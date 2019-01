RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIV GIORNATA

Gens Cantalupo – Posta Calcio 1-0

Tascioni

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Fabio Miani (All. Posta Calcio)

Alto Lazio – Casperia 0-1

Cianciarulo

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Micioccoli – Sporting Corvaro 2-1

Ometto, Liberali (M) Massimi (SC)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Angelo Lelli (All. Sporting Corvaro)

Stimigliano – Reate United 4 – 4

2 Proietti S., De Lurentis M., Quintaiè L. (S), Alieu, 2 Chmelik, Martini (RU)

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Torri In Sabina – Real Monteleone 4-0

Villanucci R, Colangeli L. Di Giuliani D, Di Rocco S.

Simone Magrini (Dir. Torri In Sabina)

Marco Russo (All. Monteleone)

Poggio Moiano – Real Vazia 2-0

Visco, Massimi G.

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Poggio Bustone – Rocca Valle Turano 4-4

Marioni, Piacente, Jiuff (PB), 2 Scipioni I. 2 Siby (RVT)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Torpedo – Fiamignano 1-3

Gunnella (T), 2 Ottaviani, Bonini (F)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

RISULTATI XIV GIORNATA

CLASSIFICA

Giunta al termine anche la XIV giornata di Terza categoria, con 8 match che hanno regalato emozioni. Conduce ancora il Casperia, primo a 31 punti dopo la vittoria contro l’Alto Lazio, ma continuano ad inseguire Fiamignano e Micioccoli, rispettivamente a quota 30 e 29.Torna a vincere il Cantalupo che, dopo la sconfitta dello scorso turno, batte il Posta per 1-0; nel campo neutro di Antrodoco è il Casperia ad avere la meglio sui ragazzi dell’Alto Lazio, proteggendo la vetta della classifica. Turno positivo anche per il Micioccoli, protagonista al Gudini contro lo Sporting Corvaro: 2-1 per i padroni di casa; non può invece gioire il Monteleone, sconfitto in trasferta dal Torri. Ben otto reti tra Reate United e Stimigliano, che si spartiscono la posta in palio, portandosi entrambe a quota 5. Continua il trend positivo del Poggio Moiano, che vince in casa contro il Real Vazia, mentre arrivano buoni segnali dal Rocca Valle Turano: finisce 4 pari a Poggio Bustone. A chiudere il turno un altro match al Gudini, dove è il Fiamignano a portare a casa i tre punti, grazie alla buona prestazione contro la Torpedo.: «Abbiamo chiuso il primo tempo sull’1-0, con due limpide occasioni da gol sprecate. Nella ripresa abbiamo continuato a buttare interessanti opportunità per fare gol, però non abbiamo subito e abbiamo gestito bene. Una buona partita, l’unica pecca è stato il mancato raddoppio per chiudere la gara».: «Partita giocata sottotono per i primi 20 minuti, poi abbiamo preso le misure, ma non siamo riusciti a segnare. Complimenti ai nostri avversari».: «Gara combattuta prevalentemente a centrocampo, con poche occasioni da rete. Nel primo tempo nel complesso meglio loro, con qualche occasione da gol ed una traversa colpita per entrambe le squadre. Bravi loro a finalizzare, sul finire dei primi 45’,una bella triangolazione, per andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa la nostra supremazia è stata sterile, gli ospiti hanno controllato senza correre rischi. Ottimo l’arbitro, si vede che è di una categoria superiore. Ora testa al Corvaro, che ci aspetta sabato prossimo».: «Giornata molto fredda, ma condizioni del campo buone. A pochi minuti dall’inizio della gara, i dirigenti dell’Alto Lazio hanno chiesto una mezz’ora, dicendo che mancavano due loro titolari. Francamente la cosa non ci ha fatto piacere, perché potevano dircelo prima e avremmo fatto un riscaldamento diverso, visto il freddo che c’era. Comunque la partita è stata condotta con grande mentalità, nel primo tempo siamo stati sempre propositivi. La prima nostra fase d’attacco è stata fallita