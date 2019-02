PROGRAMMA GARE, I DI RITORNO

Sabato 9 ore15

Domenica 10 ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Prendoono il via le gare di ritorno per le 16 squadre di Terza Categoria, che questo weekend si affronteranno sui campi della provincia. Si fa sempre più interessante l'inseguimento alla vetta, dove Fiamignano, Micioccoli e Poggio Moiano restano alle costole del Casperia.Giornata che si apre con un match cruciale per l'Alto Lazio, atteso a Fiamignano dagli uomini di Lucentini, mentre al Macelletto si incontreranno Reate United e Real Vazia. Buona opportunità di avanzare in classifica anche per lo Sporting Corvaro, che sabato ospiterà il Poggio Bustone, avanti di soli 2 punti.Cresce l'attesa per lo scontro al vertice tra Casperia e Poggio Moiano: questi ultimi in caso di vittoria potrebbero raggiungere in vetta i padroni di casa.Trasferte insidiose per Micioccoli e Gens Cantalupo, rispettivamente impegnate contro Posta e Torri In Sabina.Occhi puntati anche per il match tra Rocca Valle Turano e Stimigliano, che chiuderà il turno in contemporanea con Real Monteleone - Torpedo.Fiamignano - Alto Lazio (Matteucci di Rieti)Reate United - Real Vazia (Ledda di Rieti)Sporting Corvaro - Poggio Bustone (Sandrelli di Rieti)Casperia - Poggio Moiano (Dotti di Rieti)Posta Calcio - Micioccoli (D'Orazi di Rieti)Torri In Sabina - Gens Cantalupo (A. Bertini)Rocca Valle Turano - Stimigliano (Petrillo di Rieti)Real Monteleone - Torpedo (Ledda di Rieti)Casperia 33Fiamignano*, Poggio Moiano 30Micioccoli 29*Real Monteleone 26Alto Lazio 23Gens Cantalupo 22Torri In Sabina*, Poggio Bustone, Real Vazia 21Posta, Sporting Corvaro 19Torpedo 17Reate United*, Stimigliano 5Rocca Valle Turano 3