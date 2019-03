PROGRAMMA GARE, IV DI RITORNO

RIETI - Quarta giornata tutta da giocare per le 16 squadre di Terza Categoria, che continuano a dare il massimo anche nel girone di ritorno.SI parte con il Torri In Sabina ospite dell'Alto Lazio e il Corvaro in trasferta col Real Vazia: due gare che possono spostare gli equilibri in classifica.Torna in campo anche il Micioccoli, dopo il pareggio della scorsa settimana, per affrontare il Cantalupo al Gudini. Domenica sarà la volta di Stimigliano - Fiamignano e del derby cittadino tra Torpedo e Reate United, entrambe da giocare in mattinata. La capolista Casperia incontrerà i ragazzi del Rocca Valle Turano, in contemporanea col match tra Poggio Bustone e Real Monteleone. Pronte a darsi battaglia sportiva anche Posta e Poggio Moiano, rispettivamente a 20 e 30 punti in classifica.Alto Lazio - Torri In Sabina (Khalil di Rieti)Real Vazia - Sporting Corvaro (Petrillo di Rieti)Micioccoli - Cantalupo (Sandrelli di Rieti)Torpedo - Reate United (Matteucci di Rieti)Stimigliano - Fiamignano (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Poggio Bustone - Real Monteleone (D'Orazi di Rieti)Poggio Moiano - Posta Calcio (Petrillo di Rieti)Rocca Valle Turano - Casperia (Ledda di Rieti)Casperia 42Fiamignano** 34Micioccoli* 34Poggio Moiano* 30Real Monteleone, Gens Cantalupo 29Real Vazia*, Poggio Bustone 27Alto Lazio* 26Torri In Sabina** 26Sporting Corvaro* 25Posta, Torpedo 20Reate United* 8Rocca Valle Turano 6Stimigliano 5* partite in meno