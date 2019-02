PROGRAMMA GARE, III DI RITORNO

RIETI - Continuano le gare di ritorno per le 16 squadre di Terza Categoria, che questo weekend si sfideranno nei campi della provincia. Siamo alla terza giornata di ritorno ed il Casperia rimane saldo in vetta, mentre inseguono Micioccoli e Fiamignano, entrambe con un match da recuperare.Cresce l’attesa per la sfida tra Poggio Moiano e Fiamignano, entrambe ai piani alti della classifica; mentre il Poggio Bustone accoglierà in casa i ragazzi del Posta, affamati di gol dopo la deludente prestazione della scorsa settimana. In campo anche il Reate United, che questo weekend se la vedrà contro il Rocca Valle Turano al campo del Macelletto; in contemporanea con Cantalupo – Torpedo. Dopo la vittoria dello scorso turno, lo Sporting Corvaro proverà a ripetersi in trasferta contro lo Stimigliano, ancora a quota 5.Domenica sarà la volta del Casperia, impegnato contro il Real Vazia, per mantenere i piedi ben saldi in vetta; mentre il Micioccoli affronterà una dura trasferta per incontrare il Torri In Sabina. Decisiva a metà classifica la gara tra Monteleone e Alto Lazio, che chiuderà il turno.Fiamignano – Poggio Moiano (D’Orazi di Rieti)Cantalupo – Torpedo (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Posta Calcio – Poggio Bustone (Matteucci di Rieti)Reate United – Rocca Valle Turano (A. Bertini di Rieti)Sporting Corvaro – Stimigliano (Amine Khalil di Rieti)Casperia –Real Vazia (D’Orazi di Rieti)Torri In Sabina – Micioccoli (Ledda di Rieti)Real Montelone – Alto Lazio (Stefano Petrillo Di Rieti)Casperia 39Fiamignano* 34Micioccoli* 33Poggio Moiano 30Real Vazia* 27Real Monteleone, Gens Cantalupo, Alto Lazio* 26Poggio Bustone, Torri In Sabina** 25Sporting Corvaro* 22Posta, Torpedo 20Rocca Valle Turano 6Reate United*, Stimigliano 5* partite in meno