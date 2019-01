PROGRAMMA

RIETI - Le 16 squadre del girone A si preparano alla XIV giornata di Terza categoria. Un altro weekend di calcio per delineare una classifica più che mai incerta: pochssimi punti a distaccare le squadre ai piani alti, con il Casperia che primeggia a quota 29.Nel pomeriggio di sabato, il Cantalupo incontrerà il Posta: match cruciale a metà classifica, con entrambe le squadre a quota 18. Trasferta non facile anche per il Casperia, che incontrerà l’Alto Lazio ad antrodoco mentre il Micioccoli ospiterà al Gudini lo Sporting Corvaro.Domenica sarà la volta di Stimigliano – Reate United, entrambe a quattro punti, in contemporanea con Torri In Sabina – Real Monteleone. Il Poggio Bustone ospiterà il Rocca Valle Turano; mentre il Poggio Moiano attende in casa i ragazzi del Vazia. A chiudere il turno Torpedo – Fiamignano al Gudini.Alto Lazio – Casperia (Auguzzi di Rieti)Gens Cantalupo – Posta Calcio (Dotti di Rieti)Micioccoli – Sporting Corvaro (Trabelsi di Rieti)Stimigliano – Reate United (D’Orazi di Rieti)Torri In Sabina – Real Monteleone (Petrillo di Rieti)Poggio Moiano – Real Vazia (A. Bertini di Rieti)Poggio Bustone – Rocca Valle Turano (Khalil di Rieti)Torpedo –Fiamignano (Sandrelli di Rieti)Caperia 29Fiamignano 27Micioccoli 26Real Monteleone Sabino 25Poggio Moiano 24Alto Lazio* 23Poggio Bustone 19Torri In Sabina*, Gens Cantalupo , Posta, Real Vazia* 18Sporting Corvaro*, Torpedo 16Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2