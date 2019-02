I COMMENTI

Federico Chini, tecnico Casperia

Walter Troiani, tecnico Real Vazia

IL TABELLINO

Casperia

Real Vazia

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In Terza categoria s'incontrano nella terza giornata di ritorno Casperia, prima in classifica, e Real Vazia. Una gara avvincente che i padroni di casa si aggiudicano per 4-2 ma che è ricca di emozioni per quanto mostrato sul campo da ambedue le squadre. Al 30' del primo tempo sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Gentili su calcio di punizione ma dopo due minuti ci pensa capitan Benzi a riportare le sorti in parità. Non demorde il Real Vazia che al 39' torna nuovamente in vantaggio con Morelli (un minuto prima il Casperia aveva colpito la traversa con Cocchi). Nella ripresa le emozioni non mancano ed arrivano gli altri tre gol dei padroni di casa: al 27' il nuovo pareggio di Soldati, al 35' Forcellini in mischia ed al 40' in contropiede la doppietta personale di Benzi per il 4-2 finale.«Il primo tempo si può dire che non siamo scesi in campo ma la reazione avuta nella ripresa ci ha portato ad una meritata vittoria ottenuta contro un'ottima squadra. Per il futuro dovremo tener presente quanto mostrato nel secondo tempo per conservare le ambizioni di primato».«Una bella gara e non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Il fattore campo e quattro nostri giocatori infortunati hanno avuto il loro peso sull'esito dell'incontro ma onore al Casperia per il campionato che sta conducendo».: Mazzoli, Fr.Colletti (13'st Filipponi), Buzarin, Flamini, Forcellini, Gioia, Fiori, Benzi, Cocchi (40'st Guarino), Sagoleo (26'st Sapora), Si.Colletti (1'st Soldati). A disp. Sciarra, Paolelli, Colangeli, Pietrantoni, Ramazzotti. All. Chini: Di Loreto, Ficorilli (26'st Carmesini), Formichetti, Cavolata (13'st Rossi), Micheli, Tolli, Volpi, Gentili, Morelli, Cavalli, Nucci. A disp. Jonuzi, Casciani, Zangrilli, Principi, Galasso. All. Troiani: D'Orazi di Rieti: 30'pt Gentili, 32'pt e 40'st Benzi, 39'pt Morelli, 27'st Soldati, 35'st Forcellini: ammoniti Sagoleo, Sapora, Cavalli; angoli: 8-3