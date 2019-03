PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO

Sabato 16 ore 15

Ore 16.30

Domenica 17 ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutte pronte le 16 squadre di Terza categoria, che questo weekend si sfideranno nei campi della provincia, per la VI giornata di ritorno. Un’altra occasione per cambiare gli equilibri in classifica e per cercare di accorciare le distanze dal Casperia, in vetta a quota 48.Dopo la vittoria del derby, la Torpedo torna in campo contro l’Alto Lazio: un match importante per la classifica, dove entrambe le squadre sono a 26 punti; mentre il Real Vazia si appresta ad affrontare il Posta Calcio. Secondo derby consecutivo per il Micioccoli, impegnato al Gudini contro il Reate United, reduce da un turno infrasettimanale. Occhi puntati sulla capolista Casperia, che domenica ospiterà i ragazzi dello Sporting Corvaro, in contemporanea con la gara tra Stimigliano e Monteleone. Continua il periodo positivo del Fiamignano, in cerca della terza vittoria consecutiva contro il Rocca Valle Turano; mentre il Torri In Sabina difenderà il quarto posto contro il Poggio Moiano, sotto di un solo punto. Cresce l’attesa anche per la sfida tra Poggio Bustone e Cantalupo, rispettivamente a 31 e 32 punti.Alto Lazio – Torpedo (A. Bertini di Rieti)Real Vazia – Posta Calcio (Sandrelli di Rieti)Micioccoli – Reate United (J. Bertini di Rieti)Casperia – Sporting Corvaro (Matteucci di Rieti)Stimigliano – Real Monteleone (Ledda di Rieti)Rocca Valle Turano – Fiamignano (Stefano Petrillo di Rieti)Poggio Moiano – Torri In Sabina (Sofia F. Petrillo di Rieti)Poggio Bustone – Gens Cantalupo (Khalil di Rieti)Casperia 48Fiamignano** 40Micioccoli* 37Torri In Sabina* 35Poggio Moiano* 34Gens Cantalupo 32Poggio Bustone, Sporting Corvaro 31Real Monteleone 30Real Vazia* 27Alto Lazio*, Torpedo 26Posta 20Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6* gare in meno