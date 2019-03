RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, IV DI RITORNO

Alto Lazio – Torri In Sabina 0-3

2 Donati, Borgucci

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Matteo Serangeli (Dir. Torri In Sabina)

Real Vazia – Sporting Corvaro 2-3

Fabiani, Nucci (RV), 2 Massimi, Di Girolamo (SC)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Angelo Lelli (Dir. Sporting Corvaro)

Micioccoli – Gens Cantalupo 1-0

Liberali

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Torpedo – Reate United 6-0

3 Gunnella D, 2 Francia, Rinaldi

Luca Basilici (All. Torpedo)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Stimigliano – Fiamignano 0-1

Paone

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Poggio Bustone – Real Monteleone 2-1

Marioni, Gentileschi Mario (PB), Sanesi N. (RM)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Marco Russo (All. Monteleone)

Poggio Moiano – Posta Calcio 5-0

Sciarra Mar, Sciarra Mau, Sciarra Ste, Basilici M. Scardocci L.

Giancarlo Tosoni (DS Poggio Moiano)

Il Posta non ha rilasciato commenti.

Rocca Valle Turano – Casperia 0-4

2 Filippi, Benzi, Colletti F.

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

RISULTATI

CLASSIFICA

RIETI - Volge al termine anche il primo turno di marzo per la Terza categoria. IV giornata di ritorno ricca di emozioni, con 8 partite giocate nei campi di tutta la provincia. Resta ancora in vetta il Casperia con 45 punti, seguito da Fiamignano e Micioccoli, a quota 37.Ottima giornata per il Torri In Sabina, che vince in trasferta con l’Alto Lazio, mentre gioiscono anche i ragazzi del Corvaro, dopo il 3-2 rifilato al Real Vazia. Continua il trend positivo del Micioccoli, imbattuto da 5 giornate, con l’ultima vittoria riportata al Gudini contro il Cantalupo; bene anche la Torpedo che conquista i tre punti nel derby contro il Reate United. Vince ma non convince il Fiamignano, che allunga la propria striscia positiva con l’1-0 contro lo Stimigliano, mentre termina 5-0 la gara tra Poggio Moiano e Posta. Il Casperia trionfa ancora in casa contro il Rocca Valle Turano, segnando 4 volte e mantenendosi salda al primo posto; ennesima vittoria anche per il Poggio Bustone, a due punti dalla quarta posizione, dopo il 3-2 rifilato al Real Monteleone.: «Gara giocata malissimo da noi. Abbiamo subìto un gol in netto fuorigioco e uno appena prima dello scadere, ma la partita si è chiusa a metà del secondo tempo, dalla terza rete. Arbitro veramente pietoso e con una strafottenza assurda, chiederemo di non averlo più e valuteremo in settimana una protesta verso la Figc di Roma. Chiediamo rispetto e arbitri che almeno conoscano il regolamento, le società pagano per fare questi campionati».: «Risultato giusto, partita a tratti dura con un buon livello agonistico. Complimenti a tutti i ragazzi, questa è stata una grossa risposta dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa, faccio un in bocca al lupo agli avversari».: «Una delle partite più brutte del campionato, non sono riuscito a motivare i ragazzi per questi match un po’ più importanti. Abbiamo giocato gran parte del secondo tempo in dieci; loro sono una bella squadra, a mio parere una delle più forti del campionato e meriterebbero sicuramente qualcosa di più in classifica».: «Partita combattuta, contro una squadra ostica ed esperta. Siamo andati in vantaggio su rigore e subito dopo abbiamo subìto il pareggio su un rigore dubbio. Di nuovo in vantaggio con una punizione da 30 metri calciata da Di Girolamo e, a fine primo tempo, siamo tornati in parità. Rientrati, abbiamo segnato subito e poi abbiamo tenuto il campo fino alla fine. Un plauso a tutti i ragazzi per l’impegno».: «Gara dura, combattuta su ogni pallone da due belle squadre. I miei sono stati bravissimi, interpretando molto bene il mio pensiero di squadra, di gruppo. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con un rigore sbagliato dal nostro bomber Ometto, sempre un atleta fantastico e una persona con veri valori sportivi, non smetterò mai di ringraziarlo. Complimenti anche ai giocatori che sono entrati dalla panchina con la giusta cattiveria agonistica e cambiando il ritmo della gara; ai nuovi arrivati che si sono integrati immediatamente, e un grazie anche a Jesper, che da quando si è unito alla squadra, si è messo a disposizione del gruppo abbracciando il progetto Micioccoli. Adesso ci aspetta il derby, che è sempre una gara a parte».: «Partita bella, combattuta contro un’ottima squadra che merita sicuramente la posizione che occupa. Abbiamo retto bene fino a pochi minuti dalla fine, quando loro hanno trovato il gol. Gli avversari hanno costruito più occasioni, con un rigore sbagliato dal mio amico Ometto su una grande parata del nostro portiere Bianchini, che ha dimostrato di essere il portiere più bravo del nostro campionato, ripetendosi con altri interventi. