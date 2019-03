Fiamignano – Casperia 0-0.

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Reate United – Sporting Corvaro 1-4

Ciccarelli C. (RU), 3 Frezzini, Ferrarese (SC)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Angelo Lelli (dir. Corvaro)

Gens Cantalupo – Poggio Moiano 3-3

Fr. Corinaldesi, Fed Corinaldesi (GC), Visco, Massimi, Ioannilli, autogol (PM)

Luca Pompili, dirigente Gens Cantalupo

Angelo Tarsia, portiere Poggio Moiano

Micioccoli – Alto Lazio 3-2

Liberali, Villani, Nunziati M.

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

L’Alto Lazio non ha rilasciato commenti.

Torpedo – Poggio Bustone 1-1

Prince (PB), Festuccia

Luca Basilici (All. Torpedo)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Torri In Sabina – Stimigliano 6-0

2 Di Giuliani, Villanucci, Borgucci, Valenti, Donati

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Posta Calcio – Rocca Valle Turano 4-1

Della Torre, Munego, Faustni, Aureli (PC), Solomon (RVT).

Fabio Miani (All. Posta)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Real Monteleone – Real Vazia 2-1

Di Filippo, Sanesi N. (RM) Nucci (RV)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

RISULTATI

CLASSIFICA

RIETI - Cala il sipario anche sulla settima giornata di ritorno in Terza categoria. Un weekend soleggiato ha permesso lo svolgimento di tutte le 8 gare in programma, dando luogo a ulteriori cambiamenti all’interno della classifica, dove resta però invariata la situazione sul podio, con il Casperia ancora primo a quota 53.Reti inviolate nello scontro al vertice tra Casperia e Fiamignano, che tornano a casa con un punto a testa, così come Cantalupo e Poggio Moiano che si dividono la posta in palio dopo il 3-3 registrato in campo. Torna sorridere lo Sporting Corvaro, trionfante al Macelletto con il 4-1 ai danni del Reate; bene anche il Micioccoli che trova la sua seconda vittoria consecutiva, in casa contro l’Alto Lazio. Al Gudini, il Poggio Bustone gioca con lutto e non va oltre il pareggio contro la Torpedo: un gol per parte a decidere la gara. Goleada per il Torri In Sabina, che contro lo Stimigliano, gonfia la rete per ben 6 volte e senza subire gol; mentre il Posta ritrova la vittoria contro il Rocca Valle Turano, raggiungendo i 23 punti in classifica. Bene anche il Monteleone, che sconfigge il Vazia e si riporta in quinta posizione, a pari merito col Poggio Moiano.: «Per prima cosa voglio ringraziare tutta la popolazione di Fiamignano per la presenza ed il supporto. Analizzando la gara, non posso che complimentarmi con i miei ragazzi per come hanno affrontato la partita, lottando su tutti i palloni senza mollare un centimetro. Sapevamo di affrontare una squadra forte, in settimana abbiamo preparato la gara al meglio e siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà. A metà del primo tempo abbiamo fallito un calcio di rigore, cosa che avrebbe potuto abbatterci, ma abbiamo reagito alla grande, costringendo gli avversari ad una partita esclusivamente difensiva. Nel secondo tempo abbiamo spinto al massimo per cercare il vantaggio, nonostante le continue perdite di tempo della squadra avversaria. Peccato per il risultato finale, perché non abbiamo subìto un tiro in porta, ora testa al recupero col Micioccoli».: «Partita dal grande carattere, un bel primo tempo con diversi botta e risposta tra le due squadre e un rigore parato dal nostro portiere Mazzoli. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il baricentro anche a causa degli infortuni dei nostri attaccanti, che hanno condizionato i cambi. Faccio i complimenti agli avversari per come hanno interpretato la gara. Abbiamo raccolto quello che volevamo, lasciando invariata la classifica; ottimo l’arbitraggio».: «I ragazzi hanno fatto una bella partita, però non avevamo la difesa adatta e abbiamo preso due gol in velocità. Nel secondo tempo abbiamo giocato di più e la partita è stata più equilibrata, ma purtroppo abbiamo fatto troppi errori che hanno permesso loro di segnare».: «La partita, come sempre, si era incanalata sul binario giusto, ma sul 3-0 i ragazzi si sono rilassati e hanno subito la reazione degli avversari. Fortunatamente, nel secondo tempo, abbiamo segnato il gol del 4-1 e da lì la partita è andata in porto tranquillamente. Match corretto e arbitraggio buono».: «Un pareggio che ci va stretto per colpa nostra. Gli avversari sono stati bravi a crederci fino in fondo e qualche nostra disattenzione ha fatto il resto, come avvenuto purtroppo già in precedenti occasioni. Testa comunque alla prossima partita».: «Abbiamo incontrato un'ottima squadra di livello superiore, come noi, per questa categoria. Siamo partiti sottotono, un po’ per il caldo e per qualche defezione, ma col passare dei minuti abbiamo superato anche l'episodio dello sfortunato autogol e mostrato ampiamente di saper lottare. Il 3-3 è accettabile, anche se in classifica avremmo meritato qualcosa in più. La nostra è comunque una squadra che non molla mai e anche oggi l'abbiamo dimostrato».: «Partita maschia, molto combattuta su tutti i palloni da entrambe le squadre. Siamo scesi in campo con molte assenza, ma chi ha giocato ha dato il massimo e sono molto soddisfatto, anche se potevamo fare meglio, vista la nostra superiorità numerica. Bisogna continuare a lavorare sodo se vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Facciamo i nostri migliori auguri a Fabrizio, che è stato portato in ospedale alla fine del primo tempo, per uno scontro con il portiere avversario».: «Partita corretta e bella, con tanti coinvolgimenti. Loro sono una squadra quadrata e ben messa in campo; ancora una volta, siamo stati rimontati: ennesimo passo falso di una stagione incompiuta».: «La partita è stata corretta ed è finita in parità grazie a Prince che ha segnato per noi. La società si è subito adoperata per far rinviare la gara ad un altro giorno, che non fosse quello dei funerali di Dino Gentileschi, padre dei nostri giocatori Luigi e Mario, quest’ultimo storico capitano dal 2014. Il rinvio ad un’altra data ci avrebbe permesso di giocare con un umore sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo ora, dandoci la possibilità di stare vicino ai nostri due ragazzi in un momento così difficile, ma purtroppo non è stato possibile a causa di problemi legati alla gestione del campo. Ad ogni modo, con il consenso dei due giocatori interessati, abbiamo deciso di fare questa partita con lutto e osservando un minuto di silenzio per Dino, prima di partecipare tutti ai suoi funerali nel pomeriggio. Ringraziamo comunque la Torpedo e la Figc di Rieti per aver tentato di rinviare la gara e ringraziamo le altre società per la vicinanza dimostrata».: «Ringraziamo tutto il tifo di Torri In Sabina, per noi è importante che la gente del paese venga coinvolta alle partite. Questa non è la vittoria dell’Asd Torri In Sabina, ma del paese stesso. Ringraziamo anche Francesco Mariani, di Mariani Sport, che è venuto a trovarci in questa giornata».: «Vittoria meritata del Torri, squadra al momento superiore a noi, sia fisicamente che atleticamente».: «Dopo un po’ siamo tornati al successo, con una partita giocata bene e corretta. Complimenti ai nostri avversari, bravi i nostri giocatori».: «Trasferta difficile e partita equilibrata, con un punteggio che forse ci ha punito troppo pesantemente. Bravi i miei ragazzi che hanno fatto vedere buone cose, bravi gli avversari che hanno giocato una bella partita».: «Siamo andati in svantaggio a causa di un nostro errore difensivo: è l’unico tiro che abbiamo subìto in porta per 90 minuti. Abbiamo reagito alla grande, pareggiando su rigore, fino ad andare in vantaggio due minuti dopo. I ragazzi sono stati encomiabili, ma c’è stato il solito arbitraggio disastroso, che ha assegnato un rigore inventato, sia a noi che a loro. Siamo contenti per questi 3 punti che ci fanno risalire in classifica, conquistati contro una buonissima squadra, che all’andata ci aveva sconfitto. Complimenti ai miei ragazzi che hanno saputo ribaltare la gara e complimenti al Vazia. Ci attende un’altra settimana di lavoro, testa bassa e pedalare».: «Partita ben giocata dai miei ragazzi, purtroppo abbiamo pagato le uniche due nostre grosse disattenzioni. Fiamignano – Casperia 0-0Reate United – Corvaro 1-4Gens Cantalupo – Poggio Moiano 3-3Micioccoli – Alto Lazio 3-2Torpedo – Poggio Bustone 1-1Torri In Sabina – Stimigliano 6-0Posta Calcio – Rocca Valle Turano 4-1Real Monteleone – Real Vazia 2-1Casperia 52Fiamignano** 44Micioccoli* 43Torri In Sabina* 39Poggio Moiano*, Real Monteleone 36Gens Cantalupo, Sporting Corvaro 34Poggio Bustone 33Real Vazia* 30Torpedo 28Alto Lazio*27Posta 23Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6