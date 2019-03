I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Alessandro Del Beato, direttore sportivo Alto Lazio

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Alto Lazio

Arbitro

Reti

Note

RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria si assiste al Tempesta di Cantalupo ad una bella gara tra Gens Cantalupo e Alto Lazio. Un confronto in cui le due squadre non si risparmiano e dove l’agonismo non viene mai meno. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 2-0 grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Francesco Corinaldesi e Murati.La prima occasione della partita la crea Federico Corinaldesi al 16’ quando parte in contropiede e si presenta da solo di fronte a Durante ma il tiro finisce a lato; pronta la replica degli ospiti che un minuto dopo con Angelo Morbidelli impegnano Stentella che si fa trovare pronto alla respinta. Al 29’ è Durante a precedere in uscita Francesco Corinaldesi ed al 37’ la Gens reclama un rigore per un fallo di mano in area degli avversari ma l’arbitro assegna la punizione fuori dall’area ed il conseguente tiro di Lattanzi viene respinto. Al 38’è ancora Stentella a respingere una punizione di Cortellese ed al 42’ viene deviata in angolo una conclusione di Francesco Corinaldesi.Proprio dal numero 10 della Gens (che si conferma tra i migliori in campo) arriva al 4’ della ripresa il gol del vantaggio quando il fratello Federico viene agganciato in area da Valentini e viene assegnato il rigore. La squadra ospite non si dà comunque per vinta: al 6’ ancora Stentella respinge un tiro di Cortellese e dopo tre minuti Gabrieli colpisce la traversa con un tiro a spiovere da calcio d’angolo. Al 13’ finisce a lato una punizione di Riccardo Di Curzio e nei minuti di recupero c’è il raddoppio della Gens con un’incursione di potenza di Murati che suscita l’entusiasmo del pubblico.«Abbiamo incontrato una squadra che ci ha dato filo da torcere e che nel primo tempo non ci ha concesso nulla. Nella ripresa siamo scesi in campo con più grinta e determinazione cogliendo una vittoria importantissima che allunga la nostra striscia positiva in casa. Un plauso a tutti i giocatori per quanto hanno mostrato oggi in campo».«Un pareggio sarebbe stato sicuramente più giusto e la nostra squadra non ha demeritato. Purtroppo il calcio di rigore subìto all’inizio del secondo tempo ha cambiato l’equilibrio della gara: ci rammarichiamo per la sconfitta ma non per la sostanza del gioco e l’impegno di tutta la squadra».: Stentella, S.Boccolucci, Mattei, Tascioni, Nobili, Lattanzi, Fe.Corinaldesi (27’ st Cardella), Fabbrini, Di Nicola (14’ st D.Di Curzio), Fr.Corinaldesi (35’ st Murati), Cortella (9’ st R.Di Curzio). A disp. Fabrizi, D.Bonifazi, A.Boccolucci, M.Bonifazi, Borgucci. All. Zappaterreno: Durante, Laureti (39’ st Tartaglia), Seghetti, Valentini, Di Marco, Zeinati, Pipoli, Lopez, An.Morbidelli (1’ st Gabrieli), Cortellese (27’ st Bufacchi), Amadio. A disp. Al.Morbidelli, Angelini, Pistolini, Borcan, Cavezza. All. Teofili: Ledda di Rieti: 4’ st rig. Fr.Corinaldesi, 48’ st Murati: espulso 47’ st R.Di Curzio per doppia ammonizione; ammoniti Cortella, R.Di Curzio, Fr.Corinaldesi, An.Morbidelli, Cortellese. Al 44’st allontanato dalla panchina il tecnico ospite Teofili per proteste; angoli: 7-2