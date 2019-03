I COMMENTI

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Angelo Lelli (dir. Corvaro)

IL TABELLINO

Reate United:

Corvaro:

Arbitro

Marcatori

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pomeriggio ricco di gol al campo del Macelletto, dove si sono affrontate Reate United e Corvaro. Vincono 4-1 gli ospiti, piazzandosi sesti in attesa della gara tra Monteleone e Real Vazia. Il Reate United (fermo a quota 8) ha comunque dato filo da torcere agli avversari, in una partita ricca di bei momenti agonistici.Inizio spumeggiante per il Corvaro, che trova la rete dopo appena 5 minuti dal fischio d'inizio, con un bel gol di Frezzini, servito splendidamente da Massimi. Passano appena due minuti e arriva la doppietta del numero 11, questa volta servito in area da Ferrarese. Il primo tempo prosegue con una sostanziale superiorità del Corvaro, che sfiora il 3-0 con un'azione di Ferraresi: ci pensa Mezzetti a salvare la squadra, realizzando un bell'intervento sull'1 contro 1. Ma il gol è rinviato solo di una manciata di minuti e, al 24', è proprio Ferraresi a segnare, raccogliendo un bel passaggio da Frezzini.La ramanzina del mister negli spogliatoi sembra funzionare per i ragazzi del Reate, che nel corso della ripresa cambiano atteggiamento. Il gol della bandiera arriva intorno al 7' quando è Ciccarelli a liberarsi della marcatura in area, realizzando un tiro che si infila alle spalle di Domenici. Una buona iniezione di fiducia per il Reate, che nel secondo tempo sembra gestire meglio gli attacchi del Corvaro, meno lucido nel realizzare le occasioni create. La situazione si sblocca solo nei momenti finali, dopo 40 minuti combattuti con determinazione dai 22 giocatori in campo. Al 41' è ancora Frezzini a segnare, deviando in rete un cross dalla sinistra, realizzato da Maceroni.3 punti importanti per il Corvaro, che ora può affrontare il Fiamignano con il piede giusto, mentre il Reate cercherà il riscatto contro l'Alto Lazio, la prossima settimana.: «I ragazzi hanno fatto una bella partita, però non avevamo la difesa adatta e abbiamo preso due gol in velocità. Nel secondo tempo abbiamo giocato di più e la partita è stata più equilibrata, ma purtroppo abbiamo fatto troppi errori che hanno permesso loro di segnare».: «La partita, come sempre, si era incanalata sul binario giusto, ma sul 3-0 i ragazzi si sono rilassati e hanno subito la reazione degli avversari. Fortunatamente, nel secondo tempo, abbiamo segnato il gol del 4-1 e da lì la partita è andata in porto tranquillamente. Match corretto e arbitraggio buono».Mezzetti, Di Luzio (Chellini 27' pt) Desideri, Ciccaglioni, Astarita, Lo Bue (Nimet 35'pt) Ciccarelli C., Bellucci, Chmielik (Ciccarelli F. 35 st), Pinelli (Forti 30' st) Santoprete. A disp. Pianese, Mballo.Domenici (Di Girolamo 40' st), Leonardi, Franchi, Di Girolamo, Frezzini, Tempesta, Lelli, Ferraresi, Massimi (Prigenzi 30' st) Scancella, Maceroni.: Trabelsi di Rieti: 3 Frezzini, Ferraresi (SC), Ciccarelli C. (RU).: ammonito Scancella.