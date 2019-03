RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, V DI RITORNO

Sporting Corvaro – Rocca Valle Turano 8-0

2 Frezzini, 2 Massimi, Ferraresi, Leonardi L., Leonardi C., Prigenzi.

Angelo Lelli (Dir. Sporting Corvaro)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Reate United – Casperia 0-4

Sapora, Colletti F., Cianciarulo, Filippi

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Torpedo – Micioccoli 5-1

2 Simeoni, 2 Festuccia, Francia J. (T), Ometto (M)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Fiamignano – Real Vazia 2-0

Ottaviani F., Rossi

Emiliano Lucentini (All. Fiamignano)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Gens Cantalupo – Alto Lazio 2-0

Fr. Corinaldesi, Murati

Luca Zappaterreno, (All. Gens Cantalupo)

Alessandro Del Beato (Dir. Sport. Alto Lazio)

Torri In Sabina – Poggio Bustone 2-1

2 Donati (T), Diaby (P)

Alessandro Tiburzi ( All. Torri in Sabina)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Posta – Stimigliano 1-2

Aureli (P), Della Ciana M., Solito M. (S)

Fabio Miani (All. Posta)

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Real Monteleone-Poggio Moiano 1-1

Sebastiani (R), G.Massimi (P)

Marco Russo (All. Monteleone)

Giancarlo Tosoni (DS Poggio Moiano)

