PROGRAMMA GARE, VIII RITORNO

Sabato 30 ore 15

Domenica 31 ore 11

Ore 16

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Terza categoria inaugura un altro weekend di sport nei campi della provincia. Tutto pronto per l'ottava giornata di ritorno, con le 16 squadre del girone A pronte a sfidarsi, nella speranza di guadagnare terreno in una classifica ancora dominata dal Casperia.Nel pomeriggio di domani, il Reate United affronterà una trasferta non facile contro l'Alto Lazio, mentre il Real Vazia attende in casa i ragazzi del Torri In Sabina, al momento quarti a 5 punti dal podio.È derby a Corvaro, dove lo Sporting accoglierà il Fiamignano, reduce da una sconfitta nel recupero infrasettimanale.Domenica la capolista incontrerà il Posta, in contemporanea con la sfida tra Stimigliano e Cantalupo. Cliente non facile per il Poggio Bustone, impegnato in casa contro il Micioccoli; mentre il Rocca Valle Turano cercherà il riscatto contro il Monteleone, dopo un periodo non proprio positivo. Si prevede un match entusiasmante anche tra Poggio Moiano e Torpedo, entrambe reduci da un pareggio.Alto Lazio - Reate United (D'Orazi di Rieti)Real Vazia - Torri In Sabina (A. Bertini di Rieti)Sporting Corvaro - Fiamignano (Sandrelli di Rieti)Casperia - Posta (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Stimigliano - Cantalupo (Trabelsi di Rieti)Rocca Valle Turano - Real Monteleone (Kola di Rieti)Poggio Moiano - Torpedo (Khalil di Rieti)Poggio Bustone - Micioccoli (Dotti di Rieti)Casperia 52Micioccoli 46Fiamignano*44Torri In Sabina* 39Poggio Moiano*, Real Monteleone 36Gens Cantalupo, Sporting Corvaro 34Poggio Bustone 33Real Vazia* 30Torpedo 28Alto Lazio*27Posta 23Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6