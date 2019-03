PROGRAMMA GARE, V RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - La V giornata di ritorno per la Terza categoria è alle porte. Altre otto partite da giocare per le squadre del girone A, che promettono emozioni sui campi della provincia reatina.Si parte sabato alle 15 con la gara tra Fiamignano e Real Vazia, da giocare in contemporanea con Cantalupo - Alto Lazio, rispettivamente a 29 e 26 punti in classifica. Giornata difficile per il Reate United, che ospiterà al Macelletto la capolista Casperia, mentre il Corvaro proverà ad allungare il suo trend positivo contro il Rocca Valle Turano. Cresce anche l'attesa per il derby del Gudini tra Torpedo e Micioccoli, in campo alle 15.30.La mattinata di domenica vedrà impegnato il Torri In Sabina, che cercherà di soffiare il posto al Poggio Bustone, sopra solo di 2 punti; mentre il Posta ospiterà lo Stimigliano. Chiusura con l'altro derby di giornata tra Real Monteleone e Poggio Moiano, rispettivamente a 29 e 33 punti.Sabato 9 ore 15Fiamignano - Real Vazia (arbitro Kailil di Rieti)Gens Cantalupo - Alto Lazio (Ledda di Rieti)Reate United - Casperia (Dotti di Rieti)Sporting Corvaro - Rocca Valle Turano (D'Orazi di Rieti)Ore 15.30Torpedo - Micioccoli (St. Petrillo di Rieti)Domenica ore 11Torri In Sabina - Poggio Bustone (Dotti di Rieti)Posta - Stimigliano (A. Bertini di Rieti)Ore 15Real Monteleone - Poggio Moiano (Matteucci di Rieti)Casperia 45Fiamignano** 37Micioccoli* 37Poggio Moiano* 33Poggio Bustone 31Real Monteleone, Gens Cantalupo, Torri In Sabina** 29Sporting Corvaro 28Real Vazia* 27Alto Lazio* 26Torpedo 23Posta 20Reate United* 8Rocca Valle Turano 6Stimigliano 5* partite in meno