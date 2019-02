PROGRAMMA GARE, XV GIORNATA

Sabato 2 ore 15

Domenica 3 ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - I campi sportivi di tutta la provincia sono pronti ad accogliere le 16 squadre, impegnate questo weekend nella XV giornata di Terza categoria. Altre otto gare che, tempo permettendo, saranno cruciali per la classifica, al momento capeggiata dal Casperia, inseguito ancora da Fiamignano e Micioccoli.Turno che comincia con uno scontro al vertice: a Fiamignano i ragazzi di Lucentini aspettano il Micioccoli per delineare le gerarchie sul podio; mentre saranno in campo anche Real Vazia e Stimigliano, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno. Cresce l’attesa per la sfida tra Reate United e Torri in Sabina, prevista al Macelletto, in contemporanea con Sporting Corvaro – Alto Lazio.Domenica sarà la volta della capolista, impegnata a Casperia contro il Poggio Bustone; ma si prospetta interessante anche il match tra Real Monteleone e Gens Cantalupo, rispettivamente a quota 25 e 21.Dopo la sconfitta dello scorso turno, il Posta torna in casa per affrontare la Torpedo; saranno invece Rocca Valle Turano e Poggio Moiano a chiudere il turno.Fiamignano – Micioccoli (Ledda di Rieti)Real Vazia – Stimigliano (Aguzzi di Rieti)Reate United – Torri In Sabina (Dotti di Rieti)Sporting Corvaro – Alto Lazio (A. Bertini di Rieti)Casperia – Poggio Bustone (Petrillo di Rieti)Posta Calcio – Torpedo (Khalil di Rieti)Real Monteleone – Gens Cantalupo (D’Orazi di Rieti)Rocca Valle Turano – Poggio Moiano (Sandrelli di Rieti)Casperia 32Fiamignano 30Micioccoli 29Poggio Moiano 27Real Monteleone 25Alto Lazio 23Torri In Sabina, Gens Cantalupo 21Poggio Bustone 20Posta, Real Vazia 18Sporting Corvaro, Torpedo 16Reate United, Stimigliano 5Rocca Valle Turano 3