I COMMENTI

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

IL TABELLINO

Micioccoli

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Micioccoli vince il derby cittadino contro il Reate United. Finisce 6-0 al Gudini, dove gli uomini di mister Attorre non hanno concesso nulla al Reate, che continua il proprio trend negativo. Tre punti importanti per la squadra di casa, per il momento seconda a quota 40.Giornata da dimenticare per il Reate, che subisce il pressing della squadra di casa già dai primi minuti, fino al 15’ quando è Villani a gonfiare la rete, liberandosi dalla mischia in area. Svantaggio che scuote la formazione ospite, timidamente in avanti con azioni che però non impensieriscono eccessivamente la difesa del Micioccoli. Non si può dire lo stesso per il portiere del Reate, che intorno al 25’ compie un bell’intervento su un altro tiro di Villani. Il gioco prosegue fino ad una nuova disattenzione della difesa ospite: questa volta è Ventimiglia ad approfittare, segnando da dentro l’area.Nei primi minuti della ripresa non mancano le iniziative del Reate, che però non riesce a concretizzare, contrariamente al Micioccoli, che al 12’ trova il 3-0 con Ranalli, servito magnificamente in area da Bastioni. Passano meno di dieci minuti e anche Fernane ci mette la firma, con un 4-0 realizzato in ribattuta, dopo un tiro parato da Ciccaglioni. Siamo al 35’ e si ripete Fernane, entato in gran forma dalla panchina. Una rete che precede di pochi minuti la sesta, realizzata ancora da un Ranalli scatenato nonostante i suoi 52 anni, con un bell’assist di Fernane in area.Finisce così un match a senso unico, ma comunque divertente per i tifosi sugli spalti e soprattutto ricco di sportività e correttezza fra le due squadre: solo un ammonito al termine della gara.: «Quello che è successo sabato scorso contro la Torpedo non mi va ancora giù, dobbiamo rimetterci in pari con 5-6 vittorie di fila. Sono uno che lotta fino alla fine e punto al primo posto, finché la matematica ce lo concede. Oggi non posso dirmi contento al 100%, perché voglio vedere quello che succederà in campo sabato prossimo e quello dopo ancora. Pretendo che i miei ragazzi lottino fino alla fine in ogni partita, a prescindere dal risultato».: «eravamo ridotti all’osso e non avevo più di due cambi in panchina. Loro hanno approfittato della velocità dei loro attaccanti, anche se ci sono stati diversi errori più tecnici che tattici da parte nostra. Faccio i complimenti al Micioccoli per il suo percorso in campionato, e li rivolgo anche ai miei ragazzi che hanno dato tutto in campo».: Bastioni M, Bastioni S (17’st Fernane), Cecchetelli (Floridi 30’ st), Eleuteri (38’ pt Ventimiglia), Roberto, Maiezza, Miccioni, Mostarda, Polidori, Rosati (22’ st Passi), Villani (7’ st Ranalli ). A disp: Colantoni, Lucarelli, Nunziati.: Jacopo Bertini di Rieti: Villani (15’ pt), Ventimiglia (40’pt), Ranalli (12’ e 45’ st), Fernane (20’ e 35’ st): ammonito Cecchetelli.