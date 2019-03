I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

IL TABELLINO

S.C. Torpedo

Micioccoli

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come ogni derby che si rispetti, anche quello tra Torpedo e Micioccoli al Gudini (valido per la V di ritorno in Terza categoria), ha riservato non poche emozioni ai numerosi spettatori. Finisce 5-1 per gli uomini di mister Basilici che, dopo un match ricco di furore agonistico con diversi espulsi ed ammoniti, possono tirare un sospiro di sollievo e godersi questi 3 punti importanti per il campionato. Torna a casa con l’amaro in bocca il Micioccoli, che torna a perdere dopo un lungo periodo da imbattuta.Inizio subito acceso tra le due squadre, con il Micioccoli che pressa tessendo anche una buona azione, prontamente interrotta dal direttore di gara per fuorigioco. Passano solo pochi minuti e c’è un capovolgimento di fronte: è la Torpedo a segnare il primo gol, con un bel tiro di Festuccia, che sorprende Colantoni praticamente da centrocampo. Una rete che scuote il Micioccoli, molto propositivo durante il primo tempo: intorno al 20’ Ometto fallisce una chiara occasione davanti alla porta, ben difesa da Palma. Pochi minuti dopo, arriva la prima espulsione per la Torpedo, con Muggia che riceve il rosso dopo un brutto fallo ai danni di Bastioni. Nonostante l’inferiorità numerica, la Torpedo si difende bene dalle insidiose trame del Micioccoli, che sfiora il pareggio con un palo colpito da Villani. Ma il gol è rimandato solo di una manciata di minuti, quando Ometto devia in porta un ottimo cross realizzato da Liberali. Un pareggio che sta stretto alla Torpedo, ancora più agguerrita dopo il gol subito: il 2-1 arriva allo scadere con Festuccia che realizza la sua doppietta grazie ad un tiro dal limite, permettendo alla sua squadra di andare a riposo in vantaggio.Il secondo tempo è iniziato da solo un quarto d’ora, quando la Torpedo trova il terzo gol e questa volta è Simeoni a segnare, con un bel tiro da limite che finisce in porta rimbalzando sul palo interno. Sul 3-1 il match si accende ed il gioco è più volte interrotto dall’arbitro Stefano Petrillo, che ricorre ai cartellini per mantenere l’ordine: espulsi anche Palma e Grillo, tra le fila della Torpedo. Nonostante i 3 uomini in più, il Micioccoli non riesce a trovare il colpo vincente e subisce ancora dalla Torpedo: il 4-1 arriva al 40’ dopo un errore a centrocampo che spiana la strada al contropiede guidato da Francia, autore della rete. Passano solo pochi secondi e arriva anche il quinto gol della Torpedo, realizzato ancora da Simeoni, che approfitta della poca lucidità degli avversari.Un derby duro in campo e molto sentito sugli spalti, che porta la Torpedo a quota 26, dopo una prestazionedeludente da parte del Micioccoli, terzo a 37 punti e con una partita da recuperare.: «Partita sicuramente un po’ rocambolesca, giocata alla grande dai miei ragazzi. Vincere il derby è sempre una bella soddisfazione, per lo più con una grande squadra come il Micioccoli; un premio per la dirigenza sempre e costantemente a supporto dei ragazzi. Per me è motivo di grande orgoglio allenare giocatori di valore come Festuccia, Simeone, Francia, Paolucci, Gunnella e tutti gli altri della rosa, che hanno dato il massimo. Speriamo di toglierci ancora qualche soddisfazione per il proseguimento del campionato».: «C’è poco da dire, ma molto da analizzare. Bravi i ragazzi della Torpedo a crederci di più, a volere di più la vittoria e a difendersi in 8 contro 11. Male il Micioccoli che, per assurdo visto il risultato, ha avuto più circolazione di palla. Il primo tempo è stato buono, il secondo non pervenuto; mercoledì cercheremo di capire qual è stato il problema, con la certezza che la squadra si rialzerà più forte di prima».: Palma, Gunnella, Silvestri (Galeone 43’ st), Paolucci (Fiori 34’ st), Cordeschi (Biondini S. 42’st), Pezzotti, Muggia, Grillo, Francia, Festuccia (Barbante 26’ st), Simeoni. A disp: Cavallini, Giuli, Maioli, Colasanti, Nobili.: Colantoni, Bastioni M., Polidori, Eleuteri (Deli 21’ st), Miccioni, Liberali, Maiezza, Cecchetelli (10’ st Mastroiaco), Villani, Bastioni S. (Passi 30'st)., Ometto. A disp: Floridi, Roberto, Lucarelli, Ranalli, Rosati, Ventimiglia.: Stefano Petrillo di Rieti: Festuccia (7’ e 45’ pt), Ometto (43’ pt), Simeoni (15’ e 40’ st) Francia J. (39’ st): espulsi Grillo, Muggia, Palma e Liberali; ammoniti Cecchetelli, Paolucci, Gunnella, Silvestri.