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per aver dato tutto in campo».: «Sono contento della prestazione dei ragazzi, non è mai facile fare 6 gol alla squadra avversaria. Speriamo che sia una buona partenza per levarci ancora qualche soddisfazione durante la fine del campionato. Bravi tutti i ragazzi e testa alla prossima partita».: «Faccio i complimenti solo al direttore di gara, Sandrelli di Rieti, competente e all’altezza della partita disputata. Sicuramente uno dei soli tre bravi arbitri di cui la sezione Aia di Rieti dispone al momento».): «Partita giocata soprattutto a centrocampo, con qualche azione da una parte e dall’altra, ma alla fine loro hanno trovato il gol a metà del secondo tempo ed è finita così sullo 0-1».: «Abbiamo giocato la partita più brutta da inizio campionato, sicuramente nell’ultimo mese i troppi rinvii non ci hanno aiutato a prendere il ritmo. Testa alla prossima e complimenti allo Stimgliano per l’impegno messo in campo».: «Partita iniziata subito in salita, noi abbiamo sbagliato un gol fatto e, nella ripartenza, abbiamo subìto la rete. Abbiamo reagito e abbiamo trovato il pareggio dopo 10 minuti, terminando il primo tempo in parità. Abbiamo iniziato la ripresa con la voglia di portare a casa i 3 punti e siamo andati in vantaggio a 20 minuti dalla fine, controllando poi la gara, senza rischiare. A noi è mancato qualche rigore, ma comunque è stata una partita corretta, con terzo tempo. Bravo l’arbitro».: «Ci siamo presentati in 14, dire che eravamo dimezzati è poco; ma questo non è un alibi, perché siamo andati subito in vantaggio. Bella partita, a viso aperto tra due buone squadre, veramente godibile. Loro hanno pareggiato quasi subito, poi ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. A pochi minuti dalla fine, purtroppo, abbiamo subìto gol su un errore del nostro portiere e la partita si è decisa così. Finalmente una gara ben arbitrata, contro un avversario corretto e una bella domenica di sport, peccato solo per il risultato».: “Sono molto soddisfatto di come tutti i ragazzi hanno approcciato questa partita. Si è visto tutto quello che la società voleva vedere: ordine, disciplina e rispetto, sia per l’arbitro che per la squadra avversaria. C’è stato un buon possesso palla con ottime trame di gioco, finalizzate con due gol già nel primo tempo. Nella seconda frazione i ragazzi hanno tenuto lo stesso atteggiamento, riuscendo a realizzare altre tre reti. Voglio ringraziare, a nome mio e di tutta la società, tutti i giocatori, per la mentalità giusta ed il comportamento esemplare. Un plauso va fatto anche agli avversari, che sono stati molto corretti. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così, allenandoci in 22 perché solo con gli allenamenti si fa gruppo e si ottengono buoni risultati”.: «Partita molto difficile per noi, perché eravamo contati e ridotti ai minimi termini. Alcuni errori da parte dell’arbitro non ci hanno sicuramente aiutato, ma per il resto non possiamo che fare i complimenti agli avversari, che si sono dimostrati più forti ed organizzati di noi. Ringrazio i miei ragazzi perché, come al solito, hanno dato l’anima».: «Una partita sulla carta facile, ma comunque da giocare con determinazione, e così è stato, tanto che abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti. Nel secondo tempo, una volta andati in gol, abbiamo controllato fino alla fine. Complimenti agli avversari per l’ospitalità e la grinta messa in campo».Alto Lazio -Torri In Sabina 0-3Real Vazia – Sporting Corvaro 2-3Micioccoli – Gens Cantalupo 1-0Tropedo – Reate United 6-0Stimigliano – Fiamignano 0-1Poggio Bustone – Real Monteleone 2-1Poggio Moiano – Posta Calcio 5-0Rocca Valle Turano – Casperia 0-4Casperia 45Fiamignano** 37Micioccoli* 37Poggio Moiano* 33Poggio Bustone 31Real Monteleone, Gens Cantalupo, Torri In Sabina** 29Sporting Corvaro 28Real Vazia* 27Alto Lazio* 26Torpedo 23Posta 20Reate United* 8Rocca Valle Turano 6Stimigliano 5* partite in meno