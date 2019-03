PROGRAMMA GARE, VII DI RITORNO

Sabato 23 ore 15

Ore 16.30

Domenica 24 ore 10.30

Ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - I campi della provincia sono pronti ad accogliere la VII di ritorno in Terza categoria. Altri 8 match da giocare per le squadre, che continuano ad inseguire il Casperia, ancora primo con 8 punti di scarto dal Fiamignano, che però ha due partite da recuperare.Cresce l'attesa per il big match tra Fiamignano e Casperia, previsto in contemporanea con un'altra bella sfida come quella tra Cantalupo e Poggio Moiano, rispettivamente a 33 e 35 punti. Torna in campo anche il Micioccoli, che sabato se la vedrà con l'Alto Lazio; mentre il Reate United incontrerà al Macelletto lo Sporting Corvaro.La mattinata di domenica vedrà sfidarsi Poggio Bustone e Torpedo, in campo con mezz'ora di anticipo rispetto a Posta - Rocca Valle Turano e Torri In Sabina - Stimigliano, previste per le 11.00.Chiusura di giornata con Real Vazia - Real Monteleone, match che può cambiare gli equilibri a metà classifica.Fiamignano - Casperia (A. Bertini di Rieti)Gens Cantalupo - Poggio Moiano (Kola di Rieti)Reate United - Sporting Corvaro (Trabelsi di Rieti)Micioccoli - Alto Lazio (Scelfo di Rieti)Torpedo - Poggio Bustone (Matteucci di Rieti)Torri In Sabina - Stimigliano (Stefano Petrillo di Rieti)Posta Calcio - Rocca Valle Turano (Khalil di Rieti)Real Monteleone - Real Vazia (Dotti di Rieti)Casperia 51Fiamignano** 43Micioccoli* 40Torri In Sabina* 36Poggio Moiano* 35Gens Cantalupo, Real Monteleone 33Poggio Bustone 32Sporting Corvaro 31Real Vazia* 30Alto Lazio*, Torpedo 27Posta 20Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6