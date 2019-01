PRIMA CATEGORIA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare dello scorso weekend di Prima, Seconda e Terza categoria.Preannuncio di reclamo del Capradosso per la gara contro Mideporte Colle Salario. Multa di 100 euro a Grotti “perchè propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose”, a Poggio Nativo “perchè propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara ed i più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”, squalifica fino all’8 febbraio a Luigi Fioroni (massaggiatore Poggio Nativo) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco avvicinando l'arbitro con atteggiamento minaccioso facendo il gesto di colpirlo con un pugno”, fino al 25 gennaio a Raimondo Tomassetti (assistente arbitro Capradosso) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, quattro giornate ad Andrea Eleuteri (Grotti) “per aver avvicinato l'arbitro e puntandogli un dito verso il volto gli rivolgeva espressioni minacciose. al termine della gara rientrava sul terreno di gioco protestando nei confronti dell'arbitro”, due gare a Maurizio Tomassetti (Capradosso), una giornata a Antonello Formichetti, Tiziano Buzzi, Gabriele Tosoni e Marco Salusest (Capradosso), Francesco Di Perna (Grotti), Omar Mevoli (Poggio Nativo).La gara tra Atletico Canneto e Castrum Monterotondo che si disuputerà domenica al campo Valzecchi di Talocci sarà disputata in totale assenza di pubblico a seguito dell’Ordinanza sindacale emessa dal Comune di Fara in Sabina.Alba Sant’Elia-Grotti invece sarà recuperata il 23 gennaio alle 14.45.La gara tra Poggio San Lorenzo e 4Strade del Sacro Cuore non è stata disputata per mancata presentazione degli ospiti che non hanno fatto pervenire giustificazioni per cui il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino a Poggio San Lorenzo multando invece 4Strade del Sacro Cuore di 150 euro e penalizzandola di un punto in classifica. Multa di 150 euro a Santa Susanna “Perchè propri sostenitori nel corso della gara e alla fine della stessa rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose”. Squalifica fino al 25 gennaio a Domenico Marcelli (dirigente Equicola) e Vincenzo Volpe (massaggiatore Equicola) “per aver proferito espressione blasfema”, due turni a Cristiano Santoprete (Santa Susanna), un turno a Leonardo Fenici (Piazza Tevere), Lulu Marchioni (Santa Susanna).(relativo alle gare disputate 12/13 dicembre). Quattro gare (tre più una per recidività in ammonizione) a Michele Della Ciana (Stimigliano) “espulso perche' a gioco in svolgimento rivolgeva all'arbitro espressione irriguardosa; alla notifica del provvedimento disciplinare protestava accusandolo di parzialita'. Mentre si toglieva la fascia di capitano rivolgeva al direttore di gara espressione offensiva”, Tre gare a Gabriele Pinelli (Reate United) “Espulso per doppia ammonizione, a fine gara avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso,chiedendo spiegazioni in merito alla sua espulsione;veniva trattenuto dai compagni di squadra”, Valerio Pocorobba (Fiamignano) “a fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive pronunciando, nel contempo, parola blasfema”; due giornate a Giuliano Ciccarelli (allenatore Reate United) “tesserato già in corso di squalifica, riconosciuto dall'arbitro al quale dalla tribuna,per tutta la durata dell'incontro,rivolgeva pesanti offese”, una turno a Stefano Paolucci (Reate United), Daniele Forcellini (Casperia), Marco Russo (allenatore Real Monteleone Sabino), Alessandro Tiburzi (allenatore Torri in Sabina), Fabio Monaco (Real Monteleone Sabino).