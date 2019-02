I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Marco Blasi, dirigente Torpedo Rieti

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Torpedo Rieti

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella terza giornata di ritorno del campionato di Terza categoria va in scena al Tempesta di Cantalupo l’incontro tra Gens Cantalupo e Torpedo Rieti. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa a imporsi per 3-2 inanellando il quinto risultato utile consecutivo. Le condizioni climatiche non sono delle migliori e forti raffiche di vento spazzano il terreno di gioco sollevando tanta polvere per tutta la durata dell’incontro.La Gens parte bene e dopo soli quattro minuti si porta in vantaggio con una deviazione sotto porta di Cortella su assist di Francesco Corinaldesi; al 9’ potrebbe esserci il raddoppio quando Di Nicola serve in area Boccolucci ma il tiro del difensore termina alto. La Torpedo ci prova al 10’ con Mohammed che si ritrova sui piedi un buon pallone in area ma perde l’attimo per la deviazione vincente. Al 25’ gli ospiti respingono sulla linea di porta una conclusione in mischia di Francesco Corinaldesi ed al 30’ Palma blocca con bravura un tiro di Fabbrini. Al 33’ ancora Corinaldesi è protagonista approfittando di un errore difensivo di un avversario e realizza il gol del 2-0. La Torpedo comunque non demorde ed al 35’ accorcia le distanze su un calcio di punizione battuto da Grillo, respinto da Bianchini e ripreso per la ribattuta vincente da Francia. La Gens ritorna in attacco ed al 45’ Federico Corinaldesi batte un calcio d’angolo trovando pronta sotto rete la zampata vincente di Fabbrini e si va al riposo sul punteggio di 3-1.Ci riprova la Torpedo al 6’ della ripresa con un tiro di Galeone respinto con i pugni da Bianchini e lo stesso portiere si ripete al 30’ su una conclusione di Simeoni; al 32’ su una punizione di Cavallini arriva la deviazione di testa di Pezzotti per il definitivo 3-2.«Un risultato importante ottenuto contro una squadra ben organizzata. C’è un po’ di rammarico per aver subìto due gol su altrettanti calci piazzati e dovevamo fare più attenzione; comunque abbiamo creato molte occasioni per incrementare il vantaggio e siamo soddisfatti della prestazione».«Il gol incassato nei primi minuti di gioco ci ha sicuramente condizionati e potevamo disputare una gara migliore se anche le condizioni del tempo fossero state diverse. Il bel gioco non c’è stato, anche se diamo atto agli avversari di aver mostrato più grinta e voglia di vincere».: Bianchini, Boccolucci (37’ st Nobili), Bonifazi, Lattanzi, Pompili, Rinalduzzi, Fe.Corinaldesi (12’ st Mattei), Fabbrini, Di Nicola (26’ st Cardella), Fr.Corinaldesi, Cortella (21’ st Di Curzio). A disp. Fabrizi, Corazzesi, Murati, Carbonara, Pitotti. All. Zappaterreno: Palma, Pezzotti, Galeone, Grillo, Cordeschi, Biondini (4’ pt Silvestri), Cavallini (37’ st Colasanti), Nobili (2’ st Simeoni), Mohammed, Paolucci, Francia. All. Gianluca Basilici: Sofia Fausta Petrillo di Rieti: 4’ pt Cortella, 33’ pt Fr.Corinaldesi, 35’ pt Francia, 45’ pt Fabbrini, 32’ st Pezzotti: ammoniti Di Nicola, Cortella, Lattanzi, Mattei, Pezzotti; angoli: 3-0