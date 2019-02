RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, II DI RITORNO

Alto Lazio – Posta Calcio 1-0

Lopez A.

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Gens Cantalupo – Reate United 4-1

2 Di Nicola, 2 Corinaldesi Fr. (GC) Ciccareli C. (RU)

Luca Zappaterreno, (All. Gens Cantalupo)

Cordiano Fortunato, (Pres. Reate United)

Real Vazia – Rocca Valle Turano 6-0

2 Cavalli V., Nucci, 2 Dessi, Volpi

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Micioccoli – Real Monteleone 3-2

Polidori, 2 Ometto (Mic) Sanesi N., Sanesi L. (RM)

Stefano Martellucci (Dir. Micioccoli)

Marco Russo (All. Monteleone)

Torpedo – Torri In Sabina 1-2

Jamal (Torp), Villanucci R, Susca (Torri)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Simone Magrini (Dir. Torri In Sabina)

Stimigliano – Casperia 1-3

Marcellini M. (Stim), 3 Filippi (C)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Federico Chini (All. Casperia)

Poggio Bustone – Fiamignano 1-1

Ottaviani F. (F), Marioni (PB)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Poggio Moiano – Sporting Corvaro 0-2

Ferraresi, Leonardi L.

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

RIETI - Cala il sipario sulla seconda giornata di ritorno per il campionato di Terza Categoria. Otto partite che hanno lasciato in segno in classifica, dove il Casperia continua ad occupare la prima posizione, aumentando le distanze da Fiamignano e Micioccoli.Continua il trend negativo per il Reate United, che nulla può in trasferta contro un Gens Cantalupo travolgente; mentre l’Alto Lazio porta a casa tre punti importanti contro il Posta, piazzandosi a quota 26. Dopo la convincente vittoria contro lo Stimigliano la scorsa settimana, il Rocca Valle Turano resta in balìa del Real Vazia, che con un 5-0, si piazza al quinto posto.Giornata piena al Gudini, teatro di due gare per questo sabato: vincono i padroni di casa del Micioccoli, contro un Monteleone che vende cara la pelle; ma esce a mani vuote la Torpedo, sconfitta dal Torri In Sabina.La giornata di domenica si apre con la vittoria del Casperia contro lo Stimigliano: 3-1 per gli uomini di mister Chini, che raggiungono i 39 punti in classifica. A chiudere il turno Poggio Bustone – Fiamignano, che si spartiscono la posta in palio con un gol per parte; in contemporanea con Poggio Moiano – Corvaro, dove sono i ragazzi dello Sporting a portare a casa i tre punti.: “Il derby dell’Alto Lazio è stato un match scorbutico e abbastanza nervoso, giocato prevalentemente a centrocampo da due buone squadre. Il primo tempo è stato privo di grosse occasioni, se escludiamo un gol giustamente annullato per noi. Nella ripresa siamo tornati in campo con maggiore volontà e abbiamo sbloccato il risultato, con un bel gol di Lopez Antonio; poi abbiamo sfiorato il raddoppio colpendo la traversa e abbiamo controllato fino alla fine, senza correre grossi rischi. Bravo l’arbitro che ha tenuto bene una gara difficile e finalmente una bella giornata di sole, dopo le difficoltà dell’inverno».: «Non abbiamo disputato la nostra miglior partita e prendiamo per buono solo il risultato. La prestazione poteva essere sicuramente migliore ma continuiamo la nostra striscia positiva e questo è importante».: «Siamo scesi in campo con una formazione rimaneggiata e abbiamo cercato di fare la nostra gara. Un incontro corretto e complimenti agli avversari per la meritata vittoria».: «Buona partita in vista dei prossimi match sicuramente più impegnativi. Questi risultati portano entusiasmo al gruppo molto compatto, che si allena sempre al massimo e con volontà».: «Molte difficoltà, siamo arrivati in campo in 11 contati. Ringrazio comunque i ragazzi che ce l’hanno messa tutta, anche se la partita per noi era impossibile da giocare. Complimenti alla squadra avversaria».: «Partita dominata per 80’. Abbiamo chiuso il primo tempo con risultato 2-0, senza impegnare il nostro portiere. Iniziato il secondo tempo con il 3-0 del solito Ometto, abbiamo sciupato diverse occasioni per chiudere l’incontro. Al 60’ abbiamo subito un gol a causa di una nostra disattenzione, ma abbiamo continuato a spingere, colpendo anche una traversa. Gli ultimi 10’ abbiamo tirato i remi in barca, subendo all’ultimo il gol del 3-2. Vorrei altresì fare i complimenti all’arbitro, che si è rivelato uno dei migliori in campo».: «Partita giocata per 80’ nella loro metà campo, eppure persa per 3-2, quando eravamo sotto di 3 gol. Abbiamo colpito delle traverse, il loro portiere si è dimostrato il migliore in campo, abbiamo sciupato diverse occasioni, ma voglio sottolineare una cosa: per l’ennesima partita ci sono stati negati due rigori netti. Su quattro partite non ci hanno fischiato otto rigori evidenti. È vero che l'arbitro non incide, ma fino ad un certo punto. Abbiamo subito tre gol su tre disattenzioni difensive, ma per