Gens Cantalupo - Torpedo 3-2

Cortella, Corinaldesi Fra, Fabbrini (GC) Francia, Pezzotti (T)

Marco Blasi (dirigente Torpedo)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Posta Calcio - Poggio Bustone 0-2

Gentileschi M., Mostarda D.

Fabio Miani (All. Posta)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Reate United - Rocca Valle Turano 4-2

Martini, Badji, Nimet, Chmelik (RU)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Sporting Corvaro - Stimigliano 3-1

Massimi, Ferraresi (SC) Mancini A. (ST)

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Casperia - Real Vazia 4-2

2 Benzi, Forcellini Soldati (C) Gentili, Morelli (RV)

Federico Chini (All. Casperia)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Torri In Sabina - Micioccoli 1-1

Ometto (M), Villanucci R (Tor)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Real Monteleone - Alto Lazio 4-1

2 Sebastiani, Sanesi N., Sanesi L.

Marco Russo (All. Real Monteleone)

RIETI - Il forte vento non ferma la III giornata di ritorno per 14 delle 16 squadre di Terza categoria. Rinviata solo Fiamignano - Poggio Moiano. Alla fine di un turno ricco di emozioni e che vede ancora il Casperia dominare la classifica con 42 punti.Continua la scia positiva di Gens Cantalupo e Poggio Bustone, che portano a casa i tre punti, rispettivamente contro Torpedo e Posta. Vittoria anche per il Reate United contro il Rocca Valle Turano, mentre continua il trend negativo per lo Stimigliano, sconfitto dallo Sporting Corvaro. Vince ancora il Casperia ed allunga le distanze in classifica, dopo il 4-2 inflitto al Real Vazia. Una rete per parte a decidere il match tra Torri in Sabina e Micioccoli; mentre torna a gioire anche il Monteleone, con tre punti importanti conquistati contro l'Alto Lazio.: «Il gol incassato nei primi minuti di gioco ci ha sicuramente condizionati, potevamo disputare una gara migliore, se anche le condizioni del tempo fossero state diverse. Il bel gioco non c’è stato, anche se diamo atto agli avversari di aver mostrato più grinta e voglia di vincere».: «Un risultato importante ottenuto contro una squadra ben organizzata. C’è un po’ di rammarico per aver subìto due gol su altrettanti calci piazzati e dovevamo fare più attenzione; comunque abbiamo creato molte occasioni per incrementare il vantaggio e siamo soddisfatti della prestazione»: «Primo tempo giocato bene, ma nel secondo siamo calati e abbiamo perso la partita. Bravi i nostri avversari».: «Partita correttissima e ben condotta dai miei ragazzi, nonostante le difficoltà dovute al forte vento. Complimenti alla squadra di casa che ha venduto cara la pelle, comportandosi in maniera ospitale e corretta. Ma tanti complimenti vanno anche al Poggio Bustone, squadra scomoda per tutti».: «Gara iniziata in discesa, al 1' gol con un gran tiro su punizione di Martini, poi raddoppio di Chmelik. Dopo ci siamo spenti e c'è stato il 2-1 degli avversari, che all'inizio del secondo tempo hanno raggiunto il pareggio. A questo punto i ragazzi hanno immediatamente preso le redini della gara, esprimendosi con un gioco bello da vedere e con Aziz che ha messo la palla in rete di testa. Da qui un susseguirsi di azioni, ma poi Nimet ha chiuso la partita sul 4 a 2. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi, Ottimo anche l'arbitraggio del signor Bertini di Rieti, a cui vanno i miei migliori complimenti. Ambedue le squadre sono state molto corrette; concludo facendo un in bocca al lupo per il proseguimento del campionato al Rocca Valle Turano».: «Partita dura, giocata con un vento che alzava tanta di quella polvere che a tratti era difficile capire da dove sarebbe uscita la palla. Complicato per noi fare meglio, tra assenti e giocatori acciaccati per i mali di stagione. Complimenti agli avversari che hanno tenuto duro e alla fine sono riusciti a prevalere, anche se siamo dispiaciuti perché sappiamo che si poteva fare meglio. Infine faccio i complimenti all'arbitro che, in una situazione complicata dal punto di vista meteorologico, è riuscito a non sbagliare praticamente nulla e a mantenere la partita tranquilla e corretta».: «Partita condizionata da un vento impressionante ma abbiamo giocato lo stesso, in amicizia con i ragazzi del Corvaro, per non rifare la trasferta. Anche in questa occasione eravamo solo in 13, ma non me la sento di rimproverare i ragazzi che sono venuti; il più grande dispiacere è che gli altri tesserati che non si sono presentati, hanno pensato bene di fare altre cose».: «Partita fortemente condizionata dal vento, ma comunque i ragazzi sono stati bravi a portare a casa il risultato. Avversari corretti e arbitro all'altezza».: «Il primo tempo si può dire che non siamo scesi in campo, ma la reazione avuta nella ripresa ci ha portato ad una meritata vittoria, ottenuta contro un'ottima squadra. Per il futuro dovremo tener presente quanto mostrato nel secondo tempo per conservare le ambizioni di primato».: «Una bella gara e non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Il fattore campo e quattro nostri giocatori infortunati hanno avuto il loro peso sull'esito dell'incontro, ma onore al Casperia per il campionato che sta conducendo».: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma purtroppo una nostra disattenzione ha permesso loro di fare l'unico tiro in porta è di segnare. Da lì in poi siamo ripartiti a testa bassa e abbiamo espresso un buon calcio, fino al pareggio di Rossano Villanucci su rigore. Nella ripresa gli avversari sono cresciuti un po' ed è stato un secondo tempo equilibrato. Abbiamo creato più occasioni noi, ma la partita è terminata col risultato di 1-1, contro un'ottima squadra e soprattutto contro un ottimo gruppo anche dal punto di vista umano. È sempre un piacere ospitare società del genere».: «Partita dura contro una squadra tosta. Ci siamo presentati con qualche giocatore acciaccato e non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi che si sono messi a disposizione mia e della squadra, giocando fuori ruolo. Portiamo a casa un punto sudato e importante. In settimana si continua a lavorare per preparare la prossima partita, ringrazio Il nostro marcatore Ometto, per l'impegno e la professionalità che mette a nostra disposizione».: «Finalmente siamo tornati a vincere dopo un brutto periodo. La partita è iniziata male, siamo andati subito sotto di un gol, ma i ragazzi hanno reagito subito, pareggiando prima ed andando in vantaggio poi. Partita giocata bene e Vittoria strameritata: ci voleva per uscire da questo brutto periodo. Ora prepariamo la trasferta col Poggio Bustone, una partita ostica perché loro sono una buona squadra. Complimenti agli amici dell'alto Lazio».Gens Cantalupo - Torpedo 3-2Posta Calcio - Poggio Bustone 0-2Reate United - Rocca Valle Turano 4-2Sporting Corvaro - Stimigliano 3-1Casperia - Real Vazia 4-2Torri In Sabina - Micioccoli 1-1Real Monteleone - Alto Lazio 4-1Casperia 42Fiamignano** 34Micioccoli* 34Poggio Moiano* 30Real Monteleone, Gens Cantalupo 29Real Vazia*, Poggio Bustone 27Alto Lazio* 26Torri In Sabina** 26Sporting Corvaro* 25Posta, Torpedo 20Reate United* 8Rocca Valle Turano 6Stimigliano 5* partite in meno