RIETI - Ultimi preparativi per la XIII giornata di Terza Categoria, in campo questo weekend dopo il turno infrasettimanale. Fine settimana cruciale per il campionato reatino: spunta il match tra Casperia e Micioccoli, entrambe prime a 26 punti.Dopo il mancato recupero di mercoledì, il Torri In Sabina affronterà una nuova trasferta per incontrare il Posta, mentre il Fiamignano attende in casa i ragazzi del Cantalupo. Giornata importante anche per Vazia e Poggio Bustone, che si affronteranno sabato in casa del Real, in contemporanea con Rocca Valle Turano – Alto Lazio. La Torpedo sarà invece impegnata contro lo Sporting Corvaro: entrambe le squadre sono a quota 15. Domenica sarà la volta della sfida al vertice tra Casperia e Micioccoli, mentre Stimigliano e Reate se la vedranno rispettivamente con Poggio Moiano e Real Monteleone.Fiamignano – Gens Cantalupo (Khalil di Rieti)Posta Calcio – Torri In Sabina (Matteucci di Rieti)Real Vazia – Poggio Bustone (Trabelsi di Rieti)Rocca Valle Turano – Alto Lazio (Dotti di Rieti)Sporting Corvaro – TorpedoStimigliano – Poggio MoianoReal Monteleone – Reate United (A. Bertini di Rieti)Casperia – Micioccoli (Khalil di Rieti)Caperia, Micioccoli 26Fiamignano 24Real Monteleone Sabino 22Poggio Moiano 21Alto Lazio* 20Poggio Bustone 19Torri In Sabina*, Gens Cantalupo 18Sporting Corvaro*, Real Vazia*, Torpedo, Posta Calcio 15Reate United, Stimigliano 4Rocca Valle Turano 2