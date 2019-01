RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIII GIORNATA

Posta-Torri In Sabina 4-2

Aureli S., Durastante F., Fainelli M., Faustini Antonio (P), Susca L., Ibra (T)

Fabio Miani (All. Posta)

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina)

Real Vazia – Poggio Bustone 3-2

2 Nucci, Fabiani (RV), Diuf, Gentileschi Mario (PB)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Fiamignano – Gens Cantalupo 4-1

Ottaviani Federico, 2 De Sanctis, Rossi (F), Di Nicola (C)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Rocca Valle Turano – Alto Lazio 0-5

4 Lopez, Perluigi

Valentino Scipioni (Dir. Rocca Valle Turano)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Torpedo – Sporting Corvaro 0-0

Luca Basilici (All. Torpedo)

Angelo Lelli (All. Sporting Corvaro)

Casperia – Micioccoli 1-0

Benzi

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Real Monteleone – Reate United 6-5

4 Monaco, 2 Ussarini (RM), 2 Chmelik, Ciccarelli Ciro, Alieu, Martini (RU)

Marco Russo (All. Monteleone)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Stimigliano – Poggio Moiano 0-2

Visco, Principessa

Matteo Marcellini (Pres. Stimigliano)

Massimo Aluffi (All. Poggio Moiano)

