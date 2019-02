I COMMENTI

Stefano Martellucci (Dir. Micioccoli)

Marco Russo (All. Monteleone)

IL TABELLINO

Micioccoli

Real Monteleone

Arbitro

Marcatori

Note

RIETI - Finisce 3-2 per i padroni di casa, il match al vertice tra Micioccoli e Monteleone, in campo al Gudini ieri pomeriggio. 90 minuti combattuti ed intensi per entrambe le formazioni, che hanno regalato ben 5 gol agli spettatori, con diverse giocate degne di nota. Continua il trend negativo del Monteleone, fermo a quota 26 in classifica, mentre i reatini sono secondi a quota 33.Una gara ricca di emozioni già dai primi momenti, con il Micioccoli che si porta spesso in avanti, fino a trovare il vantaggio a nemmeno 10 minuti dal fischio iniziale, grazie al gol di Polidori, autore di un eccellente inserimento dalla sinistra. Una rete che scuote gli ospiti e li porta a pressare: è Giulangeli del Monteleone a colpire la traversa, quando siamo intorno alla metà del primo tempo. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio del Micioccoli, con rete del bomber Ometto, che devia un cross dalla destra. Anche gli ospiti vanno in gol, ma Dotti fischia l’off-side.Ritmo subito accesso nel secondo tempo, con Ometto che colpisce la traversa su punizione. Ma la rete è posticipata solo di qualche minuto: all’8’ della ripresa è ancora Ometto a segnare, trasformando una bella palla ricevuta dalla sinistra. Non si fa attendere la reazione del Monteleone, con Sanesi M. che trova il gol della bandiera, liberandosi dalle marcature nell’area avversaria. Una vera e propria iniezione di fiducia per il Monteleone, che nel corso del secondo tempo, mette più volte in difficoltà la difesa di casa; ma Colantoni salva il risultato con due ottimi interventi tra i pali. L’arbitro assegna 4’ di recupero, quanto basta a Sanesi L. per trovare la rete del 3-2, prima del fischio finale.: «Partita dominata per 80’. Abbiamo chiuso il primo tempo con risultato 2-0, senza impegnare il nostro portiere. Iniziato il secondo tempo con il 3-0 del solito Ometto, abbiamo sciupato diverse occasioni per chiudere l’incontro. Al 60’ abbiamo subito un gol a causa di una nostra disattenzione, ma abbiamo continuato a spingere, colpendo anche una traversa. Gli ultimi 10’ abbiamo tirato i remi in barca, subendo all’ultimo il gol del 3-2. Vorrei altresì fare i complimenti all’arbitro, che si è rivelato uno dei migliori in campo».: «Partita giocata per 80’ nella loro metà campo, eppure persa per 3-2, quando eravamo sotto di 3 gol. Abbiamo colpito delle traverse, il loro portiere si è dimostrato il migliore in campo, abbiamo sciupato diverse occasioni, ma voglio sottolineare una cosa: per l’ennesima partita ci sono stati negati due rigori netti. Su quattro partite non ci hanno fischiato otto rigori evidenti. È vero che l'arbitro non incide, ma fino ad un certo punto. Abbiamo subito tre gol su tre disattenzioni difensive, ma per il resto i ragazzi hanno fatto una buona partita e non ho niente da rimproverargli tranne gli errori in difesa. L’unico modo per uscire da questa crisi che stiamo affrontando è lavorare».: Colantoni, Mostarda, Polidori, Rosati, Nunziati (Fernane 35’st), Miccioni, Liberali, Maiezza, Ometto, Bastioni, Villani (Passi 40’st). A disp. Ventimiglia, Ranali, Lucarelli, Mastroiaco, Roberto.: Pochini, Betti, Angeloni, Rossi, Pitorri M., Tomagra, Ussarini, Giuliangeli (Sanesi L. 24’st), Di Filippo, Sebastiani, Sanesi N. A disp. Pochini M., Pochini, Marcari, Lupi, Monaco.: Dotti di Rieti.: 8’ pt Polidori, 27’pt e 8’ st Ometto (MIC) Sanesi N. 14’st, Sanesi L. 44’st (RM): ammoniti: Liberali (Mic), Giuliangeli, Tomagra, Ussarini, Rossi (RM).