RIETI - Si chiude un altro weekend di calcio sui campi della provincia reatina, dove si è giocata la V giornata di ritorno della Terza categoria. Un altro turno entusiasmante per gli appassionati, con 8 partite disputate ed equilibri sempre in mutamento in classifica, dove però continua a primeggiare il Casperia, con 48 punti: ben 8 di scarto rispetto al Fiamignano che insegue.Pessima giornata per il Rocca Valle Turano, in balìa del Corvaro e sconfitto per 8-0; mentre finisce 4-0 tra Reate United e la capolista Casperia. Molte reti anche nel derby del Gudini, che incorona la Torpedo, tanto determinata nonostante l’inferiorità numerica, da infliggere un 5-1 ad un Micioccoli non proprio brillante. Bene il Fimignano che, con l’ultima vittoria ai danni del Real Vazia, si piazza seconda a quota 40; mentre il Gens conquista i 3 punti contro l’Alto Lazio. Niente da fare per il Poggio Bustone, che perde una trasferta difficile contro il Torri in Sabina; ma gioiscono i ragazzi dello Stimigliano che ritrovano la vittoria, con un 2-1 inflitto al Posta. Un gol per parte a decidere il derby tra Poggio Moiano e Real Monteleone, rispettivamente a 34 e 30 punti.: «Partita a senso unico contro una squadra con molte assenze, comunque corretta e ben arbitrata. Siamo contenti perché ora siamo più costanti nei risultati, dovevamo fare punti adesso, perché le prossime gare saranno sicuramente più impegnative».: «Trasferta difficile alla quale ci siamo presentati in pochi, tra assenti, squalificati e infortunati. Avversari superiori in ogni zona del campo, ma ringrazio comunque i miei ragazzi, che hanno dato tutto il possibile nella gara».: «Risultato un po’ bugiardo, a causa di un arbitraggio che dire scandaloso è un complimento. Purtroppo questi ragazzini il regolamento del calcio non lo conoscono proprio, ma il paradosso è che nessuno glielo insegna. Comunque faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno giocato una partita fantastica, intensa e grintosa, mettendo in difficoltà la capolista di questo campionato. Purtroppo 3 delle 4 reti sono state causate da sviste arbitrali assurde, inconcepibili. Sulla prima rete c’era un fallo, senza cattiveria ovviamente, sul mio difensore Martini, che oltretutto è finito al pronto soccorso; la seconda è stata viziata da un fallo di “braccio” che ha accompagnato la palla in rete. La terza è stata realizzata su un rigore inesistente, dove l’attaccante avversario si è lasciato andare a terra, ma comunque l’arbitro ha assegnato il penalty, senza alcun giallo per simulazione. Tra l’altro il rigore è stato parato dal nostro attaccante Paolucci (tra i pali dopo l’espulsione del nostro portiere), ma la palla è stata respinta in rete. Non regaleremo più nulla a nessuno, chi ci affronterà si dovrà sudare il risultato, sempre se gli arbitri ci faranno giocare a calcio, ovviamente. Faccio un in bocca al lupo al Casperia per il proseguimento in vetta del campionato».: «Partita giocata con intelligenza. In queste ultime due gare il mister ha fatto giocare chi aveva meno minutaggio, con tutto il rispetto per le squadre affrontate, perché con una rosa di 29 atleti e con una media di 20 per allenamento, rimane una gestione non facile, ma che tutti hanno condiviso. Dopo 12 minuti stavamo già 2-0, con uno strepitoso Sapora, autore di una bella rete e di un assist a Colletti, in gol da due domeniche consecutive. Il terzo è avvenuto dopo la respinta del rigore battuto da Benzi, ma ribadito in rete da Cianciarulo; non poteva poi mancare la firma di Filippi, che ha battuto il portiere in uscita. Complimenti agli avversari per la voglia messa in campo e per aver lottato su ogni pallone. Siamo orgogliosi del nostro cammino».: «Partita sicuramente un po’ rocambolesca, giocata alla grande dai miei ragazzi. Vincere il derby è sempre una bella soddisfazione, per lo più con una grande squadra come il Micioccoli; un premio per la dirigenza sempre e costantemente a supporto dei ragazzi. Per me è motivo di grande orgoglio allenare giocatori di valore come Festuccia, Simeone, Francia, Paolucci, Gunnella e tutti gli altri della rosa, che hanno dato il massimo. Speriamo di toglierci ancora qualche soddisfazione per il proseguimento del campionato».: «C’è poco da dire, ma molto da analizzare. Bravi i ragazzi della Torpedo a crederci di più, a volere di più la vittoria e a difendersi in 8 contro 11. Male il Micioccoli che, per assurdo visto il risultato, ha avuto più circolazione di palla. Il primo tempo è stato buono, il secondo non pervenuto; mercoledì cercheremo di capire qual è stato il problema, con la certezza che la squadra si rialzerà più forte di prima».: «A differenza della settimana passata, siamo entrati con il piede giusto e concentrati; infatti al 20’ del primo tempo siamo andati in vantaggio dopo una buona azione, conclusa con un ottimo destro di Ottaviani e siamo andati a riposo senza mai subire. Nella ripresa i nostri avversari hanno alzato un po’ il baricentro per cercare di recuperare, ma siamo riusciti a difendere perché eravamo ben messi in campo e concentrati. Verso il 15’ ci è stato annullato un gol regolare di Paone, ma il raddoppio era nell’aria, infatti al 30’ è uscito il nostro capitano, dopo un’ottima prestazione, per lasciare il posto a Rossi, autore del 2-0. Con la squadra unita, abbiamo controllato il risultato fino al novantesimo. Complimenti al Vazia, squadra forte ed organizzata».: «Un buon primo tempo, anche se siamo andati in svantaggio dopo 10 minuti su gran gol di Ottaviani e, come al solito, abbiamo fatto troppi errori sottoporta. Nella ripresa siamo scesi a livello fisico: avevo svariate assenze e in campo c’erano giocatori con pochi allenamenti nelle gambe. Onore al Fiamignano, una bella realtà calcistica, che ringraziamo per l’ospitalità e per l’ottimo terzo tempo».: «Abbiamo incontrato una squadra che ci ha dato filo da torcere e che nel primo tempo non ci ha concesso nulla. Nella ripresa siamo scesi in campo con più grinta e determinazione cogliendo una vittoria importantissima che allunga la nostra striscia positiva in casa. Un plauso a tutti i giocatori per quanto hanno mostrato oggi in campo».: «Un pareggio sarebbe stato sicuramente più giusto e la nostra squadra non ha demeritato. Purtroppo il calcio di rigore subìto all’inizio del secondo tempo ha cambiato l’equilibrio della gara: ci rammarichiamo per la sconfitta ma non per la sostanza del gioco e l’impegno di tutta la squadra».: «Un po' di sofferenza soprattutto nel secondo tempo ma avevamo tante assenze e consideriamo buono questo risultato ottenuto contro un'ottima squadra».: «Almeno un pareggio poteva starci e sarebbe stato il risultato più giusto. Una gara molto corretta giocata a viso aperto da ambedue le formazioni; c'e' solo il rammarico per una sconfitta immeritata».: «Partita giocata bene, ma abbiamo sprecato tanto con troppi gol mangiati e anche un rigore sbagliato, bravo il loro portiere. Purtroppo è un po’ che va così, si deve lavorare e basta».: «Siamo riusciti a fare una buona prestazione anche fuori casa, mentre nelle altre trasferte siamo stati spesso innocui, pur registrando sempre buone partite in casa. Abbiamo capitalizzato al massimo le occasioni create, difendendoci bene; sicuramente anche la sconfitta della settimana scorsa contro il Fiamignano è servita a qualcosa, perché i ragazzi erano dispiaciuti di aver perso solo 1-0, subendo appena mezzo tiro in porta. Quel match è comunque stato uno stimolo e ci ha dato la consapevolezza che, da lì a fine campionato, era possibile fare qualche altra bella prestazione e oggi i ragazzi lo hanno dimostrato. Ringrazio i giocatori e i dirigenti del Posta per l’accoglienza e la cordialità».: «Un bel derby, giocato bene da entrambi i lati; credo che il pareggio sia il risultato giusto, anche se l’ultima mezz’ora del secondo tempo abbiamo cercato la vittoria in tutti i modi, ma il loro portiere ha fatto due miracoli. Finalmente una partita ben arbitrata, anche se credo che questa sia una goccia nell’oceano, perché penso che il direttore di gara in questione non sia di Terza categoria. Faccio i complimenti al Poggio Moiano per la partita disputata e per la correttezza».: «Il derby è sempre una partita particolare e anche il nostro è stato un bel match, ben arbitrato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Il primo tempo abbiamo spinto molto, tenendo sempre le redini del gioco e non concedendo nulla all’avversario,costruendo al contempo buonissime trame di gioco, ma si poteva fare meglio sottoporta. Proprio nel nostro momento migliore, loro sono passati in vantaggio su calcio piazzato. Senza demoralizzarci abbiamo continuato a premere, trovando il pareggio con un eurogol di Massimi. Nel secondo tempo siamo calati di tono, sia per la stanchezza che per il campo pesante, e loro sono usciti allo scoperto. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare, ma onestamente devo dire che il pareggio è stato il risultato giusto. Sporting Corvaro – Rocca Valle Turano 8-0
Reate United –Casperia 4-0
Torpedo – Micioccoli 5-1
Fimiagnano – Real Vazia 2-0
Gens Cantalupo – Alto Lazio 2-0
Torri In Sabina – Poggio Bustone 2-1
Posta – Stimigliano 1-2
Real Montelone-Poggio Moiano 1-1

Casperia 48
Fiamignano** 40
Micioccoli* 37
Poggio Moiano* 34
Gens Cantalupo, Torri In Sabina**32
Poggio Bustone, Sporting Corvaro 31
Real Monteleone 30
Real Vazia* 27
Alto Lazio*, Torpedo 26
Posta 20
Reate United* , Stimigliano 8
Rocca Valle Turano 6
* partite in meno