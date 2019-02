RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI XV GIORNATA

Real Vazia – Stimigliano 5-2

2 Nucci, Gentili, Paglia autogol, (RV), Ravoni V., autogol

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Sporting Corvaro – Alto Lazio 5 – 0

2 Frezzini, Massimi, Franchi, autogol

Angelo Lelli (All. Corvaro)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Casperia – Poggio Bustone 3-3

Filippi, Cianciarulo, Gioia (C), 2 Jiuff, Schepu

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Posta Calcio – Torpedo 1-1

Persiconi L. (P), Gunnella (T)

Fabio Miani (All. Posta)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Real Monteleone – Gens Cantalupo 1-1

Betti (RM), Di Nicola (GC)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Rocca Valle Turano – Poggio Moiano 0-2

Cicolani A., Massimi G.

Il Rocca Valle Turano non ha rilasciato commenti

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

RISULTATI

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla XV giornata di Terza Categoria e si avvicina l’ inizio delle gare di ritorno. Turno mutilato dalle condizioni atmosferiche, che hanno concesso lo svolgimento di 6 delle 8 gare previste. Il Poggio Moiano sale sul podio al fianco di Fiamignano e Micioccoli, aggiungendosi alla corsa per il primo posto, dove campeggia il Casperia con 3 punti di scarto.Giornata da incorniciare per lo Sporting Corvaro, autore di un’ottima prestazione ai danni dell’Alto Lazio; bene anche il Real Vazia che, grazie al 5-2 rifilato allo Stimigliano, si porta a quota 21. Il Casperia non va oltre il pareggio in casa con un Poggio Bustone agguerrito, ora a pari merito con Vazia e Torri In Sabina; un punto a testa anche tra Posta e Torpedo. Continua il trend positivo del Poggio Moiano, che dopo la vittoria contro il Rocca Valle Turano, vola in seconda posizione; finisce invece con un gol per parte tra Monteleone e Cantalupo. Rinviate per campo impraticale Fiamignano-Micioccoli e Reate United-Torri In Sabina, anche se per Fiamignano e Torri si sarebbe potuto giocare. «Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi - dichiara Antonio Sartoni, dirigente Torri - che hanno vissuto l’ennesima trasferta a vuoto - Certamente le condizioni meteorologiche non erano le migliori, ma nessun presupposto, a nostro avviso, per decretare l’impraticabilità del campo. Siamo già con la testa alla prima di ritorno in casa, consapevoli che le due gare da recuperare rappresenteranno un peso enorme».: «Buona partita, giocata su un campo al limite della praticabilità, dove si è visto molto poco livello di gioco, ma sono comunque soddisfatto dei 3 punti. Questa vittoria è dedicata ai due ragazzi che giocano col Posta, amici di alcuni miei giocatori, rimasti coinvolti nell’incidente dell’altra sera sulla strada per L’Aquila. Adesso avanti con il girone di ritorno per provare ad ottenere qualcosa d’interessante».: «Abbiamo perso meritatamente su un campo impraticabile per la continua pioggia. È stata una partita tranquilla e gradevole, tra due squadre leali».: «Comincia a dare i frutti il lavoro dei ragazzi e del mister. Pressing a tutto campo e voglia di fare bene, dopo le prestazioni dell’ultimo periodo, hanno permesso di portare a casa la partita».: «Gara mai in discussione, siamo entrati in campo mosci e deconcentrati, dopo 15 minuti eravamo già sotto di due reti. Primo tempo finito sul 3-0; la ripresa è andata un po’ meglio, ma loro sempre più concentrati e convinti. Risultato giusto, è stata la nostra peggiore gara, ma siamo pronti a ripartire senza mollare nulla. Bene l’arbitro: l’esperienza in campo si vede ed è una garanzia. Una nota: certi dirigenti vanno allontanati dal mondo del calcio».: «Il campo era messo male, vista la pioggia dei giorni scorsi, e si prospettava una partita fisica e poco tecnica. All’inizio della gara c’è stata subito una potenziale occasione per noi, grazie a Colletti Simone, che però ha sprecato la possibilità. Alla mezz’ora del primo tempo abbiamo preso il nostro primo gol, su contropiede; ma non ci siamo disuniti e abbiamo trovato