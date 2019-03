I COMMENTI

RIETI - Il Micioccoli gioisce dopo la vittoria in trasferta con il Fiamignano (o-1, gol di Ranalli) nel recupero di Terza categoria. Un'ottima prova dei ragazzi di Attorre, che grazie al gol di Ranalli, si godono il secondo posto in classifica, sorpassando lo stesso Fiamignano, a cui resta una partita da recuperare. Una buona iniezione di fiducia per la squadra reatina, ora lanciata all'inseguimento del Casperia, distante ben 6 punti.: «Una sconfitta che fa male, ma che non ci abbatte. Arrivavamo da una partita super offensiva contro Casperia che ci ha tolto energie fisiche e mentali, ma anche contro Micioccoli abbiamo dominato la gara costringendo gli avversari a difendersi in 10 dietro la linea della palla. Nel finale abbiamo provato a vincerla schierando 4 attaccanti e alla fine, dopo tre grandi occasioni sciupate, abbiamo preso gol in contropiede. Questo é il calcio, ora ritroviamo le energie per il derby con Corvaro e continuiamo a divertirci insieme a questo fantastico gruppo che sta facendo una grande stagione».: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra fortissima e così è stato. Primo tempo chiuso sullo 0-0 con 2 occasioni nette per noi, e solo un paio di calci piazzati per i nostri avversari. Nel secondo tempo abbiamo concesso spazi ma mai vere occasioni al Fiamignano, siglando il gol vittoria con Ranalli. Faccio i complimenti al mister Attorre e agli avversari».Casperia 52Micioccoli 46Fiamignano*44Torri In Sabina* 39Poggio Moiano*, Real Monteleone 36Gens Cantalupo, Sporting Corvaro 34Poggio Bustone 33Real Vazia* 30Torpedo 28Alto Lazio*27Posta 23Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6