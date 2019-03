RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VI DI RITORNO

Real Vazia – Posta Calcio 3-2

autorete, Gentili, Cavalli (RV), Durastante, Pagano (P)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Fabio Miani (All. Posta)

Micioccoli – Reate United 6-0

Villani, 2 Ranalli, Ventimiglia, 2 Fernane

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Alto Lazio – Torpedo 1-1

Lopez (AL), Festuccia (T)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Casperia – Sporting Corvaro 2-1

Cianciarulo, Sagoleo (C), Massimi (SC)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Stimigliano-Real Monteleone 0-5

Sanesi N, Pitorri M, Rossi D, 2 Angeloni

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Marco Russo (All. Monteleone)

Poggio Bustone – Cantalupo 1-1

Prince (PB), Tascioni (GC)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Rocca Valle Turano – Fiamignano 0-2

Bertoldi, Di Cesare

Il Rocca Valle Turano non ha rilasciato commenti

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Poggio Moiano – Torri In Sabina 1-1

autorete (T), Ciprian (PM)

Giancarlo Tosoni (Dir. Poggio Moiano)

Marco Del Bianco (Dir. Torri In Sabina)

RIETI - La giornata numero sei di Terza categoria va in archivio. Mutano ancora gli equilibri in classifica, dopo le 8 gare del weekend, al fine delle quali l’unica certezza sembra riguardare il Casperia, saldo in vetta con 51 punti.Dopo la sconfitta dello scorso turno, il Real Vazia torna a sorridere, con la vittoria registrata contro il Posta; non si può dire altrettanto del Reate United, battuto per 6-0 dal Micioccoli nel derby cittadino. Finisce in parità con una rete per parte, tra Alto Lazio e Torpedo, che restano a quota 27; mentre il Casperia porta a casa altri tre punti, battendo il Corvaro. Monteleone stellare sconfigge lo Stimigliano per 5-0, portandosi sopra al Poggio Bustone, che contro il Cantalupo non va oltre il pareggio. Bene il Fiamignano che allunga le distanze dal Micioccoli dopo l’ultima vittoria, in casa del Rocca Valle Turano; si interrompe la striscia positiva del Torri in Sabina, con un solo punto registrato contro il Poggio Moiano, che trova il suo secondo pareggio consecutivo.: «Buona partita, giocata con testa, nonostante avessi in campo molti giocatori con pochi allenamenti nelle gambe. Ci abbiamo creduto fino alla fine, riuscendo a portare a casa i tre punti. Faccio un grosso in bocca al lupo al nostro portiere Di Loreto, che è stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale per infortunio: ragazzi speciali come lui dovrebbero essere in tutte le squadre».: «Partita giocata bene e combattuta fino alla fine, non ci possiamo rimproverare niente. Complimenti ai nostri avversari».: «Quello che è successo sabato scorso contro la Torpedo non mi va ancora giù, dobbiamo rimetterci in pari con 5-6 vittorie di fila. Sono uno che lotta fino alla fine e punto al primo posto, finché la matematica ce lo concede. Oggi non posso dirmi contento al 100%, perché voglio vedere quello che succederà in campo sabato prossimo e quello dopo ancora. Pretendo che i miei ragazzi lottino fino alla fine in ogni partita, a prescindere dal risultato».: «Eravamo ridotti all’osso e non avevo più di due cambi in panchina. Loro hanno approfittato della velocità dei loro attaccanti, anche se ci sono stati diversi errori più tecnici che tattici da parte nostra. Faccio i complimenti al Micioccoli per il suo percorso in campionato, e li rivolgo anche ai miei ragazzi che hanno dato tutto in campo».: «Gara bella e combattuta, con un vento forte che cambiava le traiettorie alte. Primo tempo giocato soprattutto a centrocampo; ospiti in vantaggio su una rimessa del nostro portiere, che il vento ha fatto tornare al limite dell’area e la loro punta è stata lesta ad approfittare. Nella ripresa è stata un’altra gara, abbiamo cercato il pari ma loro hanno difeso, abbiamo anche tirato un rigore sul palo e sbagliato varie occasioni, fino al pareggio che è arrivato con il gol di Lopez. Bravo il loro portiere, che ha effettuato tre ottime parate, e molto bravo anche l’arbitro: l’esperienza in campo si vede».: «Partita corretta, condizionata da un forte vento. Sono deluso dalla nostra prestazione sottotono, tutti noi avremmo dovuto fare meglio e alla fine, calcolando che i nostri avversari hanno anche sbagliato un rigore, ci è andata bene. C’è ancora tanto da lavorare».: «Dovevamo sfruttare il fattore campo e così è stato. Nel primo tempo siamo stati troppo prevedibili, abbiamo giocato con lentezza e senza trovare profondità; siamo andati in svantaggio con un rigore concesso per fallo di mano di Flamini. Dopo l’intervallo siamo rientrati in campo molto più concentrati e consapevoli di poter cambiare il risultato. Così è stato, al 15’ abbiamo trovato il gol, con un cross dalla sinistra che Stroia ha rimesso in area dal secondo palo, servendo Cianciarulo. Dopo pochi minuti è arrivato il raddoppio con un calcio di rigore, sempre per fallo di mano, trasformato con freddezza da Sagoleo. Sull’onda dell’entusiasmo abbiamo spinto per trovare il gol della tranquillità, con molte occasioni mancate, e abbiamo condotto fino alla fine, cogliendo tre punti importanti. Siamo pronti per il big match contro il Fiamignano».: «Non abbiamo assolutamente demeritato. Agli avversari è stato concesso un calcio di rigore inesistente, che gli ha regalato il vantaggio. Pubblico offensivo e minaccioso con noi e anche nei confronti dell’arbitro, che è stato inevitabilmente condizionato».: «La vittoria del Monteleone è stata netta, sapevamo di affrontare una squadra più forte di noi fisicamente, tanto che quattro dei cinque gol sono nati su palla inattiva. Sicuramente potevamo fare meglio invece di restare a guardare i saltatori del Monteleone, ma subìti i primi due gol, non ci siamo più ripresi e gli avversari, nel secondo tempo, hanno dilagato. Vittoria sicuramente meritata per loro».: «Partita mai in discussione, ben approcciata. il primo tempo si è chiuso sul 2-0, nel secondo potevamo dilagare, ma sono comunque contento della partita . Queste gare a volte hanno delle insidie, anche perché loro erano reduci da una vittoria a Posta, ma abbiamo colto 3 punti importanti che ci risollevano un po’ in campionato, dato che non meritavamo di stare così bassi. Si procede con una settimana di lavoro e con la testa alla partita di domenica contro il Vazia, che sarà difficile».: «Partita molto corretta e ben arbitrata. Abbiamo avuto subito la palla del vantaggio, ma il loro portiere si è superato, poi si è giocato al centrocampo, con occasioni da una parte e dall’altra, fino alla fini del primo tempo. Siamo rientrati per fare i tre punti ma non siamo stati fortunati, pur avendo creato buone occasioni, come quella in cui il nostro bomber ha superato il portiere spedendo la palla sulla traversa. Sulla ripartenza abbiamo subìto il gol con un contropiede fortunato, ma non abbiamo mollato, e a 10 minuti dalla fine abbiamo trovato il pareggio, creando anche un’altra occasione importante per andare in vantaggio. Come mister sono soddisfatto della prestazione e faccio i complimenti anche alla squadra avversaria, con cui abbiamo avuto un bel terzo tempo».: «Partita combattuta ma corretta. Primo tempo equilibrato, con un paio di occasioni a testa, ma all’inizio della ripresa sono venuti fuori loro prendendo una traversa; da lì noi siamo andati in vantaggio con una ripartenza. A 4’ dalla fine, anche se non avevamo concesso molto fino a quel momento, abbiamo subìto il pareggio. Credo che comunque questo sia il risultato più giusto».: «Partita con poche emozioni. Primo tempo concluso sull’1-0 per noi e, all’inizio del secondo, è entrato il capitano Di Cesare che ha raddoppiato. C’è stata anche una traversa di Pocorobba, ma nel complesso la partita è stata tranquilla, corretta e con poco agonismo».: «Abbiamo dominato per gran parte della gara, rischiando solo in un’occasione, dove il nostro portiere ha fatto una bellissima parata. Abbiamo tenuto quasi sempre bene il campo, con ordine e possesso palla, siamo andati in vantaggio, con una bella azione corale, verso il 35’ del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo continuato a macinare gioco, perché volevamo fortemente questa vittoria, abbiamo creato più di qualche azione pericolosa, sbagliando anche un calcio di rigore. Quando sbagli troppe occasioni per chiudere la gara, il calcio ti punisce, così abbiamo subìto il pareggio su una nostra disattenzione difensiva. Devo fare i complimenti a tutti i nostri giocatori per come si stanno comportando in queste ultime gare, complimenti anche agli avversari, squadra a mio avviso molto quadrata e fisica, per aver lottato fino alla fine in cerca del pareggio. Ottimo l’arbitraggio».: «Partita molto equilibrata. Loro hanno sbagliato un rigore prendendo un palo e noi abbiamo pareggiato con una loro autorete su tiro di Stefano di Rocco. Abbiamo affrontato un’ottima squadra come il Poggio Moiano, a cui vanno i miei complimenti, e credo che il pareggio sia il risultato giusto. Teniamo il quarto posto e, anche se c’è ancora da lavorare, siamo sulla strada giusta».Real Vazia – Posta Calcio 3-2Micioccoli – Reate United 6-0Alto Lazio – Torpedo 1-1Casperia – Sporting Corvaro 2-1Stimigliano - Real Monteleone 0-5Poggio Bustone – Cantalupo 1-1Rocca Valle Turano – Fiamignano 0-2Poggio Moiano – Torri In Sabina 1-1Casperia 51Fiamignano** 43Micioccoli* 40Torri In Sabina* 36Poggio Moiano* 35Gens Cantalupo, Real Monteleone 33Poggio Bustone 32Sporting Corvaro 31Real Vazia* 30Alto Lazio*, Torpedo 27Posta 20Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6