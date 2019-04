PROGRAMMA GARE, IX DI RITORNO

RIETI - I campi della provincia tornano ad accogliere le squadre di Terza Categoria. IX di ritorno, questo weekend, con altri 8 match per cambiare la situazione in classifica, dove il Casperia è ancora saldo in vetta cin 54 punti.Si parte sabato alle 16 con le gare tra Alto Lazio e Poggio Bustone, in contemporanea con Cantalupo - Real Vazia e Reate United - Fiamignano. Occhi puntati anche sullo scontro tra Poggio Moiano e Micioccoli rispettivamente a 39 e 47 punti.Domenica saranno Torpedo e Stimigliano ad aprire i giochi al Gudini, prima che entrino in campo anche Torri In Sabina e Rocca Valle Turano, in contemporanea con Posta Calcio - Sporting Corvaro, impegnato a difendere il settimo posto, a pari merito con il Gens. Giornata non facile per il Casperia, in trasferta contro un Real Monteleone attualmente in striscia positiva.Alto Lazio - Poggio Bustone (arbitro Sandrelli di Rieti)Gens Cantalupo - Real Vazia (Matteucci di Rieti)Reate United - Fiamignano (Dotti di Rieti)Micioccoli - Poggio Moiano (A. Bertini di Rieti)Torpedo - Stimigliano (D'Orazi di Rieti)Torri In Sabina - Rocca Valle Turano (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Posta Calcio - Sporting Corvaro (Matteucci di Rieti)Real Monteleone - Casperia (Stefano Petrillo di Rieti)Casperia 55Micioccoli 47Fiamignano*44Torri In Sabina* 40Poggio Moiano*, Real Monteleone 39Gens Cantalupo, Sporting Corvaro 37Poggio Bustone 34Real Vazia* 31Alto Lazio* 30Torpedo 28Posta 23Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6