da Cocchi, che ha tirato addosso al portiere avversario. In un’altra occasione, dentro l’area, lo stesso Cocchi ha avuto qualche tentennamento nel tirare e così abbiamo mancato anche questo gol. Dopodiché siamo giunti al 35’ segnando con Cianciarulo, che ha spiazzato il portiere dopo una bella azione partita da centrocampo. Dopo abbiamo colpito la traversa con un tiro al volo di Cocchi, e lo stesso è successo a loro con un tiro di testa su un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il nostro mister ha cambiato tattica, schierando una difesa più compatta ed evitando il pareggio dell’Alto Lazio. Abbiamo tenuto il campo senza soffrire, tanto che il nostro portiere ha fatto una sola parata su calcio d’angolo al 94’. Bella partita, maschia e combattuta. Negli spogliatoi abbiamo festeggiato la nostra quarta vittoria consecutiva, con la consapevolezza di giocarci la possibilità di essere campioni d’inverno questa domenica, contro gli amici del Poggio Bustone, squadra ostica che conosciamo bene».: «Bella partita, primo tempo giocato dal Corvaro fino al 26’, poi siamo saliti in cattedra noi, anche se abbiamo chiuso il primo tempo sull’1-1, con due chiarissime occasioni da gol0. Secondo tempo giocato solo dai miei ragazzi, con tantissima voglia di prendere i tre punti. Rinnovo i complimenti a tutti i miei giocatori, ma soprattutto al portiere Andrea Colantoni, che lavora tantissimo durante la settimana, migliorando partita dopo partita. Si continua a lavorare per raggiungere il nostro sogno».: «Bella partita, giocata bene in particolare nel primo tempo. Ci siamo portati in vantaggio, poi abbiamo subito il pareggio su punizione deviata dalla barriera. Nel secondo tempo loro sono stati più determinati e si sono portati in vantaggio. Abbiamo sfiorato più volte il pareggio, ma non siamo riusciti a finalizzare. Comunque siamo soddisfatti della prestazione, al cospetto di una squadra esperta. Buona la direzione di gara».: «Nel primo tempo sono stati assegnati due rigori a loro: uno lo hanno sbagliato e uno lo ha parato il nostro portiere. Successivamente siamo andati in vantaggio con gol di Proietti e De Laurentis. Nel secondo tempo Proietti ha segnato la sua doppietta, portandoci sul 3-0; dopo, su tre azioni inattive, loro hanno pareggiato e poi ci hanno fatto il 4-3. Gli ultimi due minuti siamo riusciti a segnare il 4-4. Arbitraggio non molto favorevole per noi, ci ha negato due rigori netti, però la partita è stata tranquilla con due squadra corrette, nonostante le contestazioni di qualche giocatore nei confronti dell’arbitro».: «Siamo andati sotto di tre gol, tutti su calcio da fermo, e abbiamo sbagliato due rigori nel primo tempo, quando abbiamo avuto anche il 70% di possesso palla. Nel secondo tempo siamo entrati carichi, e abbiamo rimontato segnando tre reti, con il quarto gol di Martini al 90’. Nel recupero la beffa: ancora calcio d’angolo e 4-4. Complimenti allo Stimigliano: davvero una bella squadra e soprattutto molto corretta».: «Partita dominata dal 1’ al 90’. Siamo andati in vantaggio dopo un quarto d’ora su rigore di Rossano Villanucci e alla mezz’ora abbiamo raddoppiato con un colpo di testa di Lorenzo Colangeli. Nel secondo tempo abbiamo subito fatto il 3-0 con Davide Di Giuliani, e alla fine abbiamo siglato il quarto ed ultimo gol con un rigore di Stefano Di Rocco, a cui va un particolare ringraziamento per essere tornato a far parte del gruppo dopo i diversi problemi che ha avuto. Ringraziamo inoltre la società del Monteleone, che si è dimostrata estremamente corretta sia a livello di gioco che fuori dal campo, auguriamo loro il meglio per il proseguimento della stagione. Andiamo avanti così, perché questa è la strada giusta: testa bassa e lavorare».: «Innanzitutto faccio i complimenti alla società Torri In Sabina per la correttezza e la sportività: credo che questi dovrebbero essere gli ambienti