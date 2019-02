I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

IL TABELLINO

Torri in Sabina

Gens Cantalupo

Arbitro

Reti:

Note

RIETI - Nella prima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria va in scena sullo storico campo Luchetti di Torri il derby tra Torri in Sabina e Gens Cantalupo. Al termine dei novanta minuti di gioco è parità: un 2-2 applaudito da un pubblico numeroso ed entusiasta che ha calorosamente sostenuto le rispettive squadre. Passa in vantaggio il Torri al 12' con un calcio di punizione battuto da Villanucci e deviato in rete da Latini; al 17' pareggia Tascioni per la Gens dopo un batti e ribatti in area. Nella ripresa è bravo Di Loreto a deviare in angolo al 12' un tiro di Tascioni servito da Corinaldesi ed al 27' il Torri torna in vantaggio ancora su una punizione di Goktas deviata in rete da Donati. Il definitivo 2-2 arriva al 35' e stavolta è una punizione diretta dalla distanza di Cortella che finisce sotto l'incrocio dei pali.«Una bella gara ed un giusto pareggio che premia ambedue le squadre. Mi è piaciuto il comportamento dei nostri giocatori e quello degli avversari. Un bel derby corretto e ben giocato».«Gara combattuta ma sempre nei limiti della correttezza contro un'ottima squadra. Giusto risultato: sono soddisfatto anche per aver visto che siamo in crescita».: Di Loreto, Ceccani (13' st Marocchini), Urbani, Proietti, Ricottini (16' st Adami), Colangeli, Latini (25' st Zendeli), Donati, Susca (14' st Goktas), Villanucci, Di Giuliani. A disp. Broggi, Marocchini, Cavallucci, Adami, Tocci, Valenti. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi: Bianchini, Boccolucci (35' st Borgucci), D.Bonifazi (28' st Cardella), Di Curzio (20' st M.Bonifazi), Pompili, Rinalduzzi, Tascioni, Fabbrini, Di Nicola (19' st Mattei), Corinaldesi, Cortella. A disp. D'Ovidio, Nobili, Lattanzi, Sabatino, Corazzesi. All. Luca Zappaterreno: A.Bertini di Rieti12' pt Latini, 17' pt Tascioni, 27' st Donati, 35' st Cortella: ammoniti Di Giuliani, Proietti, Ricottini, Goktas, D.Bonifazi, Corinaldesi, Boccolucci; angoli: 2-6