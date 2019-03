Reate United - Torri In Sabina 1-5

RIETI - Recuperato il match di Terza tra Reate United e Torri In Sabina, in campo ieri pomeriggio al Macelletto. Niente da fare per la squadra di casa, travolta dai 5 gol degli ospiti, che conquistano i 3 punti, subendo una sola rete. Un 1-5 che porta il Torri In Sabina in quarta posizione, a solo 2 punti dal Micioccoli.: «Faccio i complimenti entrambe le squadre, si sono affrontate a viso aperto e sono state molto corrette in campo. Bravi».: «Bravi i ragazzi ad entrare in campo con il piglio giusto e a chiudere la prima frazione sullo 0-4. Nel secondo tempo le fatiche di domenica si sono fatte sentire. Un grazie a tutto il gruppo, ai ragazzi che si sono liberati dai rispettivi impegni lavorativi e a chi non ha potuto, ma chiedeva di continuo notizie sull'andamento della partita. Grazie anche al Reate per l'ottima ospitalità».Il Torri In Sabina rinnova inoltre l'invito a partecipare all'open day della scuola calcio, previsto sabato 16 marzo alle 16, al Campo Comunale del paese.Casperia 48Fiamignano** 40Micioccoli* 37Torri In Sabina* 35Poggio Moiano* 34Gens Cantalupo 32Poggio Bustone, Sporting Corvaro 31Real Monteleone 30Real Vazia* 27Alto Lazio*, Torpedo 26Posta 20Reate United* , Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6* partite in meno