boccolucci ribalta il risultato con una perfetta deviazione di testa su un pallone proveniente da calcio d'angolo. Il definitivo 2-2 arriva tra le polemiche al 40' quando non viene rilevata una scorrettezza subìta da un giocatore della Gens Cantalupo e sul proseguimento dell'azione il direttore di gara assegna alla formazione ospite un calcio di rigore per un contatto in area tra Di Nicola e Morelli. Dal dischetto realizza Fabiani e arrivano ammonizioni ed espulsioni nei momenti finali contro i padroni di casa: l'atmosfera poi ritorna nella normalità senza ulteriori conseguenze.«Un pareggio che ci va decisamente stretto, scaturito da un rigore inesistente concesso agli avversari quando poco prima c'era stato un fallo nettissimo a nostro favore non rilevato. Devo fare comunque i complimenti alla nostra squadra per l'ottima gara disputata».«Un risultato giusto e sono veramente orgoglioso di allenare un gruppo di giocatori eccezionali. Sono scesi in campo quattro ragazzi che da mesi hanno potuto allenarsi poco per impegni di lavoro e un elogio particolare a Morelli che oggi è arrivato da Ovindoli pur di essere con noi ed è stato determinante».: Bianchini, D.Bonifazi, A.Boccolucci, Fabbrini, Nobili, Lattanzi, Tascioni (1' st Mattei), Cortella, Di Nicola, Fr.Corinaldesi, R.Di Curzio (35' st D.Di Curzio). A disp. Stentella, Pitotti, Remediani, Cardella, Sabatino, M.Bonifazi, Corazzesi. All. Zappaterreno: Gianni, Ficorilli, N.Cavolata, Cavalli, Micheli, Tolli, Tizzi (1' st Morelli), A.Cavolata, Volpi, Fabiani, Zangrilli. All. Troiani: Matteucci di Rieti: 6' st Morelli, 14' st R.Di Curzio, 16' st A. Boccolucci, 40' st Fabiani (rig.): espulsi 40' st Pitotti dalla panchina e al 42' st Mattei; ammoniti Tascioni, Fabbrini, Bianchini, Ficorilli, N.Cavolata, A.Cavolata, Fabiani. Allontanato al 40 'st dalla panchina il dirigente della Gens Luca Pompili; angoli: 3-7