il resto i ragazzi hanno fatto una buona partita e non ho niente da rimproverargli tranne gli errori in difesa. L’unico modo per uscire da questa crisi che stiamo affrontando è lavorare».: «Partita ben giocata da entrambe le squadre. Anche in questa occasione abbiamo pagato a caro prezzo ogni piccola sbavatura, uscendo a mani vuote dopo aver fatto una buona gara. Ai ragazzi vanno i miei applausi per come si impegnano durante la settimana, con una media di 20 persone presenti agli allenamenti: per questo sono ancora più rammaricato per i risultati che faticano ad arrivare. Ci guarderemo ancora una volta in faccia già da martedì, per trovare ancora entusiasmo nel proseguire».: «Partita sostanzialmente corretta e ben giocata da entrambe le squadre. La Torpedo è passata in vantaggio sul finire del primo tempo per una nostra disattenzione; noi abbiamo pareggiato a metà del secondo tempo, grazie ad un rigore trasformato da Rossano Villanucci, e nei minuti di recupero abbiamo agguantato il vantaggio grazie a Luca Susca, da poco entrato. Tutta l’Asd Torri In Sabina dedica la vittoria al nostro Federico Marocchini che è diventato da poco papà».: «Il primo tempo è finito 2-0 ed è stato a senso unico per loro, che hanno realizzato anche qualche occasione oltre ai due gol. Nel secondo tempo siamo rientrati in partita, con un gol e altre due opportunità da rete che non abbiamo concretizzato. Sullo scadere, abbiamo subito il 3-1 su contropiede. Comunque è stata una partita calma e ben arbitrata, con una sconfitta meritata».: «Partita ben interpretata nel primo tempo, concluso sul 2-0. Purtroppo abbiamo preso il secondo tempo con leggerezza e ciò ha contribuito a dare speranza agli avversari, che hanno accorciato le distanze su una nostra disattenzione generale. Legittimata le nostra supremazia solo nei minuti di recupero. Era importante fare tre punti e continuare la striscia positiva che abbiamo ormai da molte gare. Complimenti ai ragazzi e allo spirito di squadra dello Stimigliano, società in cui ho militato per diversi anni e che spero torni preso ai livelli che merita. Ora testa a Vazia, dove ci attende una partita non facile, contro un avversario di tutto rispetto».: «Secondo me dovevamo fare i tre punti. Ci è stato annullato un gol assolutamente regolare, e loro sono stati salvati anche da una traversa a un minuto dalla fine. Gli avversari comunque sono stati corretti e si sono dimostrati un’ottima squadra. Stiamo facendo delle buone prestazioni, ma mancano un po’ di punti; in ogni caso faccio i complimenti a tutti i giocatori e all’arbitro».: «Gara non bellissima da ambo le parti. Primo tempo finito 0-0: a loro è stato annullato un gol per un fuorigioco, a mio avviso inesistente , mentre noi siamo stati fermati due volte in contropiede sempre per fuorigioco, ma una volta il giocatore era partito addirittura da centrocampo e anche l’altro è stato molto dubbio. Nel secondo tempo la partita si è un po’ svegliata, abbiamo giocato noi per la prima mezz’ora, finché non abbiamo trovato il gol con una bella azione di Ottaviani. Subito dopo c’è stata una buona parata del nostro portiere Ferrarese; poi c’è stata una bella azione partita dai piedi di De Santis, terminata con un tiro di Di Cesare: la palla ha preso il palo interno ed è finita tra le braccia del portiere avversario. Dopo il rinvio è stato assegnato un calcio di rigore inesistente al Poggio Bustone, tanto che lo stesso giocatore atterrato ha comunicato che non era fallo; ma il calcio è questo ed è giusto che sia così. A cinque minuti dalla fine loro hanno preso una traversa con un tiro da fuori. Partita non bellissima, secondo tempo un po’ più vivace, ma entrambe le squadre non hanno espresso un bel calcio, a dispetto di quanto accade solitamente; credo che il pareggio sia il risultato più giusto».: «Abbiamo giocato una partita tatticamente accorta. Sapevamo di avere di fronte una squadra forte e così abbiamo cercato di mantenere il forcing iniziale. Il primo tempo è terminato a reti inviolate. Nel secondo tempo il loro ritmo è calato e siamo andati in vantaggio su una ripartenza. Abbiamo continuato a tenere il campo e, dopo aver preso un palo, abbiamo raddoppiato, controllando fino al fischio finale. Partita sostanzialmente corretta e direzione di gara buona. Adesso siamo concentrati sulla prossima, visto che è ormai chiaro che siamo capaci di qualsiasi risultato, sia in positivo che in negativo».Alto Lazio – Posta Calcio 1-0Cantalupo – Reate United 4-1Real Vazia – Rocca Valle Turano 6-0Micioccoli – Real Monteleone 3-2Torpedo – Torri In Sabina 1-2Stimigliano – Casperia 1-3Pogio Bustone – Fiamignano 1-1Poggio Moiano – Sporting Corvato 0-2Casperia 39Fiamignano* 34Micioccoli* 33Poggio Moiano 30Real Vazia 27Real Monteleone, Gens Cantalupo, Alto Lazio 26Poggio Bustone, Torri In Sabina* 25Sporting Corvaro 22Posta, Torpedo 20Rocca Valle Turano 6Reate United*, Stimigliano 5* una partita in meno