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Anche la XIII giornata è andata in archivio per le 16 squadre di Terza categoria, che continuano a dare vita ad un campionato emozionante e combattuto. Il Casperia vince lo scontro al vertice con Micioccoli e si piazza primo, mentre il Fiamignano insegue a due punti di distanza. Ottima la prestazione del Posta che, con il 4-2 sul Torri In Sabina, si porta a quota 18; bene anche il Vazia che vince in casa contro il Poggio Bustone. Giornata da ricordare per il Fiamignano che torna in seconda posizione dopo il 4-1 sul Gens, mentre continua il trend negativo del Rocca Valle Turano, sconfitto dall’Alto Lazio. Nessuna rete un punto per parte tra Torpedo e Sporting Corvaro, che resta a metà classifica. A Monteleone la rete si gonfia 11 volte: 6-5 tra Real e Reate United. Resta a secco lo Stimigliano, che subisce contro Poggio Moiano, al momento quinto con 24 punti.: «Partita giocata bene, senza sbagliare nulla; bravi i ragazzi a finalizzare. Complimenti ai nostri avversari per la correttezza».: «Abbiamo giocato in un campo ai limiti della praticabilità e questo ci ha penalizzato perché non siamo abituati a giocare con questo tipo di terreno: si può dire che stavamo sempre per terra, a causa del fango dovuto alla pioggia. Siamo andati comunque in vantaggio noi dopo pochi minuti, ma siamo stati raggiunti. Nel secondo tempo abbiamo subito altri tre gol, poi abbiamo fatto il 4-2, Ricottini sul finale ha sbagliato un rigore che ci avrebbe portato al 4-3, ma poco sarebbe cambiato. Sicuramente il fatto che loro fossero abituati a giocare in quel campo li ha portati a crederci di più e a muoversi molto meglio di noi. Andiamo avanti con gli allenamenti guardando alla prossima, cercando di migliorare e di correggere gli errori di oggi».: «Dopo due minuti dall’inizio siamo passati in vantaggio con Nucci, poi abbiamo sofferto la loro pressione e il nostro portiere è stato decisivo. Il primo tempo è terminato 2-1 per noi, grazie ad un altro gol di Nucci. Dopo tre minuti nella ripresa, abbiamo realizzato il terzo gol con Fabiani su calcio di rigore. A quindici minuti dalla fine loro hanno accorciato, ma abbiamo controllato fino allo scadere. Complimenti a loro: è stata una bella partita, al massimo della correttezza, come dovrebbe essere ogni volta».: «Partita molto bella, ben giocata da entrambe le squadre. Noi abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, ma abbiamo subito la rete su un rigore che non c’era: il mio giocatore ha detto di non aver toccato l’avversario. Inoltre l’arbitro non ha visto un loro fallo da ultimo uomo, detto questo non credo di aver perso la partita, il risultato giusto sarebbe stato una vittoria per noi con 2 gol di scarto, ma quello dell’arbitro è di 3-2 per il Vazia».: «Sapevamo di incontrare una squadra organizzata, perciò siamo entrati in campo con un pizzico di cattiveria agonistica in più e siamo stati ripagati. Al 20’ siamo andati in gol con Ottaviani, che ha poi raddoppiato; il primo tempo si è concluso con la nostra terza rete realizzata da De Sanctis. Nella ripresa abbiamo incassato un gol dall’avversario, ma poi ha segnato Rossi su ribattuta del portiere. Partita molto corretta, finita con un buon terzo con gli amici di Cantalupo. Ora recuperiamo le forze per la prossima gara».: «Avevamo parecchi assenti, comunque i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo incontrato forse la squadra più forte della nostra stagione finora, una squadra che atleticamente ha un altro passo rispetto a noi, quindi il primo tempo è finito sul 3-0 giusto per loro. Nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stati più in partita. Non c’è dubbio sul risultato, gli avversari hanno meritato e noi dobbiamo cercare di recuperare parecchi giocatori e ripartire da lunedì, preparandoci al meglio per la prossima gara».: «Partita tranquilla dal punto di vista comportamentale, la nostra panchina corta testimonia un periodo di difficoltà che stiamo attraversando, ma che speriamo di risolvere presto. Per il resto possiamo solo fare i complimenti ai nostri avversari, che si sono dimostrati corretti e superiori in campo».: «Gara subito in discesa per noi, grazie ad un gol di Lopez al primo minuto, e al suo raddoppio intorno al 20’. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 con un’altra nostra marcatura. All’inizio della ripresa hanno segnato ancora Lopez e Perluigi, poi spazio alle seconde linee e gara controllata agevolmente fino al termine. Un merito agli avversari per aver lottato molto sportivamente fino alla fine, bene anche l’arbitro e partita corretta. Ora testa al recupero col Vazia, che ci attende mercoledì, per restare nelle zone alte della classifica».: «Partita corretta e ben arbitrata. Complimenti agli avversari: squadra giovane e con le idee ben chiare. Siamo contenti per un punto guadagnato su un campo difficile, ma siamo anche consapevoli che c’è ancora molto da lavorare».: «Non siamo riusciti a finalizzare nonostante il bel gioco espresso e ci è stato annullato un gol che secondo noi era regolare. Abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato e ora pensiamo alla prossima gara».: «La voglia e la concentrazione ci hanno fatto vincere contro un grande Micioccoli. Non vogliamo mollare la presa e chiudere l’annata primi in classifica, affrontiamo ogni partita come fosse la finale, lottando su ogni pallone. Gara molto bella e a tratti dura, sinceramente credo che abbiamo giocato meglio noi, subendo pochissimo e gestendo bene. I ragazzi conoscevano la posta in palio e sono stati incitati dagli spalti e dalla panchina. Alla metà del secondo tempo siamo andati in gol con una grande punizione di Sagoleo da circa venti metri: il portiere ha respinto in area e c’è stato il tap in di Benzi, il nostro goleador che si fa sempre trovare pronto. I complimenti vanno a tutti i giocatori, siamo soddisfatti del nostro lavoro».: «Mi aspettavo una partita combattuta fino alla fine e così è stato. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni da gol e siamo andati in pausa sullo 0-0. La ripresa si è aperta con la stessa intensità, poi il direttore di gara si è inventato una punizione inesistente a favore del Casperia, senza fischiare però un fallo subito precedentemente dal mio giocatore Polidori. Arbitrarggio molto casalingo nel secondo tempo, forse troppo: il risultato giusto sarebbe stato un pareggio. Comunque complimenti al Casperia, che merita la posizione che occupa, ma complimenti soprattutto ai miei ragazzi che lottano sempre fino alla fine. Adesso continueremo a lavorare per restare ai piani alti della classifica».: «Siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, con varie occasioni per raddoppiare. Poi c’è stato il black-out totale per mezz’ora e ci siamo ritrovati sotto per 2-1. C’è stata una reazione e il primo tempo è finito 3 pari, poi ci siamo portati sul 6-3 durante la ripresa. Durante gli ultimi cinque minuti abbiamo preso altre 2 reti. Abbiamo giocato la nostra peggior partita dall’inizio dell’anno, l’unica cosa positiva sono i tre punti. Faccio i complimenti agli avversari che, secondo me, non meritano assolutamente la posizione che hanno. Certe partite non vanno mai prese sottogamba, se avessero vinto loro non ci avrebbero rubato nulla, ma per una volta la dea bendata è stata dalla nostra parte. Speriamo di recuperare qualche assente per la trasferta di domenica prossima a Torri, per il momento pensiamo a lavorare».: «Ottima prestazione dei miei ragazzi, sul 3-1 ci siamo adagiati e abbiamo preso 5 gol su dormita generale, poi abbiamo ricominciato a giocare, ma non è bastato. Complimenti anche al Monteleone».: «Partita tranquilla e molto giocata al centrocampo, loro hanno segnato su due palle inattive, ma c’è stata qualche occasione anche da parte nostra».: «Buona partita con parecchie occasioni gol, che purtroppo non siamo riusciti a trasformare in rete per sufficienza ed egoismo. Ci è mancata la il punto per mettere al sicuro il risultato, e in un paio di occasioni siamo stati fortunati a non subire gol. Abbiamo trovato il vantaggio con Visco, bravo a deviare un cross rasoterra offerto da Cicolani A., e poi abbiamo raddoppiato con Pricipessa, in rete con un tap in vincente su ribattuta del portiere avversario. Ora testa a domenica prossima: ci aspetta una partita difficile contro il Real Vazia, una buona squadra che, conoscendo il suo mister ed alcuni suoi esperti, venderà cara la pelle».