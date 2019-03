I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina

Maurizio Rubimarca, tecnico Poggio Bustone

IL TABELLINO

Torri in Sabina

Poggio Bustone

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Luchetti di Torri va in scena nella quinta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria una gara ricca di emozioni tra il Torri in Sabina ed il Poggio Bustone. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 2-1 e a mantenere l'imbattibilità nelle gare giocate in casa.La parte iniziale della gara non offre grandi emozioni fino al 30' quando Donati porta in vantaggio il Torri con una deviazione a centro area su assist di Latini. La formazione ospite reagisce con una punizione di Marioni al 37' che termina a lato ma due minuti dopo arriva il raddoppio di Donati ancora su lancio di Latini. Al 44' il Poggio Bustone ha l'opportunità di riaprire l'incontro con un calcio di rigore concesso per una trattenuta in area su Joof: s'incarica della battuta dal dischetto Marioni ma Di Loreto compie una prodezza respingendo il pallone in angolo. Il gol degli ospiti arriva poi al 15' della ripresa con Diaby, bravo a raccogliere in mischia una corta respinta dei difensori avversari. Lo stesso Diaby ci riprova al 17' ma Di Loreto para con sicurezza e lo stesso avviene al 40'; dalla parte opposta respinta del portiere ospite al 42' su un tiro di Villanucci.«Un po' di sofferenza soprattutto nel secondo tempo ma avevamo tante assenze e consideriamo buono questo risultato ottenuto contro un'ottima squadra».«Almeno un pareggio poteva starci e sarebbe stato il risultato piu' giusto. Una gara molto corretta giocata a viso aperto da ambedue le formazioni; c'e' solo il rammarico per una sconfitta immeritata».: Di Loreto, Urbani, Ceccani, Ricottini, (25' st Borgucci), Colangeli, Proietti (9' pt P.Tocci), Latini (23' st Valenti), D.Tocci, Donati (40' st Marocchini), Villanucci, Di Giuliani. A disp. Broggi, Polletti, Zendeli, Susca. All. Tiburzi: Udechukwu, Piacente (25'st Vecchi), Rinaldi, Darboe, Rubimarca, Mostarda, Desideri, Diaby, Joof, Gentileschi (30'st Sawaneh), Marioni. All. Rubimarca: Turchetti di Rieti: 30' pt e 39' st Donati, 15' st Diaby: ammoniti Di Giuliani, Ricottini; angoli: 5-4