RIETI - Le 16 squadre di Terza Categoria si apprestano a dare inizio alla seconda giornata di ritorno. Continua a delinearsi una classifica che vede ancora il Casperia al primo posto, nonostante la pressione di Fiamignano e Micioccoli.Turno non facile per l'alto Lazio che dovrà difendere la sua posizione in classifica contro il Posta, in contemporanea con la trasferta del Reate United, ospite a Cantalupo contro i ragazzi del Gens. Dopo le convincenti prestazioni della scorsa settimana, Torpedo e Real Vazia cercheranno di ripetersi rispettivamente contro Torri In Sabina e Rocca Valle Turano, per guadagnare terreno in classifica.Sarà la capolista Casperia ad aprire la giornata di domenica, in trasferta contro lo Stimigliano, poche ore prima del fischio d'inizio di Poggio Moiano-Sporting Corvaro e Poggio Bustone - Fiamignano, ultime gare del turno.Alto Lazio - Posta Calcio (J. Bertini di Rieti)Gens Cantalupo - Reate United (Stefano Petrillo di Rieti)Real Vazia - Rocca Valle Turano (Sofia Fausta Petrillo di Rieti )Micioccoli - Real Monteleone (Dotti di Rieti)Torpedo - Torri In Sabina (Kola di Rieti)Stimigliano - Casperia (Sandrelli di Rieti)Poggio Bustone - Fiamignano (A. Bertini di Rieti)Poggio Moiano - Sporting Corvaro (Ledda di Rieti)Casperia 36Fiamignano 33*Poggio Moiano, Micioccoli* 30Real Monteleone 26Poggio Bustone, Real Vazia 24Alto Lazio, Gens Cantalupo 23Torri In Sabina*22Posta, Torpedo 20Sporting Corvaro 19Rocca Valle Turano 6Reate United*, Stimigliano 5* Una partita in meno