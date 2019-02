I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Cordiano Fortunato, presidente Reate United

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Reate United

Arbitro:

Petrillo di Rieti

Reti: 2

Note

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Terza categoria al campo Tempesta di Cantalupo splende il sole soprattutto per la Gens Cantalupo che s’impone per 4-1 sulla Reate United. E’ comunque la formazione ospite ad apparire più pericolosa nella fase iniziale dell’incontro e deve pensarci l’ottimo portiere Bianchini a deviare in calcio d’angolo le conclusioni di Ciro Ciccarelli al 10’ e di Paolucci al 25’. A quel punto la Gens riordina le idee ed al 29’ passa in vantaggio su un’azione di contropiede condotta da Di Nicola che supera la difesa avversaria e batte Manjang. Il raddoppio arriva al 36’ aieti, opera di Francesco Corinaldesi su assist di Boccolucci e in apertura di ripresa, dopo sei minuti, Di Nicola approfitta di un batti e ribatti in area e sigla la doppietta personale portando i padroni di casa sul 3-0. La gara sembra chiusa ma gli ospiti reatini non demordono ed accorciano le distanze al 25’ con un calcio di rigore messo a segno da Ciro Ciccarelli e concesso per un contatto in area tra Remediani e Francesco Ciccarelli. E’ comunque giorno di doppiette e dopo quella di Di Nicola si registra quella di Francesco Corinaldesi che al 35’ realizza il gol del 4-1 direttamente da calcio d’angolo.«Non abbiamo disputato la nostra miglior partita e prendiamo per buono solo il risultato. La prestazione poteva essere sicuramente migliore ma continuiamo la nostra striscia positiva e questo è importante».«Siamo scesi in campo con una formazione rimaneggiata e abbiamo cercato di fare la nostra gara. Un incontro corretto e complimenti agli avversari per la meritata vittoria».: Bianchini, Boccolucci, D.Bonifazi (20’ st Remediani), M.Bonifazi, Lattanzi, Rinalduzzi, Fe.Corinaldsi (21’ st Carbonara), Borgucci (15’ st Sabatino), Di Nicola (10’ st Murati), Fr.Corinaldesi, Cortella (29’st Corazzesi). A disp. D’Ovidio, Pompili. All. Zappaterreno: Manjang, Desideri, Martini, Ciccaglioni, Astarita, Lo Bue (7’ st Santoprete), C.Ciccarelli, F.Ciccarelli, Badji, Bellucci, Paolucci. All. Giuliano Ciccarelli9’ pt e 6’ st Di Nicola, 36’ pt e 35’ st Fr.Corinaldesi, 25’ st rig. C.Ciccarelli: ammoniti Fe.Corinaldesi, M.Bonifazi, Remediani; angoli 5-3.