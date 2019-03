I COMMENTI

Luca Pompili, dirigente Gens Cantalupo

Angelo Tarsia, portiere Poggio Moiano

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Poggio Moiano

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Nella settima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria al campo Tempesta di Cantalupo si assiste ad una gara avvincente e di grande agonismo tra Gens Cantalupo e Poggio Moiano. Il pareggio per 3-3 è la sintesi di un confronto tra due squadre che in campo non si risparmiano e che mostrano apprezzabili manovre di gioco.La Gens Cantalupo passa in vantaggio dopo soli sette minuti con un gol di potenza e precisione del capitano Francesco Corinaldesi; un minuto dopo Tascioni centra la traversa con un tiro da fondo campo. Il Poggio Moiano reagisce subito ed al 10' pareggia con una conclusione di Ioannilli che sorprende i difensori avversari. Al 24' ci prova Fabbrini dalla distanza ma il pallone sorvola la traversa; passano due minuti ed i padroni di casa si riportano in vantaggio con Federico Corinaldesi, abile a deviare in rete un calcio di punizione battuto dal fratello Francesco.Al 10' della ripresa i giochi sembrano fatti a favore della squadra di casa quando una sfortunata deviazione di testa del difensore ospite Fioravanti spiazza Tarsia con il più classico degli autogol su un tiro di Tascioni. Il risultato però non si ferma a questo episodio ed il Poggio Moiano va sul 3-2 al 15' con una grande conclusione di Giordano Massimi: il pallone sbatte nella parte inferiore della traversa e poi termina in fondo alla rete ed al 44' arriva il gol del definitivo pareggio con una deviazione di testa di Visco su pallone proveniente da calcio d'angolo.«Un pareggio che ci va stretto per colpa nostra. Gli avversari sono stati bravi a crederci fino in fondo e qualche nostra disattenzione ha fatto il resto, come avvenuto purtroppo gia in precedenti occasioni. Testa comunque alla prossima partita».«Abbiamo incontrato un'ottima squadra di livello superiore, come noi, per questa categoria. Siamo partiti sottotono, un pò per il caldo e per qualche defezione, ma col passare dei minuti abbiamo superato anche l'episodio dello sfortunato autogol e mostrato ampiamente di saper lottare. Il 3-3 è accettabile, anche se in classifica avremmo meritato qualcosa in più. La nostra è comunque una squadra che non molla mai e anche oggi l'abbiamo dimostrato».: Bianchini, S.Boccolucci, Cardella (6' st Cortella), Fabbrini, Nobili, Lattanzi, Tascioni, Mattei, Murati (18' st R.Di Curzio), Fr.Corinaldesi (43' st A.Boccolucci), Fe.Corinaldesi (35' st Borgucci). A disp. D'Ovidio, D.Bonifazi, Di Nicola, Pompili, Sabatino. All. Zappaterreno: Tarsia, Angelini (35 'st Melilli), M.Sciarra, Merlonghi (16' st Basilici), Angeloni, Fioravanti, G.Massimi, Ioannilli, Mariani (16' st M.Sciarra), S.Sciarra (37' pt Visco), Ciprian. A disp. P.Massimi, Zenas, Noel. All. Manganaro: Kola di Rieti: 7' pt Fr.Corinaldesi, 10' pt Ioannilli, 26' pt Fe.Corinaldesi, 10' st autogol Fioravanti, 15' st G.Massimi, 44' st Visco: espulso 37' st Fabbrini; ammoniti Lattanzi, Murati, Fe.Corinaldesi, Mattei, Angelini, Merlonghi, M.Sciarra; angoli 2-7