RIETI - Seconda vittoria consecutiva per il Real Vazia, che espugna il campo del Macelletto con un 5-0 ai danni del Reate United. Finisce così la prima giornata di ritorno per le due formazioni reatine, che hanno regalato un bello spettacolo ad una platea particolarmente nutrita.Match che comincia subito in salita per i padroni di casa, con un’azione pericolosa del Vazia, resa innocua grazie ad un proverbiale intervento di Mezzetti a distanza ravvicinata. Non riesce ad imporsi il Reate, che pur provando qualche contropiede, non concretizza e supera con difficoltà la trequarti. Intorno al 15’ si ripete Mezzetti, che però ritarda solo di qualche minuto il gol del Vazia, segnato da Gentili di testa. Reagiscono i padroni di casa, costruendo una bella azione, ma la conclusione di Chmliek lascia a desiderare. Sull’1-0 la gara prosegue con un ritmo serrato, ma il Real mostra più concretezza: intorno al 30’ arriva il raddoppio di Carmesini, che sfrutta una disattenzione della difesa casalinga. Non mancano segnali positivi da parte del Reate, con Di Luzio che batte un calcio d’angolo pericoloso: ottima parata di Di Loreto, appena sotto la traversa. Allo scadere del primo tempo è il bomber Nucci a firmare il terzo gol, spedendo in rete un buon pallone ricevuto da centrocampo.Inizia il secondo tempo e, per i primi minuti, il Reate appare più determinato e si sposta spesso in avanti, ma manca la giocata decisiva. Dopo un quarto d’ora, Mezzetti interviene ancora con una bella uscita in area e si ripete qualche azione dopo parando un tiro di Volpi. Insidiosa la punizione di Martini dalla trequarti, ma Di Loreto in tuffo nega la gioia del primo gol alla squadra di casa. Siamo al 35’ e stavolta a battere una punizione interessante è il Vazia: pallone perfetto per Dessi che segna il gol del 4-0. Nei minuti finali è ancora Nucci ad andare a segno: 5-0, nonostante le proteste del Reate per un presunto tocca di mano nel corso dell’azione, non fischiato dall’arbitro. Siamo nel recupero quando Mezzetti commette fallo su un attaccante del Real con un’uscita scoordinata. Finisce fuori il rigore di Figorilli, che chiude il match.: «Sconfitta meritata, non siamo entrati in partita e il risultato parla chiaro. Sicuramente l’arbitraggio non ci ha aiutato, il direttore non ha visto un loro fallo di mano e diverse azione andavano fermate per fuorigioco. In ogni caso vanno fatti i complimenti al Real Vazia, squadra ben organizzata e molto corretta».: «Abbiamo giocato bene, il risultato dice tutto. La partita è stata corretta e devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato bene e s’impegnano molto durante la settimana: agli allenamenti c’è una media di 13-14 elementi, e credo che questo sia un lusso ed un onore per me».: Mezzetti, Martini, Di Luzio (30' st Iibishi), Ciccaglioni, Astarita (34' pt Pianese), Mballo, C.Ciccarelli (15' st F.Ciccarelli), Forti (36' pt Bellucci), Chmielik, Manjang, Santoprete (34’ pt Pinelli). A disp. Lo Bue: Di Loreto, Formichetti, Gentile (20' st Figorilli), Carmesini (10' st Fabiani), Micheli, Tolli (12' st Dessi), Strefi, Principi, Volpi (15' st Iounuzi), Cavalli, Nucci. A disp. Cavolata, Casciani, Gunnella.: Ledda di Rieti: 20' pt Gentile, 30' pt Carmesini, 40' pt e 44' st Nucci, 35' st Dessi.: ammoniti: Di Luzio, Pinelli, Manjang, Mezzetti (R.U.), Figorilli (R.V.)