tutte le domeniche quando si gioca una partita, al di là del risultato. Ci siamo presentati in 13, troppe assenze per venire a giocare in trasferta contro un’ottima squadra: tra squalificati, infortunati ed atri impegnati con il lavoro ci mancavano 10 persone. Proviamo a rimboccarci le maniche, sperando di recuperare un po’ di giocatori per la prossima partita contro il Cantalupo, perché la classifica è ancora buona. Abbiamo incontrato l’ennesimo arbitro protagonista che non ci ha capito niente dal 1’ al 90’. Comunque vittoria strameritata da parte del Torri, a cui rinnovo i complimenti».: «Prima partita in cui non c’è mai stata una “scaramuccia” tra giocatori; gara corretta nonostante le molte ammonizioni dovute soprattutto a proteste, ingiuste, verso l’arbitro, che a mio parere ha diretto una buona partita. Siamo riusciti a trovare subito il vantaggio con Visco, bravo a ribadire in rete il pallone, dopo il palo preso da Massimi G. con un gran tiro da fuori. Il raddoppio è arrivato dopo un bel lancio in profondità di Sciarra Maurizio, che ha messo Massimi solo davanti al portiere, permettendogli di trovare il gol con un tiro a fil di palo. Devo dire di aver incontrato degli ottimi avversari, i quali hanno avuto almeno quattro occasioni da gol, ben neutralizzate dal nostro portiere Tarsia, che si conferma una sicurezza per la nostra squadra. Voglio, infine, ringraziare tutti i miei ragazzi, che mettendo in campo tanta abnegazione e tanto sacrificio, sono riusciti ad ottenere una vittoria da dedicare a Dario, un giovane loro amico scomparso in settimana».: «Onore a loro per i tre punti. Abbiamo preso un gol dopo un minuto e uno nel secondo tempo: sono rimasti gli unici tiri in porta fatti da loro. Complimenti ai miei ragazzi che non hanno sbagliato praticamente nulla, giocando da vera squadra. Purtroppo abbiamo sprecato troppi palloni davanti alla porta e il loro portiere è stato determinante: in questo gioco vince esclusivamente chi la mette dentro. Partita senza scorrettezze e con un ottimo arbitro».: «Partita corretta, senza un giallo. Complimenti al Rocca Valle Turano, hanno meritato molto, mentre noi abbiamo fatto una passeggiata, senza togliere nulla agli avversari che sono stati anche molto corretti».: «Partita giocata in un campo molto pesante, ma non per questo scorretta. Un pareggio che credo possa starci. Ringrazio i miei ragazzi per avercela messa tutta e per non aver mollato nemmeno un centimetro, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare».: «Partita giocata a viso aperto, corretta e ben arbitrata. Tante occasioni da gol per entrambe le squadre, loro più bravi di noi e meritevoli della classifica che hanno. Per noi è stata l’ennesima delusione in casa, cercheremo anche questa settimana di analizzare la situazione e ripartire, comunque un plauso ai miei ragazzi».: «Un’ottima gara. Siamo entrati un po’ molli, non riuscivamo a trovare la posizione giusta in mezzo al campo, anche per merito degli avversari molto ordinati. Al 25’ è arrivata la prima fiammata del match: uno due e gol di Ottaviani all’angolo del portiere. Dopo 10 minuti, con un’ottima azione, arriva il raddoppio dello stesso Ottaviani. Sul 2-0 pensavamo che la partita fosse chiusa, così ci siamo allungati e allora è salito in cattedra il nostro portiere Ferrarese, deviando sul palo un ottimo tiro degli avversari e parando un rigore, prima di andare a riposo. Nel secondo tempo loro sono partiti subito forte, ed è arrivato un secondo rigore nettissimo: questa volta il nostro portiere intuisce soltanto. Poco dopo, Bonini ha realizzato un rigore nettissimo per noi, portandoci sull’1-3. C'è stata anche un'altra grande parata del nostro portiere su punizione, ma da lì in poi abbiamo controllato la loro pressione. Complimenti alla Torpedo, ora testa a sabato: ci aspetta un impegno difficile e dobbiamo lavorare per farci trovare pronti».