il pareggio con un gran colpo di testa, respinto da una bella parata del loro portiere, ribattuto con un tap-in di Filippi. Prima dello scadere è stato travolto in area Stroia, ma purtroppo Benzi ha spedito il rigore sopra la traversa. Abbiamo cominciato la ripresa senza effettuare cambi, ma ci siamo esposti troppo e abbiamo subito due gol. Tra l’altro la terza rete, a nostro avviso, è avvenuta dopo un fallo sul portiere, non fischiato dall’arbitro: il gioco è proseguito e l’avversario ha fatto gol dal limite dell’area, nonostante le nostre proteste. Il mister ha poi inserito tre elementi per cercare di dare una scossa alla gara; ci siamo buttati in avanti e abbiamo accorciato le distanze con un’azione personale di Savola, che ha servito una bella palla, messa in rete da Cianciarulo. Sul 3-2 ci abbiamo creduto e abbiamo pareggiato nel recupero, in mischia con Daniele Gioia. Abbiamo fatto una bella gara, abbiamo provato a vincere, ma siamo stati prevedibili. Complimenti al Poggio Bustone, squadra ben organizzata».: «Risultato molto importante per noi, contro la prima in classifica: Eravamo in vantaggio 3-1 fino a pochi minuti dalla fine. È stata una partita corretta e noi abbiamo meritato, ma siamo stati sfortunati».: «Complimenti al Casperia per l’ospitalità, la correttezza e il carattere dimostrato per rimontare; e complimenti anche ai miei ragazzi, che hanno giocato bene: un’ottima prestazione contro una squadra forte, bravi tutti».: «Partita sottotono, giocata male in un campo reso difficile dalla pioggia. Complimenti ai nostri avversari per la correttezza».: «Partita corretta e ben arbitrata, bravi tutti i ragazzi scesi in campo per entrambe le squadre».: «Partita maschia ma corretta, su un campo pesante per la pioggia. Primo tempo di marca Cantalupo e secondo tempo di marca nostra. Pareggio tutto sommato giusto anche se, per l’ennesima volta, due rigori netti non ci sono stati assegnati: un evidente fallo di mano a porta vuota, praticamente una parata, e un altro brutto intervento netto, tanto che si è sentito addirittura il rumore del calcio preso dal mio centravanti, ma l’arbitro mi ha risposto che non se l’è sentita di fischiare. Loro comunque sono una buona squadra: complimenti al Cantalupo e ai miei ragazzi, che hanno dato tutto. Per l’ennesima partita ho avuto 6-7 assenze pesanti, speriamo di recuperare qualcuno per la prossima. Come sempre andiamo avanti: testa bassa e pedalare».: «Primo tempo molto bene noi, nonostante il campo difficile per la scarsa praticabilità e le dimensioni piuttosto piccole. Nei primi 45’ non abbiamo mai rischiato, abbiamo fatto l’1-0 e abbiamo avuto anche la palla del 2-0. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, loro sono usciti fuori e, da calcio piazzato,ci hanno raggiunto. In seguito, colpa anche del campo pesante e della stanchezza, la partita è diventata più maschia, con più scontri in mezzo al campo, ma alla fine l’1-1 è il risultato più giusto».: «Sicuramente, non abbiamo disputato una delle nostre migliori partite. L’importante era portare a casa i tre punti per continuare il trend positivo. Devo fare i complimenti agli avversari che hanno disputato una buona partita, creando un paio di occasioni, tra cui una traversa presa con un tiro da fuori area. Anche noi abbiamo creato diverse occasioni da rete, ma non siamo riusciti a trasformarle tutte in gol, vuoi per sfortuna, vuoi per la mancanza di lucidità sotto porta. I due gol realizzati, uno per tempo, ci hanno permesso di portare a casa tre punti utili, per avvicinarci ulteriormente alle prime in classifica. Domenica sarà la prima di ritorno, in casa del Casperia, dove sarà difficile fare risultato, ma proveremo in qualsiasi modo a portar via almeno un punto».Real Vazia – Stimigliano 5-2Sporting Corvaro – Alto Lazio 5-0Casperia – Poggio Bustone 3-3Posta Calcio – Torpedo 1-1Real Moteleone – Gens Cantalupo 1-1Rocca Valle Turano – Poggio Moiano 0-2Casperia 33Fiamignano* , Poggio Moiano 30Micioccoli 29*Real Monteleone 26Alto Lazio 23Gens Cantalupo 22Torri In Sabina* Poggio Bustone, Real Vazia 21Posta, Sporting Corvaro 19Torpedo 17Reate United*, Stimigliano 5Rocca Valle Turano 3